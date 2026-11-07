«Μπουου…καλάκια» - Μια περιπέτεια που κάνει την ανακύκλωση παιχνίδι! της Ελένης Α. Βλιώρα

Ολα ξεκίνησαν όταν η δασκάλα τούς ζήτησε να γράψουν μια έκθεση για την ανακύκλωση. Ο Νικηφόρος, αφήνοντας τη φαντασία του ελεύθερη, βρέθηκε ξαφνικά σε έναν κόσμο όπου η Τίνα, η τρομερή Πλαστικοτιτάνα, απειλεί τη φύση και τους κατοίκους της θάλασσας.

Με τη βοήθεια της γενναίας παρέας του και συμμάχους από το βασίλειο των ζώων και των πουλιών, ξεκινά μια περιπέτεια γεμάτη προκλήσεις, δράση και πολύτιμα μαθήματα για τη σημασία της ανακύκλωσης. Μπορεί η ομάδα να σώσει τη φύση από την καταστροφή και να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τα πλαστικά αντικείμενα;

Ένα συναρπαστικό ταξίδι φαντασίας που σε καλεί να ανακαλύψεις τον ήρωα μέσα σου, μαθαίνοντας τη μεγάλη ανάγκη της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Μετά από αυτή την ιστορία, τα πλαστικά αντικείμενα δεν θα σου φαίνονται ποτέ ξανά τα ίδια. Τολμάς λοιπόν να ακολουθήσεις τον Νικηφόρο στον κόσμο του και να τα βάλεις με την Τίνα την Πλαστικοτιτάνα;