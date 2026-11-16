Γιάννης Ζουγανέλης: "Αχ… Μαρία!"

Το «Αχ... Μαρία!» είναι η ιστορία μιας Ελλάδας που τραγουδούσε, ερωτευόταν, συγκρουόταν και ονειρευόταν με πάθος. Είναι η δεκαετία του ’80, και οι προβολείς στρέφονται σε μια σκηνή στα Εξάρχεια, εκεί όπου η μουσική συνάντησε τη σάτιρα -που γίνεται τρόπος ζωής- το θέατρο την πολιτική και το γέλιο τη μελαγχολία.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης ξεδιπλώνει στον Αντώνη Τουμανίδη το χρονικό ενός θρυλικού καλλιτεχνικού φαινομένου που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη νεότερη ελληνική κουλτούρα. Ανάμεσα σε παραστάσεις, πολιτικές αλλαγές, νυχτερινές συζητήσεις, καπνό από τσιγάρα και μελωδίες, παρελαύνουν πρόσωπα που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή: ο Νικόλας Άσιμος, ο Σάκης Μπουλάς, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η Ισιδώρα Σιδέρη, η Βάσια Τριφύλλη, ο Κώστας Μπίγαλης, ο Κώστας Τουρνάς και πολλοί ακόμη.

Ένα νοσταλγικό αλλά και βαθιά πολιτικό χρονικό για τη μουσική, το θέατρο, την ελευθερία. Για τους ανθρώπους που τόλμησαν και για όσους τολμούν ακόμα να γελάσουν, να σατιρίσουν και να ονειρευτούν δυνατά. Γιατί, τελικά, το «Αχ» δεν είναι μόνο αναστεναγμός. Είναι μια ολόκληρη εποχή που μέχρι και σήμερα αρνείται να σιωπήσει.