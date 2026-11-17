Ο Αϊ-Βασίλης μοίρασε τα πακέτα στα παιδιά και ετοιμάζεται να γυρίσει σπίτι του. Κάποιο ποντικάκι τον προλαβαίνει και του ζητάει ένα δώρο, για να το προσφέρει σε δυο ξεχωριστά παιδάκια που δεν κατάφεραν να του στείλουν γράμμα. Τίποτα όμως δεν έχει απομείνει. Και τώρα τι θα γίνει; Θα μείνουν τα παιδιά χωρίς χαρά; Όχι, ο Αϊ-Βασίλης δε θα το ήθελε ποτέ αυτό. Έτσι, με τη βοήθεια των ξωτικών κι ενός στρατού από ποντίκια, φτιάχνει το τελευταίο δώρο του με υλικά αγάπης. Η ιστορία του αναδεικνύει το αληθινό νόημα του «Πνεύματος των Χριστουγέννων», γιατί τι άλλο μπορεί να είναι αυτό από την αγάπη και την προσφορά σε όσους έχουν ανάγκη.