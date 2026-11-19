Τα κείμενα των πενήντα ένα μελών που κοσμούν το Ημερολόγιο 2027 του PEN Greece συνθέτουν ένα συλλογικό μωσαϊκό προσωπικών εμπειριών και αφηγήσεων που φωτίζει τη μοναδική θέση των ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων στη ζωή μας. Ανακαλούν το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, το πρώτο βιβλίο που τους συγκίνησε βαθιά, έναν βιβλιοπώλη που άνοιξε νέους λογοτεχνικούς ορίζοντες ή τους σύστησε έναν άγνωστο έως τότε συγγραφέα, μια στιγμή που συνδέθηκε ανεξίτηλα με τον κόσμο των βιβλίων. Μέσα από τις αφηγήσεις τους, ένας μικρός συνοικιακός χώρος γεμάτος ράφια και ιστορίες επιστρέφει ως τόπος ανακάλυψης, έμπνευσης, συνάντησης, κάποτε και καταφυγής. Τα μέλη μας θυμούνται εκείνο το βιβλιοπωλείο που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην πορεία τους ως αναγνωστών ή συγγραφέων. Μέσα από αυτές τις προσωπικές αφηγήσεις αναδύεται μια συλλογική μνήμη που γίνεται μέρος της πνευματικής και συναισθηματικής διαδρομής όλων μας.

Συγγραφείς: Δήμητρα Χ. Χριστοδούλου - Βησσαρία Ζορμπά - Ραμμοπούλου - Λένα Φραγκοπούλου - Μαριγώ Αλεξοπούλου - Κώστας Στοφόρος - Αιμίλιος Σολωμού - Μάγδα Παπαδημητρίου - Σαμοθράκη - Εριφύλη Μαρωνίτη - Πασχάλης Πράντζιος - Έρικα Αθανασίου - Γιώργος Δουατζής - Εύα Στάμου - Νίκος Μ. Σαλτερής - Σάρα Θηλυκού - Αντώνης Δ. Σκιαθάς - Λόπη Ρωμανά - Ελένη Γούλα - Τέσυ Μπάιλα - Στάθης Σιώμος - Φώτης Καλαμαντής - Γεωργία Καρβουνάκη - Χρύσα Μαστοροδήμου - Αλεξία Καλογεροπούλου - Μιχάλης Κ. Γριβέας - Ειρήνη Ντούρα - Καββαδία - Κατερίνα Λιάτζουρα - Κωνσταντίνος Γιαννάκος - Τίνα Κουτσουμπού - Όλγα Μπακοπούλου - Ιωάννα Θεοχάρη - Δημήτρης Φιλελές - Lale Alatli - Σπύρος Κοκκινάκης - Λίλλυ Κοτσώνη - Δημήτρης Κ. Μπαλτάς - Φανή Ματσινοπούλου - Ελένη Παπατζίκη - Σοφία Ελευθερίου - Μαρία Κασιμάτη - Σπύρος Ε. Κρόκος - Χριστίνα Ι. Μιχαηλίδου - Αλεξάνδρα Αγγελοπούλου - Μαντώ Μάκκα - Αγγέλα Χρονοπούλου - Βιργινία Αυγερινού - Ιωάννης Βάλλιος - Σωτηρία Ι. Γεωργαντή - Ξανθή Χόνδρου-Χιλλ - Μιχαήλ - Άγγελος Κ. Αυγερινός - Αγγελική Ζουδιάρη - Κατερίνα Κουτσουρίδου-Δουκάκη