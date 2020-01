Συναυλία «Η Υπαπαντή της Καρδιά μας» σήμερα στο Μέγαρο Χορού

Σήμερα στις 8.30 μ.μ. θα διοργανωθεί συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, της Βυζαντινής Χορωδίας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και της χορωδίας της Ένωσης Φίλων Μουσικής Καλαμάτας «Αρμονία» με τίτλο «Η Υπαπαντή της Καρδιά μας», στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Τα τρία μουσικά σύνολα που συμμετέχουν στην εκδήλωση, η οποία θα έχει ελεύθερη είσοδο, αντιπροσωπεύουν τρία μουσικά ιδιώματα που συνδέθηκαν στενά με τους εορτασμούς: τα δύο πρώτα (η πολυφωνική μουσική και το βυζαντινό μέλος) αντηχούσαν στους θόλους του μητροπολιτικού ναού καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ενώ η μπάντα των χάλκινων προσέδιδε μεγαλύτερη λαμπρότητα και επισημότητα στην περιφορά της εικόνας, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Ταυτόχρονα, η φιλαρμονική εισήγαγε εκκλησιαστικές μελωδίες αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις στο ρεπερτόριό της συμπληρώνοντας έτσι το τοπικό εορταστικό ηχοτοπίο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α’ ΜΕΡΟΣ (Η Πίστη)

Χορωδία «Αρμονίας» (διεύθυνση: Μιχάλης Γαργαλιώνης)

1) Αγγελικαί δυνάμεις (Απολυτίκιο – σύνθεση και χορωδιακή επεξεργασία Μ. Γαργαλιώνη)

2) Επί σοι χαίρει (Μεγαλυνάριο – σύνθεση και χορωδιακή επεξεργασία Στ. Βασιλειάδη)

3) Άξιον εστίν (σύνθεση Ι. Σακελλαρίδη – μεταφορά για μικτή χορωδία Μ. Γαργαλιώνη)

4) O Mary don’t you weep – Νέγρικο spiritual

5)Άγιος Κύριος Σαβαώθ (σύνθεση και χορωδιακή επεξεργασία Θ. Παπακωνσταντίνου) Πιάνο: Σόφη Τσόγκα

Β’ ΜΕΡΟΣ (Το θαύμα)

Χορωδία Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως Μεσσηνίας (διεύθυνση: Κώστας Σιάχος)

1) Λέγε Συμεών – Δεύτε και ημείς (Ιδιόμελα Εσπερινού Υπαπαντής)

2) Κατακόσμησον τον νυμφώνα σου – Τον εκλάμψαντα (Απόστιχα Εσπερινού Υπαπαντής)

3) Ακατάληπτον εστί (Μεγαλυνάρια Θ’ Ωδής Όρθρου Υπαπαντής)

4) Νόμον τον εν γράμματι – Κόλπον του γεννήτορος (Προσόμοια Αίνων Υπαπαντής)

Γ’ ΜΕΡΟΣ (Η ευχή)

Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας (διεύθυνση: Κώστας Νικολέας)

1) Η Υπαπαντή του Σωτήρος (Μιχ. Παπασταθόπουλου)

2) Ave Maria (C. Gounod)

3) Ύμνος του Συμεών (P. Bird)

4) When to the temple Mary went (J. Eccard)

5) «Υπαπαντή» (Κ. Νικολέα)

6) Απολυτίκιο Υπαπαντής (από κοινού)