Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Ενα δεκαήμερο γεμάτο σεμινάρια και masterclasses

Οι εγγραφές βρίσκονται σε εξέλιξη και συνολικά θα γίνουν τρία σεμινάρια, δυο masterclasses και μια διάλεξη, με τη διεξαγωγή ωστόσο του σπουδαίου πολιτιστικού γεγονότος της πόλης να είναι μετέωρη, λόγω της κατάστασης που επικρατεί με τον κορονοϊό. Καλώς εχόντων των πραγμάτων το πρόγραμμα θα είναι το εξής:

-Από τις 17-22 Ιουλίου “Depth Movement Workshop” με τον Edivaldo Ernesto (18 ώρες). Το σεμινάριο αφορά τη διαχείριση της ενέργειας και τη συνεχή υπέρβαση των ορίων του χορευτή. Το μάθημα εμβαθύνει στο διαμορφωμένο προσωπικό χορευτικό λεξιλόγιο του κάθε σπουδαστή με σκοπό τη δυνατότητα διαρκούς μετασχηματισμού του.

-Από τις 20-25 Ιουλίου “Deep Movement Consciousness” με τον Peter Jasko (18 ώρες). Πρόκειται για ένα σεμινάριο τεχνικής, που αφορά τη δημιουργικότητα, την αυτογνωσία και τη διαισθητική νοημοσύνη των χορευτών. Θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της προσωπικής τους γλώσσας, στη βελτίωση της κινητικής τους δεινότητας και στην ενίσχυση της χορογραφικής τους ικανότητας.

-Από τις 24 και 25 Ιουλίου “Masterclass: Fighting Monkey Practice – Partnering” με τους Jozef Fruček και Λίντα Καπετανέα (3 ώρες). Βασικές αρχές χορογραφίας για ντουέτα. Αρχές αυτοσχεδιασμού και αρχές δομημένης παράστασης. Ο Jozef και η Λίντα διδάσκουν τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που διέπουν την αθέατη επικοινωνία και τον συντονισμό του ζευγαριού που οδηγούν σε απεριόριστες εκδοχές συνδυασμών και σε δυναμικές δημιουργίες.

-Από τις 24- 25 Ιουλίου “Masterclass – From the other side” με τη Λίντα Καπετανέα (3 ώρες). Πρόκειται για ένα μάθημα που εστιάζει σε βασικές ιδιότητες του σώματος, όπως το βάρος, η ελαστικότητα, η δύναμη, η πυκνότητα, και στη χρήση τους είτε σε μια απλή συνθήκη είτε σε πιο σύνθετες καταστάσεις ταχύτητας και δυναμικής.

-Από τις 16-19 Ιουλίου “A minute of lies – Dance and acting workshop” με τους Jozef Fruček και Manuel Ronda (15 ώρες). O Jozef Fruček και ο Manuel Ronda είναι καλλιτεχνικοί συνεργάτες από το 2012. Στον πυρήνα του σεμιναρίου τους διερευνάται η βασική αρχή κάθε ερμηνείας, η οποία δεν είναι άλλη από το να πιστέψουν οι θεατές πως αυτό που βλέπουν είναι αλήθεια. Πρόκειται για ένα σεμινάριο με κεντρικό στόχο την ανάδειξη της παρουσίας του performer επί σκηνής μέσω της σύνδεσης κίνησης και φωνής. Πριν την έναρξη του σεμιναρίου θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν σε επιλεγμένο κείμενο.

-Στις 26 Ιουλίου διάλεξη του Jozef Fruček με τίτλο “Risk and uncertainty – Fundamental aspects of human development” (2 ώρες) στο Στούντιο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Το κόστος συμμετοχής στα σεμινάρια σύγχρονου χορού (3 σεμινάρια, 2 masterclasses και 1 διάλεξη) ανέρχεται σε 400 ευρώ. Για πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο τηλ. 6972 558 593 (Ιωάννα Αποστόλου) ή στείλτε το email σας στο workshops@kalamatadancefestival.gr. Η εγγραφή ολοκληρώνεται μόνο με την καταβολή του ποσού συμμετοχής. Επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται δεκτή. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων. Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια θα έχουν ειδική έκπτωση για τις παραστάσεις του Φεστιβάλ.