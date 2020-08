26ο Διεθνές Φεστιβάλ Καλαμάτας: Παραστάσεις σήμερα σε Κάστρο και Πλατεία

- Hλίας Χατζηγεωργίου: “Fixation in duo”, σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020, 9 μ.μ., Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας.

Ο καλύτερος τρόπος να μην προχωράς είναι να ακολουθείς μια έμμονη ιδέα (Jacques Prévert). Υπάρχει εξέλιξη στην εμμονή ή απλά κάνουμε κύκλους γύρω από τον εαυτό μας και τις συνήθεις συμπεριφορές μας; Μπορούμε να συνδιαλλαγούμε ουσιαστικά με τον άλλον, όταν ο καθένας μας βρίσκεται στη δίνη της δικής του εμμονής; Το “Fixation in duo” του Ηλία Χατζηγεωργίου είναι μια αυτοσχεδιαστική κινητική performance που «ρετάρει». Eνα παιχνίδι με τους κινητικούς κανόνες του hip hop και του popping για την εμμονή, που ξεκίνησε στο πλαίσιο του Athens Video Dance Project και συνεχίζει στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Σύλληψη, χορογραφία, ερμηνεία: Ηλίας Χατζηγεωργίου, δημιουργική επεξεργασία - ερμηνεία: Περικλής Πετράκης, μουσική: Αλέξης Φάλαντας.

Ο Ηλίας Χατζηγεωργίου γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Χαϊδάρι Αττικής. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ειδίκευση στην Ψυχολογία και πιστοποιημένος coach από το Association for Coaching και το ΕΚΠΑ. Ξεκίνησε ως αυτοδίδακτος χορευτής hip hop και breakdance στην ηλικία των 10 ετών και μέχρι σήμερα έχει μαθητεύσει σε πολλά και ετερόκλητα είδη χορού. Το 2006 συμμετείχε στον τηλεοπτικό διαγωνισμό χορού “So you think you can dance”, όπου τερμάτισε στην 6η θέση. Ασχολείται επαγγελματικά με τον χορό τα τελευταία 16 χρόνια. Ως χορευτής, ηθοποιός και επιμελητής κίνησης έχει συνεργαστεί με σημαντικούς Ελληνες και ξένους χορογράφους, σκηνοθέτες, συνθέτες και video artists. Εχει χορέψει σε σημαντικά φεστιβάλ και θέατρα ανά τον κόσμο, όπως τη Fondazione Nazionale della Danza, το Baden Theater, τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το Sibiu International Theater Festival, το Dublin Dance Festival, το Centre National de la Danse, την Biennale de la danse, το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το Mercat de les Flors, το Tanzhaus NRW, το Aerowaves Spring Forward, το Künstlerhaus Mousonturm, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και πολλά άλλα. Από το 2009 είναι μέλος της ομάδας σύγχρονου χορού “Αερίτες”, ενώ τον τελευταίο χρόνο συνεργάζεται με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου από τη θέση του συμβούλου χορού. Παράλληλα, τα τελευταία 15 χρόνια διδάσκει χορό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Aπό το 2013 συνεργάζεται με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση ως εισηγητής δάσκαλος - χορογράφος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εφήβους “Dancing to connect”. Eχει διδάξει χορό στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα και διδάσκει το μάθημα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στην επαγγελματική σχολή χορού “Αννα Πέτροβα – Μάρω Μαρμαρινού”.

Στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας, η παράσταση θα γίνει σε οργανωμένο και οριοθετημένο χώρο, με καρέκλες. Οι θεατές θα μπορούν την παρακολουθήσουν λαμβάνοντας δελτίο ελευθέρας εισόδου με σειρά προτεραιότητας. Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από κάθε θεατή, κατά την είσοδο, την έξοδο από τον οριοθετημένο χώρο της πλατείας και καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης.

- Ηρώ Κόντη: “Numbed emotion”, σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020, 9 μ.μ., Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας.

Με το σόλο της η Ηρώ Κόντη εστιάζει στη νέα πραγματικότητα, την οποία καλείται να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος αναθεωρώντας βασικές έννοιες, με σημαντικότερη αυτή της επαφής. Η ζωή συνεχίζεται αλλά με περιορισμούς. Μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες όταν ο φόβος ανακόπτει οποιαδήποτε διάθεση για παρόρμηση;

Η Ηρώ Κόντη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2012) και της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (2015). Εχει συμμετάσχει ως χορεύτρια σε παραγωγές της Hellenic Dance Company. Εχει, επίσης, συνεργαστεί με τους Jasmin Vardimon Dance Company, Anton Lachky, Mαριάννα Καβαλλιεράτου, Τατιάνα Παπαδοπούλου, Russel Maliphant και Ερμίρα Γκόρο, συμμετέχοντας σε παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

- Φώτης Νικολάου: “Τάματα”, σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020, 10 μ.μ., 60’, Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας.

Τάματα: Υποσχέσεις και αφιερώματα που δίνονται σε θεούς ή αγίους με αντάλλαγμα μια χάρη, μια ευεργεσία ή την εκπλήρωση ενός πόθου. Μόνοι και ηττημένοι, 6 άντρες αναζητούν τη νέα τους πίστη. Σε ένα τοπίο άχρονο και μοναχικό, σε έναν τόπο όπου η μνήμη γίνεται εφιάλτης και το παρόν μια βαθιά πληγή, παλεύουν βίαια αλλά συγχρόνως αθόρυβα, για να ξανασυναντήσουν το σώμα τους, την αλήθεια τους... το φως. Τα σώματα πέφτουν, αγκαλιάζονται, τρέμουν, ακινητοποιούνται, αναπνέουν, τινάζονται, λικνίζονται, παλεύουν, χορεύουν, ποθούν, ελπίζουν, υπόσχονται και τάζουν. Συναντήσεις που προκύπτουν στιγμιαία και γεννούν νέες ξανά και ξανά, κι άλλες που χάνονται για πάντα στο σκοτάδι, αφήνοντάς τους και πάλι μόνους, αντιμέτωπους με τα πάθη τους, τις επιθυμίες τους και τους φόβους τους. Μοναδικός αντίπαλος ο εαυτός τους. Ενα σκοτεινό, παγανιστικό, ποιητικό ταξίδι αναζήτησης της ταυτότητας, της ανάγκης για τρυφερότητα, της αίσθησης του να ανήκεις κάπου, να ανήκεις σε κάποιον, της συνύπαρξης. Ενα ταξίδι μελαγχολικό, κρυμμένο πίσω από σκιές αλλά και γεμάτο επιθυμίες, πόθους, ορμή, θραύσματα μνήμης και απρόσμενες ριπές φωτός. Μια ματιά στις κρυφές επιθυμίες κι ανείπωτες ιστορίες της τρυφερής ανδρικής ψυχής.

Σύλληψη - χορογραφία: Φώτης Νικολάου, μουσική: Δημήτρης Σπύρου, σκηνικά: Ελενα Κοτασβήλι και Αλέξης Βαγιανός, κοστούμια: Κωνσταντίνα Ανδρέου, φωτισμοί: Παναγιώτης Μανούσης, ερμηνεία: Αναστάσης Καραχανίδης, Ηλίας Μπαγεώργος, Φώτης Νικολάου, Γιάννης Οικονομίδης, Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, Δημήτρης Σπύρου.

Με την υποστήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου στο πλαίσιο των προγραμμάτων “Τερψιχόρη 2018” και “Πολιτισμός 2015-2020” για τη στήριξη και προώθηση του σύγχρονου χορού.

Η παράσταση ανεβαίνει στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με την υποστήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.

Ο Φώτης Νικολάου γεννήθηκε στην Αμμόχωστο. Απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης στην Αθήνα, συνέχισε τις σπουδές του στη Νέα Υόρκη ως υπότροφος του Ιδρύματος Πράτσικα. Είναι ιδρυτής και χορογράφος της Χοροθεατρικής Ομάδας “X-it”. Με την ομάδα αλλά και ως ανεξάρτητος χορογράφος παρουσίασε τα έργα “HeartLand – A dark forest”, “A room to grow”, “These gentle hearts are like shot birds falling”, “Inland”, “unravelling”, “Narcissus – mirror in the mirror”, “I am and I am not”, “Windstrasse”, “Lamentu”, “Spiegel im spiegel”, “Waltz”, “Amen”, “Ωρα ενάτη”, Οχι ακόμα”, “Love shots”. Σκηνοθέτησε, σε συνεργασία με τον Θανάση Γεωργίου και χορογράφησε το έργο “Λίγο ακόμα” για τη Πειραματική Σκηνή ΘΟΚ. Με τον ΘΟΚ συνεργάστηκε, επίσης, στη χορογραφία των έργων Ιππόλυτος” (σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους), “Η όπερα της πεντάρας” (σκηνοθεσία Στέφανου Κοτσίκου), καθώς και “Ηλέκτρα και Ορέστης: η δίκη” (σκηνοθεσία Hanan Snir), για το οποίο του απονεμήθηκε το Βραβείο Χορογραφίας ΘΟΚ 2011-2013. Συνεργάστηκε με την εταιρεία Balich Worldwide Shows για τη χορογραφία του έργου “Giudizio Universale: Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel” στη Ρώμη. Χορογράφησε τα έργα “7even” (Black Box Dance Company, Δανία), το οποίο προτάθηκε για Βραβείο Arets Reumert καλύτερης χορευτικής παράστασης της χρονιάς, “Lonely room” (Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής), καθώς και τις όπερες “Γενούφα” (σκηνοθεσία Νίκολα Ράαμπ, ΕΛΣ), “Ηλέκτρα” (Oπερα του Γκέτεμποργκ) και “Σαλώμη” (Oπερα του Μάλμο) στη Σουηδία, Κάρμεν και Ορφέας και “Ευρυδίκη” (ΕΛΣ) σε σκηνοθεσία Stephen Langridge. Υπήρξε μέλος της δημιουργικής ομάδας και χορογράφος των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 2004 (Κλεψύδρα) και μόνιμο μέλος της Ομάδας Εδάφους του Δημήτρη Παπαϊωάννου (1993-2005). Ως χορογράφος/επιμελητής κίνησης και ως χορευτής έχει συνεργαστεί με πολλούς ακόμα καταξιωμένους σκηνοθέτες και χορογράφους.

- Edivaldo Ernesto: “Depth movement workshop” ως την Κυριακή, Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας.

- Λίντα Καπετανέα: masterclass “Fighting monkey practice - From the other side” από σήμερα ως το Σάββατο, Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας.

Πρόκειται για ένα μάθημα που εστιάζει σε βασικές ιδιότητες του σώματος, όπως το βάρος, η ελαστικότητα, η δύναμη, η πυκνότητα, και στη χρήση τους είτε σε μια απλή συνθήκη είτε σε πιο σύνθετες καταστάσεις ταχύτητας και δυναμικής.