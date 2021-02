Διαδικτυακή αυλαία σήμερα για το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου με 5 πανελλήνιες πρεμιέρες

Πρόκειται για τις ταινίες: Eating an Elephant (Ρωσία 2020), Chaddr - A River Between Us (Γερμανία 2020), The Journey of Javier Heraud (Περού, 2019), Bedu Beddna Naiesh (Ιταλία 2020) και το Bassil'ora (Ιταλία 2019), που εντάσσεται στο Αφιέρωμα “Διεκδικώντας την Ελευθερία”.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Eating an Elephant / Τρώγοντας έναν ελέφαντα

Για να παίξουν στο Μέγαρο των Εθνών του ΟΗΕ στη Γενεύη, μία ομάδα πρωτοεμφανιζόμενων ηθοποιών με Σύνδρομο Down πρέπει να πιεστούν ώστε να ξεπεράσουν τους φόβους, τους περιορισμούς μέχρι και τον εγωισμό τους για να δουλέψουν ως ομάδα. Σκηνοθέτης: Julia Saponova, Παραγωγοί: Olesya Ovchinnikova - Igor Mishin - Dmitry Sergeev - Julia Saponova, Σενάριο: Julia Saponova - Valeria Zadereeva, Διάρκεια: 64'.

Chaddr - A River Between Us – Ενας ποταμός ανάμεσά μας

Tο Chaddr είναι ένα ντοκιμαντέρ για την δεκαεπτάχρονη Stanzin. Η πόλη όπου γεννήθηκε, στην καρδιά των Ιμαλαΐων στο Κασμίρ, υπόκειται μεγάλες αλλαγές: Η κλιματική αλλαγή και η τεχνολογική πρόοδος αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα τις ζωές των ανθρώπων. Μέχρι πρόσφατα τα παιδιά έπρεπε κάθε χρόνο να διανύουν επικίνδυνα μονοπάτια στο βουνό για να πάνε από το χωριό τους στο σχολείο τους. Η Stanzin κάνει τέσσερις μέρες να φτάσει στο σχολείο της. Οι καιροί αλλάζουν και τα επικίνδυνα μονοπάτια στο βουνό θα μετατραπούν σε αυτοκινητόδρομο. Ο σκηνοθέτης Minsu Park ακολουθεί την Stanzin στην τελευταία της διαδρομή στο σχολείο, πριν αποφοιτήσει και φύγει οριστικά από την πόλη που γεννήθηκε. Σκηνοθέτης: Minsu Park, Παραγωγός: Lena Karbe, Σενάριο: Gregor Koppenburg, Διάρκεια: 90’.

The Journey of Javier Heraud - To ταξίδι του Χαβιέρ Ερώ

Η Αριάνκα, απόγονος του ποιητή Χαβιέρ Ερώ, ανοίγει το μπαούλο των αναμνήσεων και ανακαλύπτει μια ιστορία να μας διηγηθεί: Ο αδελφός του προπάππου της, ποιητής και αντάρτης, δολοφονήθηκε σε ηλικία 21 ετών στη ζούγκλα του Περού το 1963. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Χαβιέρ Ερώ άφησε πίσω του ένα θεμελιώδες ποιητικό έργο για την περουβιανή ποίηση. Η Αριάνκα έχει την ίδια ηλικία που είχε ο ποιητής όταν πέθανε. Σκηνοθέτης: Javier Corcuera, Παραγωγός: Hugo Carmona - Sergio García Locatelli, Σενάριο: Javier Corcuera, Διάρκεια: 96’.

Bedu Beddna Naiesh

Το Bedu είναι ένα μανιφέστο για το πώς παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέσα από την ιστορία ενός γιου του Σινά, με την απλή γλώσσα ενός νομά της ερήμου, γίνεται ο εκπρόσωπος της φυλής των Βεδουίνων του Νοτίου Σινά, δείχνοντάς μας την ιστορία των Βεδουίνων. Από τις μέρες του Πολέμου των Εξι Ημερών μέχρι την τουριστική ανάπτυξη και την Αραβική Ανοιξη, το πραξικόπημα του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και το Isis του σήμερα, αυτό το ταξίδι μάς δείχνει με συνεντεύξεις και με μια νέα οπτική, την εγκληματική αμέλεια απέναντι στους Βεδουίνους. Σκηνοθέτης - Σενάριο: Tekla Taidelli, Παραγωγός: Tranky Film, Διάρκεια: 57’.

Bassil'ora Αφιέρωμα Claiming Freedom - Διεκδικώντας την Ελευθερία

Ο Τζουσέππε Μπάσσι, ένας ζωηρός άνδρας 100 χρονών, αφηγείται την ιστορία του για τον πόλεμο και το ότι ήταν κρατούμενος στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Από το 1942 έως το 1946 ο Giuseppe ήταν κρατούμενος σε διάφορα στρατόπεδα συγκέντρωσης: Ταμπόφ, Οράνκι και Ζούζνταλ. Κατάφερε να γνωρίσει πολύ κόσμο και έμαθε πολλές ιστορίες. Η αφηγήτρια και δεύτερος χαρακτήρας της ιστορίας είναι η ηθοποιός Καρίνα Αρουτιούνιαν, που υποδύεται το ρόλο μιας Ρωσίδας που ζει χρόνια στην Ιταλία, της οποίας ο παππούς μάχεται στο πλευρό της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Σ’ αυτήν την ιστορία οι δύο χαρακτήρες είναι πολύ κοντά συναισθηματικά, ωστόσο είναι διαμετρικά αντίθετοι. Ενώ τόσο ο Τζουσέππε όσο και η ιστορία του είναι αληθινοί, η Κατερίνα είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας. Με αυτόν τον τρόπο η φαντασία και η πραγματικότητα είναι συνυφασμένες σε όλη την ιστορία. Ο Τζουσέππε είναι ένας ηλικιωμένος που πολέμησε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο σοβιετικό μέτωπο, ενώ η Κατερίνα είναι μία γυναίκα που δεν είχε άμεση σχέση με τον πόλεμο, που έζησε μία εντελώς διαφορετική ζωή, αλλά που προέρχεται από τη χώρα όπου ο Τζουσέππε υπέμεινε πολλά βασανιστήρια. Σκηνοθέτης- Παραγωγός: Rebecca Basso, Σενάριο: Rebecca Basso, Luca Bozzato, Διάρκεια: 84’.

* Υπενθυμίζουμε ότι για να παρακολουθήσετε το online πρόγραμμα του Φεστιβάλ, ακολουθείτε τα εξής βήματα: 1. Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα peloponnisosdocfestival.com, 2. Επιλέγετε Σύνδεση και Δημιουργία Νέου λογαριασμού, 3. Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και επιλέγετε «Εγγραφή». Μην ξεχάσετε για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας να πατήσετε επιβεβαίωση από το email σας. Υπάρχει ημερήσιο πρόγραμμα, η κάθε ταινία είναι διαθέσιμη από τις 00:00 και για 24 ώρες. Τέλος, υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων ενώ επιτρέπονται μέχρι 200 θεάσεις.