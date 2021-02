7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου: Αυλαία με αφιέρωμα στον Βάσκικο Κινηματογράφο

Ειδικότερα σήμερα Σάββατο στην πλατφόρμα του Φεστιβάλ θα είναι διαθέσιμες για δωρεάν on line προβολή οι ταινίες: Not just your picture (Γερμανία 2019,πανελληνια πρεμιέρα, Αφιέρωμα Διεκδικώντας την Ελευθερία), το πολυβραβευμένο Sheep Hero (Ολλανδία 2019), το Anerca Breath of Life (Φινλανδία 2020, πανελλήνια πρεμιέρα), το Dear Child (Βραζιλία 2020, πανελλήνια πρεμιέρα), το The New Abolitionists (ΗΠΑ 2020, πανελλήνια πρεμιέρα, Αφιέρωμα στην Ισότητα) και το Walchensee Forever (Γερμανία 2020). Αύριο Κυριακή, το Φεστιβάλ ρίχνει αυλαία με τα τρία ντοκιμαντέρ που εντάσσονται στο φετεινό Αφιέρωμα στον Βάσκικο Κινηματογράφο (στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας του ΔΦΝΠ με το Διεθνές Φεστιβάλ Zinebi του Μπιλμπάο της Ισπανίας): Το Cold Lands (Ισπανία 2019), το Ez, eskerrik asko! Gladysen leihoa (Ισπανία 2019) και το Stepping into the Boundary (Ισπανία 2018) αλλά και με τις βραβευμένες ταινίες Cows on the Roof (Ελβετία 2020), Kiss the Ground (ΗΠΑ 2020) και το Fixed Shot - 100 Recordings around Dignity Square (Χιλή 2020) που εντάσσεται στο Αφιέρωμα Διεκδικώντας την Ελευθερία. Ολες οι ταινίες της Κυριακής προβάλλονται σε πανελλήνια πρώτη.



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ



ΣΑΒΒΑΤΟ

-Not just your picture - Οχι μονάχα η φωτογραφία σας

Το «Οχι μονάχα η φωτογραφία σας» αφηγείται την ιστορία του Ραμσίς και της Λάιλα Κιλάνι, δύο νεαρών Γερμανο-παλαιστινίων αδελφών, των οποίων η ζωή διαλύθηκε ένα πρωινό, το καλοκαίρι του 2014, όταν ο πατέρας τους, Ιμπραχίμ, μαζί με τη δεύτερη σύζυγό του και τα πέντε τους παιδιά σκοτώθηκαν από μία ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια επιθέσεων στη Γάζα. Κάπως έτσι, έχοντας εμπλακεί σε μία διαδικασία πολιτικοποίησης και επαναπροσδιορισμού της παλαιστινιακής καταγωγής, οι δύο τους πάλεψαν να βρουν δικαιοσύνη για την οικογένεια τους, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσαν να βρουν λογική σε μία πολιτική πραγματικότητα που όχι μόνο επιτρέπει τέτοιες φρικαλεότητες, αλλά προσπαθεί, μάλιστα, να αποσιωπήσει οποιαδήποτε κριτική τους. Σκηνοθέτες, Παραγωγοί: Anne Paq, Dror Dayan, Σενάριο: Anne Paq, Dror Dayan, Sabrina Dittus, Διάρκεια: 56’.

-Sheep Hero - Ο Ηρωας των Προβάτων

Ο βοσκός Στιτζ έχει μια ιδεαλιστική οπτική για τον κόσμο, κάτι που αντιτίθεται στην σκληρή πραγματικότητα ενός σύγχρονου επαγγελματία. Σε αυτό το ιδιαίτερο ντοκιμαντέρ ερχόμαστε πιο κοντά στον βοσκό και την οικογένειά του που προσπαθούν να κρατήσουν την παράδοση της δουλειάς τους ζωντανή. Θα τα καταφέρει ή θα πρέπει να ακολουθήσει το κοπάδι; Σκηνοθέτης: Ton Van Zantvoort, Παραγωγοί: Marc Thelosen, Koert Davidse, Διάρκεια: 81’.

-Anerca, Breath of Life - Ανέρκα, πνοή ζωής

Η ταινία μιλάει για τους ιθαγενείς λαούς που ζουν στον Αρκτικό Κύκλο μέσα στα σύνορα της Φινλανδίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας, την Γροιλανδίας, του Καναδά, της Αλάσκας και της Ρωσίας. Αυτά τα σύνορα δεν σχεδιάστηκαν από τους λαούς. Κάποια δικαιώματά τους παραβιάστηκαν. Ο τρόπος ζωής που κληρονόμησαν από τους προγόνους τους συνεθλίβη, αλλά η εσωτερική τους θεώρηση του κόσμου άντεξε, τουλάχιστον μέχρι και σήμερα. Σκηνοθέτες: Johannes Lehmuskallio, Markku Lehmuskallio, Παραγωγός: Markku Lehmuskallio, Σενάριο: Johannes Lehmuskallio, Markku Lehmuskallio, Διάρκεια: 87’.

-Dear Child - Αγαπητό μου παιδί

Ενα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί τις ζωές των παιδιών που αναρρώνουν από την εμπλοκή τους στον πόλεμο των ναρκωτικών στη Βραζιλία. Σκηνοθέτης: Luca Ammendola, Παραγωγός, Σενάριο : Nikolai Galitzine, Διάρκεια: 86’.

-The New Abolitionists - Οι νέοι πολέμιοι της δουλείας

Η σκηνοθέτις Κριστίνα Ζόριχ ακολουθεί τους ρεφορμιστές κατά μήκος της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην διάσωση, αποκατάσταση, πρόβλεψη και τη δίωξη όσων εμπλέκονται με την εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Σκηνοθέτης: Christina Zorich, Παραγωγός: Olympia Dukakis, Σενάριο: Laura Spaeth, Andrea Valetine, Διάρκεια: 98’.

-Walchensee Forever - Βάλχενζε για πάντα

Κάθε οικογενειακή ραψωδία είναι μια δίνη από θολές μνήμες, βυθισμένα μυστικά, απραγματοποίητες υποσχέσεις και ατέρμονες προσδοκίες: μια κληρονομιά από όνειρα και κρίματα, που περνάει από γενιά σε γενιά. Με αφετηρία τη λίμνη Βάλχενζε στις βαυαρικές Άλπεις και ταξιδεύοντας έως το θρυλικό «Καλοκαίρι της Αγάπης» στο Σαν Φρανσίσκο του 1967, αυτό το θαρραλέο ταξίδι εξερεύνησης διατρέχει έναν αιώνα από ανείπωτες γυναικείες ιστορίες. Μια ποιητική περιπλάνηση στον λαβύρινθο του χρόνου, η οποία πυροδοτεί μια διαδρομή αυτογνωσίας πέρα από το παρελθόν και το παρόν. O αέναος κύκλος της ζωής και του θανάτου, ζωγραφισμένος με χρώματα αγάπης και απώλειας. Σκηνοθέτης: Janna Ji Wonders, Παραγωγοί: Katharina Bergfeld, Martin Heisler, Najda Smith, Σενάριο: Janna Ji Wonders, Nico Woche, Διάρκεια: 112’.

ΚΥΡΙΑΚΗ

-Cows on the Roof - Αγελάδες στη σκεπή

Ο Φαμπιάνο είναι στοιχειωμένος από εφιάλτες. Οι εφιάλτες του είναι η αντανάκλασή του ως ο κληρονόμος της μικρής αγροτικής επιχείρησης του πατέρα του, η οποία βρίσκεται σε μία απομονωμένη κοιλάδα της Νότιας Ελβετίας. Εχει στην κατοχή του πενήντα κατσίκες και οχτώ αγελάδες και προσπαθεί το καλύτερο για να παράγει το ιδιαίτερο αλπικό τυρί που πρωτoέφτιαξαν οι χίπηδες γονείς του πίσω στη δεκαετία του 1980. Τίποτα όμως δεν πάει όπως πρέπει… Βρίσκεται να χρωστάει, η καλύβα που νοικιάζει τα καλοκαίρια στο βουνό είναι ετοιμόρροπη και το κατσικίσιο τυρί δεν είναι πια μία προσοδοφόρα επιχείρηση. Οι σκέψεις του είναι πίσω στο θανάσιμο ατύχημα που συνέβη σε έναν παράνομο εργάτη από τη Βόρεια Μακεδονία. Ο θάνατός του τον στοιχειώνει επειδή νιώθει ότι σε έναν μικρό βαθμό είναι υπεύθυνος. Ο Φαμπιάνο δεν είναι ακριβώς στην καλύτερη θέση για να ξεκινήσει οικογένεια, σύντομα όμως θα γίνει πατέρας. Η κοπέλα του Εύα είναι έγκυος και ελπίζει να πραγματοποιήσει το όνειρό της για μία ζωή περιτριγυρισμένη από τη φύση και τα ζώα. Πώς όμως θα ξεκινήσουν μία ζωή μαζί κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες; Σκηνοθέτης: Aldo Gugolz, Παραγωγοί: Revolumenfilm, Rough Cat, Σενάριο: Susanne Schüle, Aldo Gugolz, Διάρκεια: 82’.

-Kiss the Ground - Φίλα το Χώμα

Το «Φίλα το χώμα» αποκαλύπτει ότι μέσα από την αναζωογόνηση του χώματος του κόσμου μπορούμε γρήγορα να σταθεροποιήσουμε ολοκληρωτικά το παγκόσμιο κλίμα, να επαναφέρουμε χαμένα οικοσυστήματα και να δημιουργήσουμε αφθονία διατροφικών πηγών. Χρησιμοποιώντας εντυπωσιακές γραφικές και οπτικές αναπαραστάσεις καθώς και πλάνα της NASA και της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ, η ταινία παρουσιάζει πώς με τη μείωση του άνθρακα της ατμόσφαιρας το χώμα αποτελεί το κομμάτι του κλιματικού παζλ που λείπει. Σκηνοθέτες, Παραγωγοί, Σενάριο: Josh Tickell, Rebecca Tickell, Διάρκεια: 85’.

-Fixed Shot, 100 Recordings around Dignity Square - Σταθερό πλάνο, 100 κινηματογραφικές λήψεις στην Πλατεία Αξιοπρέπειας

Στις 18 Οκτωβρίου 2019, η Χιλή ζει την πιο σημαντική της κοινωνική εξέγερση στα χρόνια της μεταπολίτευσης της. Η Πλατεία Ιταλίας (νευραλγικό σημείο της πρωτεύουσας) μετονομάστηκε από τους διαδηλωτές σε «Πλατεία Αξιοπρέπειας». Η συγκεκριμένη τοποθεσία έγινε ένα ορόσημο για το θέμα των κοινωνικών διεκδικήσεων. Σκηνοθέτης: Cristián Pérez Reyes, Παραγωγός: Oscar Cardenas, Διάρκεια: 66’.



ΒΑΣΚΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

-Cold Lands - Παγωμένοι Τόποι

Το Cold Lands είναι ένα προσωπικό ταξίδι μέσα από τις εικόνες και τον κινηματογράφο, καθοδηγούμενο από σκηνοθέτες και καλλιτέχνες όπως οι Θεόδωρος Αγγελόπουλος , Bego Vicario, Wim Wenders και Rut Hillarp, μεταξύ άλλων. Σε αυτό το υβρίδιο, ντοκιμαντέρ και road movie, το όραμά τους για το τί είναι ο Κινηματογράφος, για το τί κρύβεται πίσω από τις εικόνες, συμπίπτει με τον κόσμο της Μελισσοκομίας, της Αρχιτεκτονικής και του ανθρώπινου τοπίου. Ο Κινηματογράφος και η πραγματική ζωή συγχέονται μεταξύ τους, ανακαλύπτοντας ότι η ζωή είναι από μόνη της έργο Τέχνης. Σκηνοθέτης, Παραγωγός, Σενάριο : Iratxe Fresneda, Διάρκεια: 66'.

-Ez, eskerrik asko! Gladysen leihoa - Το παράθυρο της Gladys

Τον Ιούνιο του 1979, μετά το πυρηνικό ατύχημα στο Three MileIsland (Χάρισμπουργκ, ΗΠΑ), το διεθνές κίνημα κατά των πυρηνικών οργάνωσε διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Στη Χώρα των Βάσκων κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης στο Tudela, η Gladys del Estal Ferreño σκοτώθηκε από την εθνική φρουρά. Αυτό το ντοκιμαντέρ, φτιάχνει το πορτρέτο του 23χρονου κοριτσιού και τα γεγονότα γύρω από το θάνατό της, αλλά και την αντίσταση ενάντια στην κατασκευή πυρηνικών σταθμών στη Χώρα των Βάσκων και σε όλο τον κόσμο. Σκηνοθέτης: Bertha Gaztelumendi, Παραγωγός: Silvia Mendibil, Σενάριο: Sabino Ormazabal, Διάρκεια: 66΄.

-Muga deitzen da Pausoa (Stepping into the Boundary) - Πατώντας τα όρια

Δύο γυναίκες θα… συναντηθούν σε ένα διαμέρισμα στο Σαν Σεμπαστιάν, η μία είναι η ζωντανή σκηνοθέτις, η άλλη ονομάζεται Elvira Zipitria Irastorza, και πέθανε το 1982. Η σκηνοθέτης θα ανακαλύψει πολύ σύντομα ότι η Elvira διηύθυνε το πρώτο βασκικό σχολείο στο ίδιο διαμέρισμα, για 30 χρόνια, κάτω από τη σκληρή δικτατορία του Φράνκο. Η σκηνοθέτις, έκπληκτη και θέλοντας να μάθει περισσότερα, ξεκινά την έρευνα για να ανακαλύψει ποιά ήταν αυτή η γυναίκα. Η αναζήτηση δεν θα είναι εύκολη, καθώς θα συναντήσει πολλές κλειστές πόρτες. Αυτή η ταινία είναι μια από τις διάφορες μεθόδους που ακολούθησε η σκηνοθέτις για να βρει την αλήθεια. Σκηνοθέτης, Σενάριο : Maider Oleaga, Παραγωγός: Izaskun Arandia, Διάρκεια: 79'.



ΕΠΟΜΕΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ ΜΑΪΟ

Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου ανανεώνει πλέον το ραντεβού του με το κινηματογραφόφιλο κοινό από τις 7 έως τις 16 Μαΐου στις αίθουσες προβολών, στην έδρα του την Καλαμάτα, αλλά και στις 8 πόλεις που το φιλοξενούν φέτος: τη Σπάρτη, την Πάτρα, το Αργος, το Ναύπλιο, την Αμαλιάδα, το Ξυλόκαστρο, το Γύθειο και την Αιγιαλεία. Υπενθυμίζεται ότι το Μάιο θα παρουσιαστεί ολόκληρο το πρόγραμμα της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών ντοκιμαντέρ, ενώ δρομολογείται μεταξύ άλλων το Αφιέρωμα στην Αυστριακή Σκηνοθέτιδα Natalie Halla, το δεύτερο μέρος του Αφιερώματος στον Βάσκικο Κινηματογράφο καθώς και η απονομή των βραβείων.