Η τέχνη του κόμικ στο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Καθ' όλη την διάρκεια του Φεστιβάλ στην Καλαμάτα, θα λειτουργεί στον χώρο τέχνης “Α49” διεθνής έκθεση κόμικ με τίτλο “Η 7η τέχνη συναντά την 9η” με έργα πολύ σημαντικών δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε επιμέλεια της δημιουργικής ομάδας του Διεθνούς Φεστιβάλ Κόμικ του περιοδικού “Βαβέλ”. Παράλληλα, δύο από τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση, ο Γιώργος Μπότσος και ο Andrea Bruno θα ενώσουν τις δυνάμεις και την τεχνογνωσία τους σε masterclass για την σχέση των κόμικς με τον κινηματογράφο, ενώ θα γίνει και η επίσημη παρουσίαση του νέου graphic novel του Soloup "21:Η μάχη της πλατείας" στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 19 Ιουνίου ως τις 5 Ιουλίου. Η επιλογή των έργων και η επιμέλεια έγινε από τη δημιουργική ομάδα που αποτέλεσε για δεκατίες την «ψυχή» του Διεθνούς Φεστιβάλ της “Βαβέλ”, δίνοντας βάρος στην ιδιαίτερη αφηγηματική και εικαστική προσέγγιση του θέματος από τον κάθε καλλιτέχνη, έτσι ώστε να αναδειχθεί για ακόμη μία φορά η ευρύτητα και η πολυμορφία του καλλιτεχνικής έκφρασης που μας προσφέρουν τα κόμικς. Η έκθεση θα ανοίξει για το κοινό το Σάββατο 19 Ιουνίου στις 7.30 μ.μ., στην οδό Αναγνωσταρά 49. Ωρες λειτουργίας: 4 - 9 μ.μ.

Στις 20 Ιουνίου στο Πάρκο ακολουθεί η παρουσίαση του "21:Η μάχη της πλατείας" στις 8 μ.μ. Για το βιβλίο θα συνομιλήσουν με τον δημιουργό ο Γιάννης Κουκουλάς ιστορικός τέχνης και ο σκηνοθέτης Μελέτης Μοίρας. Επίσης θα παρουσιαστεί, σε παγκόσμια πρεμιέρα, η ταινία μικρού μήκους με τη διαδρομή δημιουργίας του βιβλίου, “Making of ...behind the sketches”, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μελέτη Μοίρα. Το βιβλίο υποστηρίχθηκε από το Ελληνικό Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας με την βοήθεια του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας κι Επικοινωνίας) και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Για την αρχειακή έρευνα συνεργάστηκαν οι Νατάσα Καστρίτη, Ρεγγίνα Κατσιμάρδου και Παναγιώτα Παναρίτη με την επιστημονική συμβολή της καθηγήτριας Εύης Σαμπανίκου. Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις “Ικαρος” και η επίσημη ιστοσελίδα του είναι https://1821graphicnovel.gr.

Τέλος το masterclass θα γίνει στις 26 Ιουνίου. Ο γνωστός Ελληνας δημιουργός, Γιώργος Μπότσος και ο διεθνούς φήμης Ιταλός Andrea Bruno θα παρουσιάσουν σε δύο ενότητες το μάθημα με τίτλο “Χάρτινος κινηματογράφος: σκηνοθετώντας μία σελίδα κόμικς”. Οσοι το παρακολουθήσουν, θα εχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε μία ενδιαφέρουσα δημιουργική άσκηση, σχεδιάζοντας τη δική τους εκδοχή μια κωμικής ιστορίας. Ο χώρος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί προσεχώς και θα καθοριστεί με βάση τα τότε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Για δηλώσεις: (πρωινές ώρες), 27210 22376, e-mail info@peloponnisosdocfestival.com. Ο αριθμός θέσεων για το σεμινάριο είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.