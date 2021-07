Παραστάσεις από όλο το φάσμα του σύγχρονου χορού σήμερα και αύριο στο Φεστιβάλ Καλαμάτας

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

- “Möbius” της ομάδας ακροβατών και χορευτών “Compagnie XY” σε χορογραφία Rachid Ouramdane σήμερα Σάββατο στο Κάστρο στις 10 μ.μ.. Η παράσταση ανεβαίνει και τη Δευτέρα 19 Ιουλίου στο Σαϊνοπούλειο στη Σπάρτη.

- Σήμερα Σάββατο στις 7.30 μ.μ. στο Μέγαρο Χορού “One more thing”. Στο νέο έργο του ο Adi Boutrous μας καλεί να εξετάσουμε την αξία της ομάδας και του ατόμου μέσα στην ομάδα. Μέσα σε ένα τελετουργικό που διαπερνά τόσο το σύγχρονο όσο και το παραδοσιακό, 4 άντρες συμμετέχουν σε μια τελετή μύησης που βασίζεται στην ενσυναίσθηση, στο κοινό πεπρωμένο, στην κατανόηση. Μέσα από αυτό επανεξετάζουν τη σχέση μεταξύ αρρενωπότητας και δύναμης από τη μία και ψυχικού σθένους, έντασης και επιθυμίας για συγχρονισμό από την άλλη. Η παράσταση ανεβαίνει στο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με την υποστήριξη της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα. Δημιουργοί-ερμηνευτές: Ariel Gelbart, Jeremy Alberge, Uri Dicker, Adi Boutrous, διεύθυνση πρόβας: May Zarhy, φωτισμός: Ofer Laufer, κοστούμια: Stav Struz, σχεδιασμός μουσικής - ήχου: Adi Boutrous, παραγωγή: Adi Boutrous, Théâtre de la Ville – Paris, fabrik Potsdam. Με την υποστήριξη: Foundation for Independent Creators του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του Ισραήλ, πρόγραμμα υποτροφιών του Arab-Jewish Community Center Jaffa.

- Σήμερα Σάββατο στις 9 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας “Sahasrara I extract” της Maria Fonseca. Σε έναν άχρονο χρόνο, όπου δεν διαφαίνεται το τέλος,

οι μάσκες πέφτουν. Τις καταπίνει η φύση καθώς διψά για αλήθεια. Είμαστε αντιμέτωποι με το άγνωστο. Μουσική: Angelica Salvi, sκηνικά: Dany Ye77a και Maria Fonseca, φωτισμός: Jorge Rosado, τεχνική διεύθυνση: Pedro Bilou, κοστούμι: Maria Fonseca, συμπαραγωγή: Teatro das Figuras e Cine-Teatro Louletano.

- Σήμερα Σάββατο στις 9 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας “Liov”. Οταν αισθανόμαστε την ανάγκη να απελευθερωθούμε από αυτό που μας κρατάει πίσω, η ευκαιρία εμφανίζεται. Πίσω από την πόρτα όμως μας περιμένει ένα τέρας: μια σκιά που μας ακολουθεί, παίζει με τους φόβους μας, εμποδίζει τη μεταμόρφωσή μας. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να αποφασίσουμε: θα συνεχίσουμε την πορεία μας ή θα παραδοθούμε; Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να ξεπεράσουμε τα όριά μας και να αποδεχτούμε την αβεβαιότητα. Το έργο του Diego Sinniger είναι ένας αναστοχασμός πάνω στον αγώνα μας να αφήσουμε πίσω ό,τι μας καταπιέζει και να συνεχίσουμε την πορεία μας στη ζωή με ακεραιότητα και ελευθερία. Δείχνει πώς οι εσωτερικές μας συγκρούσεις επεκτείνονται επίσης στις σχέσεις μας και αποκαλύπτει τη λεπτή γραμμή που μπορεί να υπάρχει μεταξύ αγάπης και βίας, μεταξύ θύματος και θύτη, μεταξύ επιθυμίας και κακοποίησης. Δύο χαρακτήρες – που θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ως το ίδιο άτομο – αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον στη σκηνή. Ο ένας αποφασίζει να επαναστατήσει ενάντια στις πληγές και τους φόβους του. Πρέπει να απελευθερωθεί από το αφόρητο βάρος της μάσκας του. Για να το κάνει αυτό, χρειάζεται να φτάσει χαμηλά, να πιάσει πάτο. Μόνο όταν παραδοθεί ολοκληρωτικά θα είναι σε θέση να ανακαλύψει ότι η δύναμή του στηρίζεται στην αγάπη του εαυτού του και στην τρυφερότητα και τη συμπόνια για τους άλλους. Το έργο παρουσιάζεται στο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με την υποστήριξη της Acción Cultural Española (AC/E) μέσω του Προγράμματος PICE για την διεθνοποίηση του ισπανικού πολιτισμού, στο πλαίσιο των επιδοτήσεων για την προώθηση της κινητικότητας. Σκηνοθεσία: Diego Sinniger, ερμηνεία: Kiko Lopez - Diego Sinniger, δραματουργία: Guille Vidal-Ribas, μουσική: Josep Maria Baldomá - Ilia Mayers, προβολή: Bernabé Rubio / Rotativa Performing Arts.

- Αύριο Κυριακή στις 7.30 μ.μ. στο Κάστρο, “Den.tro” της Maria Fonseca. Το “Den.tro” είναι ένα εσωτερικό ταξίδι στον ναό του σώματος. Μια αναζήτηση του εαυτού. Φως, σκιά, συνειδητότητα και ασυνείδητο. Η συνάντηση και ο αποχωρισμός στον χώρο και τον χρόνο της δημιουργίας. Είμαστε σκλάβοι των γονιδίων μας ή ελεύθεροι να αλλάξουμε;

Η Maria Fonseca [Μαρία Φονσέκα] προτείνει το σώμα ως ζωντανό γλυπτό, ως φλέβα επικοινωνίας, ως αποθήκη αναμνήσεων και συναισθημάτων, που διαμορφώνονται από τις εμπειρίες της ζωής. Στην προσπάθειά της αυτή βυθίζεται στη σκέψη δύο μεγάλων φιλοσόφων, του Carl Jung και του Alan Watts, αναζητώντας μία ή περισσότερες καταστάσεις παρουσίας και προοπτικής. Είναι μια διερεύνηση εσωτερικών καταστάσεων, που συνδυάζει σωματικότητα και φαντασία και προσεγγίζει θέματα σχετικά με το μέλλον του σώματός μας, ως σπιτιού μας, και το μέλλον του πλανήτη μας. Βοηθός πρόβας: Sandra Rosado - Ekin Bernay, μουσική: Luis Fernandes (με αποσπάσματα από τη σονάτα για σόλο βιολί του Γ. Σ. Μπαχ, σε ερμηνεία Kristóf Baráti, και της φωνής του Alan Watts), φωτισμός: Jorge Rosado (προσαρμοσμένος στο Κάστρο), κοστούμια: Maria Jose, με τη συνδρομή της Maria Fonseca, τεχνική διεύθυνση: Pedro Bilou. Με την υποστήριξη της Fundação Calouste Gulbenkian. Residencies: O Espaço do Tempo, DeVIR CApa, Pólo Cultural das Gaivotas, Companhia Olga Roriz

- Αύριο Κυριακή στις 9 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία “Know it all”. Κολλημένοι μεταξύ εικονικότητας και πραγματικότητας, πρέπει να επικοινωνήσουμε πιο αποτελεσματικά. Μπορώ να σας το εξηγήσω, αν μου αφιερώσετε λίγα λεπτά. Θέλω απλά… Nαι; Mε ακούτε; Ανοίξτε το μικρόφωνο. Ανοίξτε το μικρόφωνο. Αυτό που θέλω να πω είναι, ξέρετε, ότι θα μπορούσαμε… Μπορείτε να επαναλάβετε;… Γίνετε πιο σαφής… O Jos Baker είναι χορογράφος, χορευτής, ηθοποιός και δάσκαλος. Ξεκίνησε χορό 7 χρονών στο Oxford Youth Dance και συνέχισε με επαγγελματικές σπουδές στο The Laban Centre London και στη σχολή PARTS (Performing Arts Research and Training Studios) στις Βρυξέλλες. Από το 2008 ως το 2014, ο Baker συνεργάστηκε με τους Peeping Tom ως, μεταξύ άλλων, χορευτής και ηθοποιός, κυρίως στις παραγωγές 32 Rue Vandenbranden (2009) και A Louer (2011). Eκτοτε συνεργάστηκε με τους DV8 Physical Theatre στην παραγωγή του John (2014). Ο Baker έχει συμμετάσχει σε μουσικά βίντεο και ταινίες μικρού μήκους, τελευταία ως χορευτής και βοηθός χορογράφου του Damien Jalet στο “Anima” (2019) του Thom Yorke, σε σκηνοθεσία Paul Thomas Andersson.

- Αύριο Κυριακή στις 9 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία “You wonder what I see”. Η περφόρμανς των Ελένη Ρόμπερτς και Solal Mariotte αφηγείται την εμπειρία δύο αδελφών, που ταξιδεύουν στη φαντασία κατά τη διάρκεια ενός techno party. Eχοντας συνέλθει από την εμπειρία που έζησαν, προσπαθούν να ξεχωρίσουν την πραγματικότητα από το όνειρο.

Η Ελένη Ρόμπερτς γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι αριστούχος απόφοιτος της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού «Ραλλού Μάνου», καθώς και πτυχιούχος πιάνου του Εθνικού Ωδείου. Από το 2019 φοιτά στη σχολή PARTS στις Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο των σπουδών της έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με πολλούς καταξιωμένους καλλιτέχνες, όπως τους David Zambrano, Milan Herich, Λίντα Καπετανέα και Jozef Fruček, Edivaldo Ernesto, Laura Aris, Ευριπίδη Λασκαρίδη κ.ά. Ο Solal Mariotte γεννήθηκε στην Γαλλία. Ξεκίνησε break dance σε νεαρή ηλικία. Το 2013 γνώρισε τον Imad Nefti, διευθυντή της εταιρείας Edha Formation, που τον επηρέασε σημαντικά στις σπουδές του ως χορευτή. Αποφοίτησε από το χορογραφικό τμήμα του ωδείου της Annecy και από το 2019 συνεχίζει τις σπουδές του στη σχολή PARTS της Anna Teresa de Keersmaeker στις Βρυξέλλες.

- Αύριο Κυριακή στις 10 μ.μ. στο Μέγαρο “BLKDOG”. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών. Το “BLKDOG” του Botis Seva είναι ένα ποιητικό όσο και καθηλωτικό σχόλιο για τον καλλιτέχνη, ο οποίος, καθώς μεγαλώνει, πασχίζει να παραμείνει παιδί αλλά και για τον αγώνα των νέων να επιβιώσουν σ’ έναν κόσμο που δεν είναι χτισμένος γι’ αυτούς. Ενα μείγμα χιπ χοπ και παιγνιώδους κίνησης, που καταρρίπτει τα στερεοτυπικά είδη χορού, εξερευνά την αγωνία του αδάμαστου καλλιτέχνη, καθώς πασχίζει να κρατηθεί νέος. Με ερμηνευτές την εκρηκτική ομάδα “Far from the norm”, που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και μουσική του Torben Lars Sylvest, μακροχρόνιου συνεργάτη του Seva, το BLKDOG αναζητά μηχανισμούς προσαρμογής και δράσης στο κυνήγι της αποδοχής. Το έργο τιμήθηκε με το Βραβείο Olivier καλύτερης νέας χορευτικής παράστασης το 2019. Ερμηνεία: Victoria Shulungu, Naïma Souhaïr, Hayleigh Sellors, Jordan Douglas, Joshua Nash, Shangomola Edunjobi, Ezra Owen. Μουσική: Torben Lars Sylvest, σχεδιασμός φωτισμού: Tom Visser, κοστούμια: Ryan Dawson Laight, παραγωγή: Lee Griffiths, διεύθυνση παραγωγής: Andy Downie, διεύθυνση παραγωγής περιοδείας και υπεύθυνος εφαρμογής σχεδιασμού φωτισμού: Andrej Gubanov - Pete Maxey, συμπαραγωγή: “Far from the norm”, Norrlandsoperan, Sadler’s Wells, με την υποστήριξη: Arts Council England.