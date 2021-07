Καλαμάτα: Παραστάσεις νέων δημιουργών απόψε στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής: Σήμερα 7.30 στο Μέγαρο “Ǝ v a” από τους “Garage|21”. Η σόλο περφόρμανς είναι η αφήγηση μέσα σε μια ιστορία περιπλάνησης. Η παράταση ή η διάταση πέρα από το κανονικό. Μια διαδρομή που μας συνδέει με το παρελθόν και μεταβάλλει τον χρόνο μέσα από ατέρμονες γοητείες που κινούν τον κόσμο μας. Σε έναν τόπο που ολοένα στενεύει εκείνη επιθυμεί να ονειρεύεται ορίζοντες. Σύλληψη - ερμηνεία: Ευαγγελία Ράντου, καλλιτεχνική συνεργάτις: Μαίρη Ράντου, μουσική σύνθεση: Σωτήρης Καλοδίκης (Sotus Bo), σχεδιασμός φωτισμού: Αντώνης Χονδρογιάννης, φιλμογραφία - μοντάζ: Μυρτώ Γάτσιου, παραγωγή: “Garage|21”, με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την περίοδο 2020 - 21. Η Ευαγγελία Ράντου είναι απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης. Ως ερμηνεύτρια, έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τους Δημήτρη Παπαϊωάννου, Alexandra Waierstall, Γιώργο Λάνθιμο, Εφη Μπίρμπα, Αθήνα Τσαγκάρη, αλλά και με τις ομάδες χορού “Sinequanon”, “Xit”, “Griffon”, “Quasi stellar” και “Λάθος κίνηση”. Από το 2016 συνεργάζεται με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, διδάσκοντας εργαστήρια κινησιολογίας στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (τομέας Σύνθεση και Σωματικότητα), υπό την επιμέλεια του Δημήτρη Μαραγκόπουλου. Είναι συνιδρύτρια, με τη Μαίρη Ράντου, της ομάδας “Garage|21”, με έδρα την Κέρκυρα, με την οποία έχει παρουσιάσει, ως χορογράφος, τα έργα “Her: a portrait of changes” (2019) και “Φφ | Between space and time it’s all movement” (2020). Οραμα της ομάδας είναι η προαγωγή και η ανάδειξη της τέχνης του χορού μέσα από ποικίλες δράσεις καλλιτεχνικού χαρακτήρα, καθώς και η έρευνα πάνω σε νέες φόρμες και κινητικές υφές. Μέσω συνεργασιών επιδιώκει, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη του έργου ανερχόμενων δημιουργών από διάφορους τομείς της σύγχρονης τέχνης. Η σόλο περφόρμανς είναι η τρίτη παραγωγή της ομάδας.

- Σήμερα στις 9 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας “#Whateveristrendingnow” με τη Lívia Balážová. Το έργο δημιουργήθηκε υπό την προϋπόθεση της αλληλεπίδρασης με το άμεσο περιβάλλον του. Ολες οι εκδοχές του είναι διαφορετικές, καθώς το έργο προσαρμόζεται στο κοινωνικό, πολιτικό και χωρικό πλαίσιο που οι δημιουργοί του θεωρούν πιο σχετικό. Ταυτόχρονα, η αρχική κινητική πρόταση παραμένει οι ίδια, προσδίδοντας στο έργο σαφή εννοιολογική ενότητα και δημιουργική ευελιξία. Δημιουργία: Colectivo Priekopník Veverička, ερμηνεία: Lívia Balážová, μουσική: Kuo-Jam Chen Η ομάδα “Colectivo Priekopník Veverička” (στα σλοβακικά: “Πρωτοπόροι σκίουροι”) ιδρύθηκε το 2015 από τη Lívia Balážová MM (Σλοβακία) και τον Zebastián Méndez Marín (Κόστα Ρίκα), ως αποτέλεσμα μιας αναπόφευκτης καλλιτεχνικής σύνδεσης που ξεκίνησε στην “Ultima vez”, τη μυθική ομάδα του Wim Vandekybus, όπου συναντήθηκαν ως ερμηνευτές του ρημέικ του έργου “What the body does not remember”. Η ομάδα δημιουργεί καλλιτεχνικές διαδικασίες βασισμένες στο παιχνίδι ως δημιουργικό μηχανισμό, για να σπάσει στερεοτυπικές αντιλήψεις ερμηνευτών και θεατών στη σκηνική πράξη, ωθώντας τα όρια της δημιουργίας, αφήνοντας κατά μέρος ακαδημαϊκές ετικέτες και προβάλλοντας την ενσυναίσθηση, το σεβασμό και τη συναίνεση ως καίριους παράγοντες για την εξύμνηση της ομορφιάς της διαφορετικότητας. Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Σλοβακία, η Lívia Balážová εκπαιδεύτηκε από νεαρή ηλικία στον κλασικό, τον παραδοσιακό σλοβάκικο και τον σύγχρονο χορό. Φοίτησε στις σχολές J.L. Bellu (Banska Bystrica, Σλοβακία), Salzburg Experimental Dance Academy (Σάλτσμπουργκ) και P.A.R.T.S. (Βρυξέλλες). Εχει συνεργαστεί με τον Πορτογάλο χορογράφο Rui Horta και τις ομάδες “Kubilai Khan” και “Última vez”. Το 2015 ίδρυσε την ομάδα της, με την οποία έχει παρουσιάσει παραστάσεις (#wh “Anyistrendingnow”, “PRACH / POLVO”, “La plancha”) και έχει συνεργαστεί με άλλες ομάδες, όπως οι “MimoOs” (στα έργα “DoDna”, “Millennial magic mirror”), “Honey and dust company” (EU.GENUS) και Divadlo Štúdio Tanca (3×20 Ženy/Čin). Η διδασκαλία της αντικατοπτρίζει το φιλοπερίεργο και παιχνιδιάρικο πνεύμα της. Eχει διδάξει στη Σλοβακία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Ρωσία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Χιλή, τη Νικαράγουα, το Μεξικό, την Κόστα Ρίκα, τον Παναμά, τη Νότια Κορέα, τον Καναδά και τη Νέα Υόρκη.

- Σήμερα στις 9 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας “Enter illusion” του Κώστα Phoenix. Είναι ένα έργο για έναν άνδρα παγιδευμένο μέσα στο μυαλό του. Εναν άνδρα που ψάχνει διαρκώς για κάτι που δεν μπορεί να ορίσει, έναν άνδρα που αγνοεί πλήρως τι του συμβαίνει. Ακροβατώντας μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, πασχίζει να βρει απαντήσεις, αναζητά την αλήθεια, νόημα, σκοπό. Διεύθυνση πρόβας: Ελευθερία Ηλιοπούλου, μουσική σύνθεση: Σταμάτης Σπυρόπουλος. Ο Κώστας Phoenix ξεκίνησε το ταξίδι του στον χορό σε ηλικία 12 ετών κάνοντας breaking. Tο 2016 αποφοίτησε από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης στην Αθήνα. Στην Ελλάδα έχει συνεργαστεί με διάφορους χορογράφους και οργανισμούς, ερμηνεύοντας έργα όπως το “Vertical road” του Akram Khan, με την Hellenic Dance Company και το “Fragile matter” των “Jukstapoz”. Εχει επίσης συνεργαστεί με την “Documenta 14” σε παραγωγές όπερας και άλλα projects. Στο εξωτερικό έχει συνεργαστεί ως χορευτής με τις ομάδες Gerhart Hauptmann Theater, Batseva Dance Company (σε έργα των Adi Salant και Noa Zuk), Kennedy Muntanga Dance Theater και Theater Rites. Οι τελευταίες του συνεργασίες περιλαμβάνουν την ομάδα “SteroNero Dance Co.”, το Ιδρυμα Ωνάση, καθώς και την επερχόμενη παραγωγή της ομάδας “Αερίτες” της Πατρίσιας Απέργη. Το “Enter illusion” είναι η πρώτη δική του δημιουργία.

Για την ομαλή και ασφαλή είσοδο στον χώρο είναι απαραίτητη η έγκαιρη προσέλευση του κοινού 45 λεπτά πριν την έναρξη της κάθε παράστασης.