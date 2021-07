Πέφτει η αυλαία του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

- Σήμερα Σάββατο 24 Ιουλίου στις 7.30 μ.μ. στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας “Hope hunt and the ascension into Lazarus” της Oona Doherty. Με το “Hope hunt”, η πρωτοεμφανιζόμενη στην Ελλάδα Oona Doherty κινείται μεταξύ σωματικού θεάτρου, κοινωνικής διακήρυξης και χορού. Eνα μαύρο Φολκσβάγκεν Γκολφ περιμένει με τα φώτα αναμμένα, καθώς η μουσική σφυροκοπά το μεταλλικό κέλυφός του. Μέσα από τον σκληρό ρυθμό, ένας άντρας, που είναι στην ουσία πολλοί άνδρες μαζί, και τους υποδύεται η Sandrine Lescourant, διηγείται την ιστορία του. Καθώς η ερμηνεύτρια μεταλλάσσεται σε διαφορετικούς χαρακτήρες, ερχόμαστε αντιμέτωποι, μέσω του λόγου, της κίνησης και της μουσικής, με ιδέες περί ανδρισμού, ηθικής και νοσταλγίας. Πρόκειται για το κυνήγι της ελπίδας. Ο κυνηγός οδηγεί το ακροατήριο σε υγρούς, ξεχασμένους δρόμους μνήμης. Eρχεται αντιμέτωπος με ακραία πολιτιστικά και κοινωνικά στερεότυπα, μάσκες που φορούν οι άντρες ως μορφή προσωπικής άμυνας εναντίον του εαυτού τους και του κόσμου στον οποίο ζούμε σήμερα. Οι συνέπειες της πλήξης και η σημασία της αυτοπεποίθησης για την ανθρώπινη ψυχή αποτυπώνονται σωματικά επί σκηνής, με την ερμηνεύτρια να κινείται δεξιοτεχνικά πάνω στη λεπτή γραμμή μεταξύ κωμωδίας και τραγωδίας. Ανεξάρτητα από την καταγωγή και την κοινωνική τάξη στην οποία μας έχουν εντάξει, έχουμε όλοι, βαθιά ριζωμένη μέσα μας, την ανάγκη για αγάπη. Βγάζοντας τις μάσκες του εγώ και των πολιτισμικών επιδράσεων, ψάχνουμε για ένα κοινό σημείο αλήθειας και ελπίδας. Χορογραφία: Oona Doherty, ερμηνεία: Sandrine Lescourant (Mufasa), φωτισμός: Lisa-Marie Barry, οδηγός και DJ: Fia Kavanagh. Η Oona Doherty - χορογράφος και χορεύτρια από τη Βόρεια Ιρλανδία, σπούδασε σύγχρονο χορό στο London School Of Contemporary Dance, University of Ulster και στο Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance του Λονδίνου. Ως ερμηνεύτρια, έχει συνεργαστεί από το 2010 με ομάδες όπως οι “Trash” (Ολλανδία), “Abattoir fermé” (Βέλγιο), Veronika Riz (Ιταλία), “Emma Martin/United φall” (Ιρλανδία) και Enda Walsh (Ηνωμένο Βασίλειο). Υπήρξε συνεργαζόμενη καλλιτέχνις στο Metropolitan Arts Centre του Μπέλφαστ (2016), στο “Maison de la danse” της Λυών (2017-2018) και στην “La briqueterie” στο Παρίσι (2017-2019). Υπήρξε, επίσης, reveal artist με τη θεατρική ομάδα “Prime cut productions του Μπέλφαστ (2016-2017). Το 2017, τιμήθηκε με το Μέγα Ατομικό Βραβείο του Συμβουλίου Τεχνών της Βρετανίας (Arts Council).

Η Sandrine Lescourant, γνωστή και ως Mufasa, είναι Γαλλίδα χορεύτρια και χορογράφος. Σπούδασε ΜΜΕ στη Νίκαια ενώ ασχολήθηκε από παιδική ηλικία με διάφορα είδη χορού, όπως μπαλέτο, σύγχρονο χορό και mandingue, παραδοσιακό αφρικανικό χορό από το Μαλί. Αργότερα ανακάλυψε και γοητεύτηκε από τον κόσμο του χιπ χοπ, συμμετέχοντας στην underground σκηνή και σε αρκετούς διεθνείς διαγωνισμούς. Είναι μέλος της εταιρείας “Hip hop 4 hope” και χρησιμοποιεί την τέχνη της για να εμψυχώσει και να εμπνεύσει τους νέους ενάντια στη βία. Ως ερμηνεύτρια, έχει συνεργαστεί με πολλούς χορογράφους και καλλιτεχνικούς διευθυντές, όπως οι Thierry Surace, Pierre Rigal, Sylvain Groud, Sébastien Lefrançois, Anthony Egéa, Amala Dianor και Oona Doherty. Με την ομάδα της “Kilaï” ετοιμάζει το 3o έργο της με τίτλο “Acoustic”.

- Σήμερα Σάββατο 24 Ιουλίου στις 9 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας “Κάθε πολύτιμη στιγμή” (απόσπασμα) από τον Αλέξανδρο “Ελ Γκρέκο”. Πώς μπορείς να βρεις τον αληθινό σου εαυτό απέναντι στους άλλους, όταν ορίζεις τον εαυτό σου μόνο μέσω των άλλων; Πώς απέχεις από την πράξη, όταν η αποχή είναι η ίδια πράξη; Πώς απελευθερώνεσαι από τη μορφή, όταν μορφές είναι ό,τι αντιλαμβάνεσαι; Η απάντηση είναι στη στιγμή· και η στιγμή πετά… Ο Αλέξανδρος Αναστασιάδης / “Ελ Γκρέκο” γεννήθηκε το 1987 και είναι κάτοχος πτυχίων Φυσικής (ΑΠΘ) και Χορού (SEAD). Οι δημιουργικές του δραστηριότητες πραγματοποιούνται με την κολεκτίβα “Λα ότρα φαμίλια” καθώς και με άλλες συνεργασίες. Τα τελευταία του έργα περιλαμβάνουν το ντουέτο “Ντερίβα” και το σόλο “Κάθε πολύτιμη στιγμή”. Συνεργάζεται με την ομάδα “Ultima vez” / Βιμ Βαντεκέιμπους από το 2017 και διδάσκει συστηματικά τα σεμινάριά του με τίτλο “Organic acrobatics”.

- Σήμερα Σάββατο 24 Ιουλίου στις 9 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας “Articulated dynamics” της Ειρήνης Αποστολάτου. Είμαι όλη το σώμα μου. Το σωματικό και το ασώματο.Το έργο της Ειρήνης Αποστολάτου είναι μια αναζήτηση των δυνατοτήτων του σώματος μέσω της μουσικής. Η ερμηνεύτρια καλείται να ξεπεράσει τα κινητικά της όρια και μας προσκαλεί να δούμε πέρα από αυτά. Το σόλο βασίζεται σε εναλλασσόμενες ποιότητες, διαφορετικές δυναμικές, αυξομειώσεις ταχυτήτων και κινητικές προκλήσεις. Η Ειρήνη Αποστολάτου είναι αριστούχος απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, με μεταπτυχιακές σπουδές στο “JV2”, όπου και έκανε την πρώτη περιοδεία της με την ομάδα. Εχει συνεργαστεί με τους “Cirkus cirkör”, “Jasmin Vardimon Company”, Royal Opera House London, Anton Lachky, “Out of order”, Christine Gouzelis and Paul Blackman, David Lloyd, Μαρία Λάππα κ.ά. Eχει παρουσιάσει διάφορες χορευτικές δημιουργίες, όπως τα “I want to show you something”, “Phaedra”, “Meeting point”, “Sway” και “Duet” στην Ευρώπη, ενδεικτικά στα Deltebre Dance Festival, “Monthelon”, Camden Fringe & Platform Theatre London, “Canvas & postcards festivals”, “Resolution” κ.ά. Το έργο της “Φαίδρα” παρουσιάστηκε στο SEAD ως επιλογή για το solo project. Υπήρξε βοηθός παραγωγής και χορογράφος στο έργο “Enheduanna”, το οποίο περιόδευσε στην Παλαιστίνη και τη Σερβία (2019).

- Σήμερα Σάββατο 24 Ιουλίου στις 10 μ.μ. στο Κάστρο “Stones and bones” από τους “RootlessRoot”. Στο νέο τους έργο οι “RootlessRoot” συνεργάζονται με τον Αγγλο γλύπτη Peter Randall - Page και δημιουργούν μια παράσταση για την παροδικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Στο επίκεντρο του έργου τοποθετείται το λευκό μάρμαρο – το υλικό με τη μεταφυσική διάσταση, το θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού – παρόλο που η φυσική του θέση είναι μέσα σε μεγαλόπρεπα βουνά και έξω από θεατρικές συμβάσεις. Εδώ, 4 ερμηνεύτριες, με τη συνοδεία της πρωτότυπης μουσικής σύνθεσης του Βασίλη Μαντζούκη, δημιουργούν ένα ποίημα για την εύθραυστη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης και την ανάγκη να αφήσουμε το σημάδι μας στον κόσμο. Καλλιτεχνική διεύθυνση και χορογραφία: “RootlessRoot “– Λίντα Καπετανέα, Jozef Fruček. Με τις: Λίντα Καπετανέα, Ελενα Τοπαλίδου, Ηρώ Κόντη, Δήμητρα Μερτζάνη, μουσική σύνθεση: Βασίλης Μαντζούκης, μουσική ερμηνεία: Μάρθα Φριντζήλα. Στην ηχογράφηση έπαιξαν οι μουσικοί: Βασίλης Μαντζούκης, Κώστας Νικολόπουλος, Νίκος Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Μανουηλίδης. Ηχητικός σχεδιασμός, μίξη και mastering: Χρήστος Παραπαγκίδης, σκηνικά και εικαστική επιμέλεια: Thomas Randall - Page, Peter Randall-Page, σκηνογραφική επιμέλεια: Πάρις Μέξης, σχεδιασμός φωτισμών: Περικλής Μαθιέλλης, κοστούμια: Isabelle Lhoas, κείμενα: Jozef Fruček, επιμέλεια κειμένων: Ιωάννα Νασιοπούλου, φωτογραφία: Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος. Στην παράσταση ακούγεται το τραγούδι “Ηow should i your true love know”, το πρώτο από τα τραγούδια της «τρελής» Οφηλίας από τον “Αμλετ” του Σαίξπηρ (Πράξη IV, Σκηνή 5, παραδοσιακό τραγούδι αγνώστου δημιουργού). Οργάνωση παραγωγής και touring: “Cultόpια”, με την υποστήριξη της “Iktinos Marmaron”. H περιοδεία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση και επιχορηγείται από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση. Οι “RootlessRoot” ιδρύθηκαν από τη Λίντα Καπετανέα και τον Jozef Fruček το 2006 στην Αθήνα. Από τότε έχουν δημιουργήσει 27 έργα (σόλο, κινητικές εγκαταστάσεις, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας παραστάσεις), τα οποία έχουν παρουσιάσει σε περισσότερες από 24 χώρες στον κόσμο, σε διάφορες σκηνές και φεστιβάλ. Εχουν συνεργαστεί με τον Akram Khan στο χορευτικό του σόλο “DESH”, καθώς και με τη Staadsteater Kassel Dance Company, τους “DOT504”, την Helsinki Dance Company και με πολλές άλλες ομάδες και δημιουργούς. Στην Ελλάδα έχουν συνεργαστεί με την Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Είναι ευρέως γνωστοί για την πρακτική τους “Fighting monkey”, η οποία επικεντρώνεται στην ανθρώπινη κίνηση/ανάπτυξη και τη βιώσιμη γήρανση και την οποία διδάσκουν σε σχολές ανά τον κόσμο.

- Αύριο Κυριακή 25 Ιουλίου στις 7.30 μ.μ. στο Μέγαρο “Zeppelin bend”. Στο ντουέτο, του οποίου ο τίτλος παραπέμπει στον ισχυρό κόμβο που χρησίμευε στο δέσιμο αερόπλοιων, η Κατερίνα Ανδρέου και η Ναταλί Μάνδηλα συναρμολογούν χορό, κίνηση και ήχους με σκληρή πειθαρχία και αχαλίνωτη φαντασία. Σε έναν κόσμο όπου το να «γειώνεσαι» ή το να «φτιάχνεσαι» αντιμετωπίζονται συχνά ως μηχανισμοί επιβίωσης, δοκιμάζουν και τα δύο. Αναζητώντας στιγμές ελευθερίας, πασχίζουν να παραμείνουν αληθινές, εστιάζοντας στο σώμα τους ενώ κινούνται. Στην εν εξελίξη έρευνά της για την ελεύθερη βούληση επί σκηνής και την υποκειμενική της φύση η Κατερίνα Ανδρέου προσεγγίζει διαφορετικές κινητικές πρακτικές και νέες δεξιότητες σαν να πρόκειται για νέες τεχνολογίες. Διαρκώς μαθαίνει με στόχο να «ξεμάθει». Μέσα από την αυστηρότητα και την πειθαρχία αναδύεται η επιθυμία της να έρθει αντιμέτωπη με έννοιες όπως ο έλεγχος και οι δομές εξουσίας. Μέσα από την ταξινόμηση αυτής της γνώσης κατασκευάζει τη δική της προσωπική κουλτούρα: ποια πρακτική είναι καλύτερη για ποια παράσταση, ποια προσπάθεια για ποιο στόχο. Σύλληψη, δημιουργία, ηχητικός σχεδιασμός: Κατερίνα Ανδρέου, ερμηνεία: Κατερίνα Ανδρέου - Ναταλί Μάνδηλα, ήχος: Κατερίνα Ανδρέου - Cristián Sotomayor, συνεργάτης ήχου: Tal Agam, φωτισμός: Yannick Fouassier, εξωτερική ματιά στο έργο: Μυρτώ Κατσίκη, παραγωγή και προγραμματισμός: Élodie Perrin, παραγωγή: “BARK”. Συμπαραγωγή: “Les Spectacles vivants” du Centre Pompidou, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, “Tanzquartier Vienne”, “Atelier de Paris” / Centre de développement chorégraphique national, “La place de la danse” – CDCN Toulouse / Occitanie (Accueil Studio), CND Centre national de la danse, “Le Gymnase”, CDCN de Roubaix, CCN de Grenoble, “Far festival des arts vivants” Nyon, “Centrale Fies” (Live Works Act Award 2019). Με την υποστήριξη: BUDA Courtrai, Ramdam un Centre d’art, Angers-CDCN, CDC de Grenoble, Les SUBS – Lieu vivant d’expériences artistiques, Lyon, Centre Chorégraphique National d’Orléans, Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.

Γεννημένη στην Αθήνα, η Κατερίνα Ανδρέου ζει στη Γαλλία, όπου δημιουργεί ως χορεύτρια, μουσικός και χορογράφος. Aπόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, παρακολούθησε το πρόγραμμα ΕSSAI στο CNDC Angers, υπό τη διεύθυνση της Emmanuelle Huyhn, με υποτροφία του Ιδρύματος Αφών Πράτσικα, και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στον χορό και τη χορογραφία από το Πανεπιστήμιο Paris VIII. Το 2015 συμμετείχε στο Πρόγραμμα “DanceWeb” του φεστιβάλ Impulstanz της Βιέννης. Ως περφόρμερ έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τους “DD Dorvillier”, Λενιώ Κακλέα, Bryan Campbell, Dinis Machado, Emmanuelle Huynh και Ana Rita Teodoro. Στην προσωπική της δουλειά επιδιώκει τη δημιουργία καταστάσεων μέσα από την αντιπαράθεση αντικρουόμενων δράσεων, μυθοπλασιών και κόσμων, συχνά αμφισβητώντας τη σχέση της με έννοιες όπως η εξουσία και η αυτονομία, η επικοινωνία και η λογοκρισία. Δημιουργεί συχνά τη μουσική των έργων της. Το σόλο της “A kind of fierce”, μια συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών, έλαβε το χορογραφικό βραβείο “Prix Jardin d’Europe” 2016 του ImpulsTanz Festival της Βιέννης. Στη συνέχεια δημιούργησε το σόλο “BSTRD” (2018) και το ντουέτο “Zeppelin bend” (2021) με τη Ναταλί Μάνδηλα.

Η Ναταλί Μάνδηλα γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Το 2004, μετά την ολοκλήρωση σπουδών Πληροφορικής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, εστίασε στον χορό και αποφοίτησε από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης το 2010. Eκτοτε, οδηγούμενη από τη διαρκή ανάγκη της για επιμόρφωση, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για διάφορα είδη σωματικής πρακτικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε σπουδές Αντιληπτικής Ψυχοεκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Fernando Pessoa στην Αθήνα. Ως δασκάλα, χορεύτρια και δημιουργός, έχει συνεργαστεί επί σειρά ετών με το Garage Performing Arts Center και ως χορεύτρια με Eλληνες καλλιτέχνες, όπως τη χορογράφο Εύα Ράντου, τον σκηνοθέτη Γιώργο Νικολόπουλο και τον μουσικό παραγωγό Ανδρέα Μονόπωλη. Το 2016, στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών GPAC, δημιούργησε την πρώτη της χορογραφία, που συνίσταται σε δύο έργα υπό τον τίτλο “Feral”, που παρουσιάστηκε στο Garage Performing Arts Center και στα φεστιβάλ “Reborn” (Αθήνα), Arc for Dance Festival και Vida Laska Arts Festival (Κέρκυρα).

- Αύριο Κυριακή 25 Ιουλίου στις 9 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία

“Us” των Αrias fernandez / The jokerz company. Με ρωτάς ποιος είμαι; … Κανείς. Δεν είμαι κανένας. Iσως, μια απόπειρα να υπάρξω. Μια διανοητική συσκότιση κάποιου ή ίσως ένα μήνυμα για εσένα, τυλιγμένο σε ένα σώμα. Κάτι που προσπαθεί να πει κάτι … Eνας μεθυσμένος της ανθρωπότητας! Eνας άλαλος τραγουδιστής, ένας αθεράπευτα μοναχικός άνθρωπος, μια χειροπιαστή σκιά, στάχτες που χορεύουν, η αντανάκλασή σου! Αυτό είμαι, μια απλή αντανάκλασή σου. Η παράσταση ανεβαίνει στο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με την υποστήριξη της “Acción Cultural Española” (AC/E) μέσω του Προγράμματος PICE για την διεθνοποίηση του ισπανικού πολιτισμού, στο πλαίσιο των επιδοτήσεων για την προώθηση της κινητικότητας.

Ο Arias Fernandez γνωστός και ως “Joker” ή “Killa Grichka”, είναι χορευτής, ακροβάτης, χορογράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής, με καταγωγή από τη Μαδρίτη (Ισπανία). Ως παιδί και έφηβος υπήρξε αθλητής της ακροβατικής γυμναστικής και του παρκούρ και ασχολήθηκε με διάφορες τέχνες, κυρίως τη μουσική, πριν ενδιαφερθεί για τον χορό krump. Ως δάσκαλος και χορογράφος, εκπαιδεύτηκε σε διαφορετικά στυλ urban dance στην πατρίδα του και το εξωτερικό, καθώς και στον σύγχρονο χορό και στις πολεμικές τέχνες. Ως δάσκαλος και χορευτής, έχει εργαστεί και κερδίσει βραβεία σε διαγωνισμούς στην Κόστα Ρίκα, το Μεξικό, τη Γουατεμάλα, την Κίνα, της Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, τη Ρωσία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και αλλού. Εχει συνεργαστεί με τις ομάδες “Cirque du soleil”, “DNA”, “L’anima”, “D-block” και “Cia.Nadine Gerspacher”. Η προσωπική δουλειά του ως χορογράφου και ερμηνευτή περιλαμβάνει τα έργα “Aina & Arias”, “Bioshock”, “Efil”, “The Jokerz Company” και “Re”. Η δουλειά του με τίτλο “Om Rasa” είναι μια μέθοδος διδασκαλίας εμπνευσμένη από πολλούς διαφορετικούς χώρους. Ο Fernandez είναι μέλος δύο εκ των πιο σημαντικών ομάδων krump, της διεθνούς “Madrootz” και της ισπανικής “Titans”, και διοργανωτής ενός από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ freestyle στην Ισπανία (“Be your beast”).

- Aύριο Κυριακή 25 Ιουλίου στις 9 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία

“There is a place”. Eδώ η Πετρίνα Γιαννάκου μιλά για την επιθυμία να βρίσκει κανείς μέρη στο εδώ και το τώρα, δωμάτια της μνήμης όπου το κινούμενο σώμα μπορεί να βιώνει μια σειρά από γεγονότα που διαστέλλονται στον χρόνο. Χορογραφία - ερμηνεία: Πετρίνα Γιαννάκου, μουσική: Ori Lichtik (“Half life”) & Caetano Veloso (“It’s a long way”). H Πετρίνα Γιαννάκου είναι απόφοιτη της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού «Ραλλού Μάνου». Συνέχισε τις σπουδές της στο “Nod” International Dance Program, εξερευνώντας διαφορετικές κινητικές προσεγγίσεις και ρεπερτόριο ομάδων. Eχει χορέψει σε πρότζεκτ των Iztok Kovač, Χρήστου Παπαδόπουλου, Iριδας Καραγιάν και Αντωνίας Οικονόμου, μεταξύ άλλων, και έχει επιμεληθεί την κίνηση σε θεατρικές παραστάσεις. Τον τελευταίο καιρό συνεργάζεται με τους Koen Augustijnen και Rosalba Torres Guerrero (“Siamese cie”).

- Αύριο Κυριακή 25 Ιουλίου στις 10 μ.μ. στο Κάστρο “Re:Incarnation” από τους “The QdanceCompany”. Το έργο είναι το αποτέλεσμα της πενταετούς έρευνας που διεξήγαγε ο Qudus Onikeku στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Λάγος της Νιγηρίας, όπου εκπαίδευσε και ενέπνευσε μια νέα γενιά καλλιτεχνών, χωρίς κλασικές/δυτικές προσλαμβάνουσες. Το έργο αναδεικνύει το βάθος και τη γνήσια, ασυμβίβαστη χαρά της σύγχρονης δυτικοαφρικανικής νεανικής κουλτούρας, καθώς μας μεταφέρει στην ατμόσφαιρα της νιγηριανής μεγαλούπολης και στους ήχους της afrobeats μουσικοχορευτικής σκηνής του σήμερα. Με το “Re:Incarnation” ο Onikeku συνεχίζει την έρευνά του για τη μνήμη του σώματος και αναζητά το σύγχρονο χορογραφικό λεξιλόγιο μιας νέας γενιάς χορευτών. Το έργο εστιάζει στην έννοια της μετενσάρκωσης σύμφωνα με την κοσμοθεωρία του πολιτισμού Yoruba (γέννηση, θάνατος, αναγέννηση), που αντιλαμβάνεται τον χρόνο και τον χώρο ως κάτι το κυκλικό, όπου η χρονικότητα εκφράζεται μέσα από σημεία έντασης και όχι με τρόπο γραμμικό - εξελικτικό. Το έργο ερμηνεύουν 9 νέοι χορευτές από διάφορες πόλεις της Νιγηρίας, οι οποίοι επιλέχθηκαν κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών φεστιβάλ “DanceGATHERING Lagos” και συμμετέχουν, επί σκηνής, σε μια διαδικασία συλλογικής δημιουργίας, κατά την οποία ανακαλύπτουν την ενέργεια της μουσικής και του χορού afrobeats της δεκαετίας του ΄60 και του ΄70, την ανανεώνουν, την επικαιροποιούν, την αναβιώνουν στο παρόν, την επενδύουν συνειδητά και ασυνείδητα με παλιούς και νέους κοινωνικούς αγώνες. Η παράσταση ανεβαίνει με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Qudus Onikeku, ερμηνευτές: Adila Omotosho, Ambrose Tjark, Angela Okolo, Bukunmi Olukitibi, Busayo Olowu, Faith Okoh, Joshua Gabriel, Obiajulu Sunday Ozegbe, Patience Ebute, Yemi Osokoya, ζωντανή μουσική: Olantunde Obajeun, φωτισμός: Matthew Yusuf, κοστούμια: Wack Ng, παραγωγή: The QdanceCompany, παραγωγή (Γαλλία): “YK Projects”. Συμπαραγωγή: “Biennale de la danse” – Lyon, “Les spectacles vivants” – Centre Pompidou, “Les halles de Schaerbeek” – Bruxelles, “Théâtre Paul Éluard” – Bezons, “Escales danse en Val-d’Oise”, Théâtre National de Bretagne. O Onikeku είναι ένας πολυσχιδής καλλιτέχνης της κίνησης, που την τελευταία δεκαετία πειραματίζεται με διάφορα μέσα και δράσεις: περφόρμανς, installation, επιμέλεια, κοινοτική οργάνωση. Η διεθνής καλλιτεχνική έρευνα του Onikeku συνδυάζει το ενδιαφέρον του για τη μνήμη του σώματος και την αναζήτηση νέων κινητικών λεξιλογίων, σε ένα καλλιτεχνικό όραμα που σέβεται και προκαλεί τόσο τον πολιτισμό Yoruba, από τον οποίο προέρχεται ο καλλιτέχνης, όσο και τον σύγχρονο χορό. Το διεθνώς αναγνωρισμένο έργο του περιλαμβάνει σόλο και ομαδικά έργα, καθώς και συνεργασίες με εικαστικούς καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, μουσικούς και συγγραφείς. Ο “The QDanceCompany” έχει συμμετάσχει σε μεγάλες εκθέσεις και φεστιβάλ σε 56 χώρες, όπως στη Μπιενάλε της Βενετίας, τη Μπιενάλε της Λυών, το Φεστιβάλ της Avignon, τα Φεστιβάλ Torino Danza, RomaEurop και Dance Umbrella, το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και το φόρουμ TED Global. Είναι επισκέπτης καθηγητής χορού στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και στο Columbia College Chicago.