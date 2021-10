Εκδήλωση στην Costa Navarino: «Αναγκαίο να εστιάσουμε περισσότερο στη γνώση»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για 6η χρονιά από τη 1η μέχρι τις 3 Οκτωβρίου στην Costa Navarino, σε συνεργασία με το Athens Democracy Forum.

Συμμετέχοντες παρακολούθησαν τη συζήτηση της Elif Shafak με τον Patrick Healy, deputy opinion editor των «New York Times», κατά την οποία αναφέρθηκε στο νέο της βιβλίο «How to Stay Sane in an Age of Division», σχολιάζοντας ταυτόχρονα τι διχάζει σήμερα τη δημοκρατία.

«Η τέχνη αποτελεί για μένα προέκταση της ζωής μου. Δεν είναι ένας αγώνας για την ελευθερία, αλλά η έκφραση της ελευθερίας» τόνισε ο διάσημος καλλιτέχνης και ακτιβιστής Ai Weiwei, σε μια συζήτηση με τη Liz Alderman, chief European business correspondent των «New York Times». Αφορμή για την ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Κινέζο ακτιβιστή ήταν το πολυαναμενόμενο νέο του βιβλίο με τίτλο «1.000 years of Joys and Sorrows: A Memoir» που θα κυκλοφορήσει το Νοέμβριο και εστιάζει στην προσωπική του ιστορία καθώς και του πατέρα του, στην εξορία.

Τις διαφορετικές προσεγγίσεις της Δύσης και της Ανατολής, αλλά και τα κοινά τους χαρακτηριστικά, σχολίασε η ιστορικός Bettany Hughes -συνομιλώντας με τον Steven Erlanger, chief European diplomatic correspondent των «New York Times»- για τις ιδέες του Σωκράτη και του Κομφούκιου που επηρέασαν τους δύο πολιτισμούς: «Σε αυτό που συγκλίνουν είναι ότι το να θέτει κάποιος ερωτήματα είναι καίριας σημασίας για την κατανόηση της ανθρώπινης φύσης και την ανάπτυξη μιας υγιούς κοινωνίας. Τα ερωτήματα που θέτουμε είναι το κλειδί για την αναζήτηση της αλήθειας. Στην αναζήτηση αυτή, η αλήθεια δεν είναι ο προορισμός, αλλά το ταξίδι».

Στην ενότητα «Συζήτηση με τους “Times”», οι δημοσιογράφοι των «New York Times» Liz Alderman, Steven Erlanger και Patrick Healy συζήτησαν για το ρόλο της δημοκρατίας σήμερα, διερευνώντας πώς μπορεί να εκσυγχρονιστεί σε θέματα που αφορούν τη διαφορετικότητα, την ανοχή και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων μεταξύ τους, και θέτοντας ερωτήματα για το πώς μπορεί να κινητοποιήσει τις νεότερες γενιές.

Στο φετινό «The Spirit of Democracy Weekend» παρευρέθηκαν σύνεδροι του Athens Democracy Forum αλλά και επισκέπτες της Costa Navarino, που θέλησαν να λάβουν μέρος σε μια εποικοδομητική συζήτηση για το πνεύμα της δημοκρατίας. Οι συμμετέχοντες -κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο ξενοδοχείο «The Romanos, a Luxury Collection Resort»- έλαβαν μέρος σε παράλληλες δράσεις που πλαισίωσαν τις κεντρικές ομιλίες, όπως οι Φιλοσοφικοί Περίπατοι, αναλύοντας τις προσεγγίσεις των αρχαίων φιλοσόφων υπό το πρίσμα τού σήμερα.