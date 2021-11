1.000 συμμετοχές και διακρίσεις Καλαματιανών στο 3rd Kalamata Dance Cup (βίντεο-φωτογραφίες)

Οι χορευτές όλων των ηλικιών διεκδίκησαν τη συμμετοχή και τη νίκη, σε ένα θεσμό που σκοπό έχει να επεκτείνει την αγάπη για το χορό σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, χωρίς και με αναπηρία.

Για το λόγο αυτό στην τελετή έναρξης το Σάββατο το απόγευμα μετείχαν από πλευράς συλλόγων οι: Σύλλογος “Ανοιχτή αγκαλιά”, Σύλλογος “Υιοί και κόρες”, Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών “Πόρτα ανοιχτή”, Σύλλογος “Το μάννα”, “FTR Dance Academy” από την Αθήνα και ο Σύλλογος Καλαμάτας “ΔιαφοροΖΩ”. Την Κυριακή στη λήξη, στο αφιέρωμα με τίτλο “Τα σώματα εξιστορούν εικόνες, ιδέες και συναισθήματα του 1821…” συνέπραξαν το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, ο Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας και το Dance Studio Maria Lada.

Στο Training Camp (εκπαιδευτικό κομμάτι) του 3rd Kalamata Dance Cup 2021 που έγινε κατά κύριο λόγο στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη (Πινακοθήκη) δίδαξαν οι: Silvio - Antonio Anselmi και Eleonora Riccardi/Ιταλία, Roberto Imparato και Alessia Lepre/Ιταλία, Mitko Dimitrov και Πελαγία Καλύβα/Βουλγαρία - Ελλάδα, Ελένη Τριγκιλίδα, Σία Κοσκινά, Νίκη Αποστολίδη, Margarita Smirnova, Θωμάς Παλάτζας, Γιώργος Καλέργιος - Σωτηρία Σκιτιώτη.

Η Τέντα μεταμορφώθηκε για ένα Σαββατοκύριακο σε χώρο ευγενούς άμιλας και εναύσματος για νέες παρουσιάσεις και νίκες. Οι συμμετέχοντες ξεκινούσαν ηλικιακά από τα 3 έτη και έφταναν στα 60+. Λίγες μέρες πριν από το κλείσιμο των συμμετοχών, οι αιτήσεις ήταν 989, όπως έκανε γνωστό στην “Ε” η υπεύθυνη της διοργάνωσης Νίνα Δράκου. Οπως είναι λογικό, έγιναν περίπου 20 - 30 ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής λόγω covid, όμως τελικά ο αριθμός των χορευτικών παρουσιών ξεπέρασε τις 1.000.

Η πρώτη μέρα ήταν αφιερωμένη στο street style, στο oriental, στο professional - amateur και σε όλα τα είδη του latin. Οι κατηγορίες αφορούσαν σόλο εμφανίσεις, ντουέτα και γκρουπ. Τη δική τους θέση στο πρόγραμμα είχαν και οι επαγγελματίες και οι πρωταθλητές, ενώ για πρώτη φορά έγινε και διαγωνισμός ανάμεσα σε φτασμένους επαγγελματίες του χορού, εδώ στο πλαίσιο του 3rd Kalamata Dance Cup 2021.

Οσον αφορά τα ομαδικά αγωνίσματα, εκείνοι που διακρίθηκαν το Σάββατο ήταν οι εξής: “Αll ladies latin groups junior - All ladies”: πρώτη η “Xenia dance association” από την Καλαμάτα, δεύτερη και τρίτη οι ομάδες “Step up D.T.” από την Αμαλιάδα. “Dance challenge championship - Rising stars groups junior - Dance challenge”: πρώτη η “Fame stars”, της “Fame dance academy” από την Καλαμάτα, δεύτερη η “Step upχ D.T.” από την ομώνυμη σχολή στην Αμαλιάδα. “Dance hall groups youth - Shοw dance”: πρώτη η “Fame bomboclats” από την “Fame dance academy” από την Καλαμάτα. “Latin ladies show groups youth - All ladies latin show”: πρώτες οι “Fame diamonds” από την “Fame dance academy” από την Καλαμάτα. “KDC professional open latin (5 dances) - LA”: πρώτοι: Silvio Anselmi - Eleonora Riccardi, δεύτεροι: Filippo de Giorgio - Marina Starchenko, τρίτοι: Consuela Camilleri - Tanti Laurence, τέταρτοι: Piano Doris - Andrea Florio”. “Adult open latin (5 dances) - LA”: 1: Roberto Imparato - Alessia Lepre, 2: Elliot Hyrycz - Κατερίνα Σαμωνά, 3: Domenico Nesta - Αγγελική Παπαγεωργοπούλου, 4: Γεωργία Κοτοπούλη - Flujars Kurtaja, 5: Carlotta Arduino - Federico de Giorgio, 6:

Ayde Ladogana - Marco Martello, 7: Νικόλαος Αλαφούζος - Βιβή Μυλωνά, 8: Εύη Γουλιελμάκη - Λευτέρης Τερζής, 9: Θοδωρής Χαλάς - Σοφία Πάντου, 10: Ναταλία Απαζίδου - Τάκης Χρέππας, 11: Basili Ahmadi - Αλεξία Αλεξανδροπούλου, 12: Δέσποινα Μποζίκη - Διογένης Κάτσικας, 13: Ξενοφών Καζιάνης, Φραντζέσκα Πάτρα, 14: Γιάννης Γαρμπής - Ανδρομάχη Σαμπατάκου, 15: Νικόλαος Δημοβασίλης - Κλειώ Τοπούζη, 16: Ελένη Χριστοφίδου - Πάρης Λουτραγιώτης.

Τα επόμενα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά σήμερα.