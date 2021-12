“Δεν θα τα πάρεις μαζί σου” στη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας

Η είσοδος κοστίζει 4 ευρώ και είναι ελεύθερη για άτομα κάτω των 18.

Πρόκειται για μία αριστουργηματική κωμωδία του 1938 σε σκηνοθεσία Φρανκ Κάπρα, βραβευμένη με Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας, βασισμένη με το βραβευμένο με Πούλιτζερ θεατρικό των Τζορτζ Σ. Κάουφμαν και Μος Χαρτ.

Μια γραμματέας αποδέχεται την πρόταση γάμου που της κάνει ο γιος του εργοδότη της. Ομως, η ιδέα να συναντηθούν οι οικογένειες τους αποδεικνύεται καταστροφική, καθώς το ζεύγος των σνομπ και ζάπλουτων Κίρμπι έρχεται αντιμέτωπο με μια ομάδα εκκεντρικών, συγγενών και μη, που ζουν στο σπίτι της.

Η ταινία γυρίστηκε την περίοδο που είχαν ξεκινήσει ήδη οι προστριβές του Κάπρα με τον διευθυντή της Columbia, Χάρι Κον, καθώς ο Κάπρα θεωρούσε ότι έχοντας σκηνοθετήσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του στούντιο δεν λάμβανε αυτά που του άρμοζαν. Ετσι μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του "Χαμένος ορίζοντας" το 1937 έκανε ένα διάλειμμα σκεπτόμενος να σπάσει το συμβόλαιο του και συζητούσε με τον παραγωγό Ντέιβιντ Ο' Σέλζνικ. Το 1938 έχοντας ήδη κερδίσει δύο Οσκαρ Σκηνοθεσίας, ο Κάπρα ήταν ο πιο ισχυρός άνδρας στο Χόλυγουντ κι η αμοιβή που ζητούσε από τον Σέλζνικ ήταν τεράστια. Ετσι η συμφωνία ναυάγησε κι ο Κάπρα γύρισε στην Columbia όπου ο Κον είχε αγοράσει το βραβευμένο το 1934 με Πούλιτζερ θεατρικό των Κάουφμαν και Μος "You can't take it with you”, το οποίο ο Κάπρα ήθελε καιρό να σκηνοθετήσει. Ο Κον διέθεσε υψηλό προϋπολογισμό για το σκηνοθέτη και μαζί μ'αυτό και τους: Τζέιμς Στιούαρτ, Τζιν Αρθουρ, Λάιονελ Μπάριμορ. Παράλληλα με το ξεκίνημα των γυρισμάτων ξεκίνησαν κι οι προστριβές με τον μόνιμο συνεργάτη του και σεναριογράφο Ρόμπερτ Ρίσκιν, ο οποίος είχε βαρεθεί να δίνονται τα εύσημα για τη δική του δουλειά στον Κάπρα. Μετά την ολοκλήρωση της ταινίας κι ενός σεναρίου που δεν ικανοποίησε το Ρίσκιν γιατί θεωρούσε ότι οι δεύτεροι χαρακτήρες δεν ήταν ολοκληρωμένοι (οι Σίκαμορ παρουσιάζονται ως καρικατούρες χωρίς ιδιαίτερη ουσία κι ο Τζέιμς Στιούαρτ πολύ αδύναμος ως γιος των Κέρμπι), ο Ρίσκιν εγκατέλειψε την Columbia. Παρόλα αυτά βρέθηκε ξανά υποψήφιος για Οσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου κι η ταινία έφτασε την κορυφή του Box Office ως η πιο επιτυχημένη της χρονιάς.

Η ταινία προτάθηκε για 7 Οσκαρ και βρέθηκε συνυποψήφια για Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας μαζί με άλλα αριστουργήματα του κινηματογράφου όπως: το “Η μεγάλη χίμαιρα” 1938 του Ζαν Ρενουάρ, τη “Ζέζεμπελ” 1938 του Γουίλιαμ Γουάιλερ, το “Ρομπέν των δασών” 1938 και το “Κολασμένες ψυχές” και τα δύο του Μάικλ Κερτίζ και αναδείχτηκε νικήτρια. Επίσης χάρισε στο σκηνοθέτη Φρανκ Κάπρα το τρίτο του Οσκαρ Σκηνοθεσίας μέσα σε 5 χρόνια, (είχαν προηγηθεί τα όσκαρ για το “Συνέβη μια νύχτα” 1934 και για τον “Πρίγκηπα των δολαρίων” 1936.