Το πρόγραμμα εργαστηρίων του “Keep dancing”

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού περιεχομένου, η τροφοδότηση του νέου καλλιτεχνικού δυναμικού της πόλης με σημαντικά ερεθίσματα, καθώς και η υποστήριξη των ταλέντων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Το πρόγραμμα των εργαστηρίων έχει ως εξής: 26 - 27 Φεβρουαρίου: Ηρώ Κόντη / “Remapping the body”, 19 - 20 Μαρτίου: Βαρβάρα Μπαρδακά “KYS Improvisation: Practice into performance”, 16 - 17 Απριλίου: Πλωτίνος Ηλιάδης “Speed the spiral”, 28 - 29 Μαΐου: Βιτόρια Κωτσάλου “Εργαστήρι για γονείς και παιδιά”, 18 - 19 Ιουνίου: Πηνελόπη Μωρούτ “Εργαστήρι κίνησης 50+” για ενήλικες.

Για πληροφορίες: 27210 83086 (καθημερινά 4 - 8 μ.μ.), dance@kalamatafaris.gr.