Πρεμιέρα για το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους Καλαμάτας

Η τελετή έναρξης του Φεστιβάλ θα γίνει στις 9 μ.μ. με την ταινία του Nίκου Θεοδοσίου "Είχες δίκιο ρε", ο οποίος θα δώσει το παρών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολοήμερες προβολές δεκάδων ελληνικών και διεθνών παραγωγών με δωρεάν είσοδο έως και την ερχόμενη Δευτέρα, εργαστήρια, σεμινάρια και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, με σκοπό να παραμένει ψηλά το ενδιαφέρον των κατοίκων και των επισκεπτών της Καλαμάτας για το συγκεκριμένο κινηματογραφικό είδος.

Συνολικά, σήμερα θα προβληθούν 18 ντοκιμαντέρ προερχόμενα από πολλές χώρες, μέσα από τη ματιά Ελλήνων και ξένων σκηνοθετών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

-Μπέλα Μπίμπα (Bella Bimba), Σκηνοθέτης: Γιώργος Λεοντακιανάκος, Χώρα: Ελλάδα, 9 π.μ., διάρκεια: 30 λεπτά

-Τοιχογραφίες ζωής (Walls of life), Σκηνοθέτης: Ζόραν Τζόρτζεβιτς, Χώρα: Βραζιλία, 9.20 π.μ., διάρκεια: 15 λεπτά

-Πρόσεχε: Βατσιμάνης (Watch Your Step: Vatchemanis), Σκηνοθέτης: Γεώργιος Λάμπρος, Χώρα: Ελλάδα, 10 π.μ., Παρουσία Σκηνοθέτη, Διάρκεια: 26 λεπτά

-Μαλπέλο: Βουνό των καρχαριών (Malpelo: Mountain of Sharks), Σκηνοθέτης: Κέβιν Μανέν, Χώρα: ΗΠΑ, 10.26 π.μ., Διάρκεια: 15 Λεπτά

-Το νυφικό της Αργυρώς - Τρεις αναγνώσεις (Argyro's wedding dress - Three readings), Σκηνοθέτης: Ισμήνη Παραδάκη, Οδυσσέας Πιερίδης, Μαρία Βαρναβίδη, Χώρα: Κύπρος, 11 π.μ., Διάρκεια: 28

-Βουβή Μνήμη (Speechless Memory), Σκηνοθέτης: Ρένα Δανιλούλη, Κατερίνα Καρπούζη, Χώρα: Ελλάδα, 11.28 π.μ., Διάρκεια: 19 Λεπτά

-38 μέρες (38 days), Σκηνοθέτης: Σπύρος Βλαχάκης, Χώρα: Κύπρος, 12 μ., Διάρκεια: 28 Λεπτά

-Οι Τελευταίοι Θηρευτές (The Last Hunt ), Σκηνοθέτης: Χαράλαμπος Γιαννακάκης - Χώρα: Ελλάδα, 12.28 μ.μ., Διάρκεια: 13 Λεπτά

-To Ράντσο (Ranch), Σκηνοθέτης: Μαριάνα Ζάρπρλον, Χώρα: Βραζιλία, 6 μ.μ., Διάρκεια: 25 Λεπτά

-Αυτή η μέρα δεν θα κρατήσει (This Day Won't last), Σκηνοθέτης: Μουάαντ Ελ Σάλεμ - Χώρα: Βέλγιο, 6:25 μ.μ., Διάρκεια: 26 Λεπτά

-Svet, Σκηνοθέτης: Βικτόρια Γκαράεβα - Χώρα: Ρωσία, 7:06 μ.μ., Διάρκεια: 23 Λεπτά

-Ο συλλέκτης (The Collector), Σκηνοθέτης: Ευριπίδης Καρύδης, Χώρα: Ελλάδα, 7.28 μ.μ., Διάρκεια: 4 Λεπτά

-Ελευθερία (Azadi), Σκηνοθέτης: Ζαν Μπεχράντ - Χώρα: Καναδάς, 7.32 μ.μ., Διάρκεια: 6 Λεπτά

-Χανς Χαμίτ: Τα ράμματα της ιστορίας μου (Hans Hamid: Stitches of my Story), Σκηνοθέτης Nicolai af Rosenborg, Χώρα: Δανία, 7.39 μ.μ., Διάρκεια: 18 Λεπτά

-Απελευθέρωση (Mukti), Σκηνοθέτης: Βιπούλ Μαχαγκαονκάρ, Χώρα: Ινδία, 7.57 μ.μ., Διάρκεια: 28 Λεπτά

-Το Πέραν (The Beyond), Σκηνοθέτης: Ντάνιελ Μάουρερ, Χώρα: Ελβετία, 8.28 μ.μ., Διάρκεια: 10 Λεπτά

-Η Πολιανή είναι καλή με όλα τα καλά της …. (Poliani is nice thanks to all its treasures...), Σκηνοθέτης: Κωνσταντίνος Γουρνάς, Χώρα: Ελλάδα, 8.35 μ.μ., Διάρκεια: 10 Λεπτά

-Είχες δίκιο, ρε - Μια μικρή ιστορία (You were right, man), Σκηνοθέτης: Νίκος Θεοδοσίου, Χώρα: Ελλάδα, 9.29 μ.μ., Παρουσία Σκηνοθέτη, Διάρκεια: 32 Λεπτά

Οι ταινίες θα προβάλλονται υποτιτλισμένες στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, με πρόβλεψη ειδικών υποτίτλων ακουστικής περιγραφής για άτομα με προβλήματα ακοής στα Ελληνικά. Συνόψεις και trailers των ταινιών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ (peloponnisosdocfestival).