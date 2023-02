Video Art Μηδέν: “Frozen” με έργα 11 καλλιτεχνών από 10 χώρες

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Ο κόσμος (ή οι κόσμοι;) μοιάζει να έχει παγώσει σε έναν άλλο τόπο και χρόνο, σε πολλαπλές παράλληλες εκδοχές. Είναι η ηρεμία πριν την καταστροφή; Ή είναι η ακινησία που την ακολουθεί, πριν από ένα νέο ξεκίνημα; Ο ανεξάρτητος οργανισμός με έδρα την Καλαμάτα Video Art Μηδέν, παρουσιάζει την ενότητα βιντεοτέχνης “Frozen”, με έργα 11 καλλιτεχνών από 10 χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Βραζιλία, Μ.Βρετανία, Γερμανία, Ταϊλάνδη, Αρμενία, Ισραήλ και Ελλάδα), σε επιμέλεια Γιούλας και Όλγας Παπαδοπούλου. Περίεργοι προσωπικοί κόσμοι, σουρεαλιστικές αφηγήσεις και μικρές (ή μεγαλύτερες) δυστοπίες που προκύπτουν από ανησυχητικές λεπτομέρειες, απρόσμενες καταστάσεις και ανατροπές, συνθέτουν μια συμβολική μικρογραφία του κόσμου μας και της εποχής μας, υπενθυμίζοντας μας ότι όλα βρίσκονται υπό μια απροσδιόριστη απειλή, στο όριο της έκρηξης και στο χείλος μιας καταστροφής που πλησιάζει υφέρποντας από πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Τα έργα συνθέτουν ένα σύμπαν που κυμαίνεται ανάμεσα στην καφκική παγίδευση, τον Οργουελικό έλεγχο και τις sci-fi δυστοπίες, ενώ ταυτόχρονα, κάπου ανάμεσα σε τοίχους που σείονται και συστήματα που παρακμάζουν, η καθησυχαστική έκφραση “it’s OK”, που εμφανίζεται στο έργο του Ubu Kung (Touchstone No.1), αυξάνει την αίσθηση της ανησυχίας. Περισσότερες πληροφορίες στο festivalmiden.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γιώργος Δρόσος, The boss's chair, Ελλάδα 2018, 1.05, Antonello Matarazzo, BUG, Ιταλία 2019, 6.40, Francisco Jose Fargas, La Femme Cerf (The deer woman), Ισπανία 2018, 7.52, Sandrine Deumier, Realness - Cloud and Dust, Γαλλία 2018, 8.00, Javier Galan Rico, El Cobertizo, Ισπανία 2019, 1.00, Sávio Leite, lacrimosa, Βραζιλία 2019, 3.00, Ubu Kung, Touchstone No.1, Μ. Βρετανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 2019, 3.08, Beatrice Schuett Moumdjian, Documentation Report (No. 0617 - 0918), Γερμανία/Βουλγαρία 2019, 4.50, Methas Chantawongs, Interference, Ταϊλάνδη 2016, 7.51, Anna Grigorian, Unsettled, Αρμενία/Καναδάς 2018, 7.18, Shahar Marcus, El-Rujm, Ισραήλ 2019, 9.40.

VIDEO ART ΜΗΔΕΝ

Το Video Art Μηδέν είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός για τη διερεύνηση και την προώθηση της βιντεοτέχνης. Ιδρύθηκε το 2005 στην Καλαμάτα από μια ανεξάρτητη ομάδα ελλήνων καλλιτεχνών (ιδρυτικά μέλη: Γιώργος Δημητρακόπουλος, Γιούλα Παπαδοπούλου, Μαργαρίτα Σταυράκη) και υπήρξε ένα από τα πρώτα εξειδικευμένα διεθνή φεστιβάλ βιντεοτέχνης στην Ελλάδα, με ετήσια διοργάνωση για τα πρώτα δέκα έτη λειτουργίας του. Από το 2015 και μετά συνεχίζει το έργο του σε διετή βάση, με ένα πιο ευέλικτο και διευρυμένο πρόγραμμα προβολών και εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό να υποκινήσει τη δημιουργία πρωτότυπης βιντεοτέχνης, να βοηθήσει στη διάδοση της και να αναπτύξει την έρευνα της. Μέσα από συνεργασίες και ανταλλαγές με σημαντικά φεστιβάλ, χώρους τέχνης και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, έχει αναγνωριστεί ως μια από τις πιο επιτυχημένες και ενδιαφέρουσες διοργανώσεις για τη βιντεοτέχνη διεθνώς και μια σημαντική πλατφόρμα πολιτιστικής ανταλλαγής για την ελληνική και παγκόσμια βιντεοδημιουργία. Δημιουργεί ταυτόχρονα ένα εναλλακτικό σημείο συνάντησης στην Ελλάδα για αναδυόμενους και αναγνωρισμένους καλλιτέχνες και έναν κόμβο επικοινωνίας μεταξύ καλλιτεχνών, οργανισμών, φεστιβάλ και χώρων τέχνης απ’ όλο τον κόσμο. Ενότητες προβολών του Μηδέν έχουν ταξιδέψει σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, και φιλοξενούνται σε σημαντικά φεστιβάλ και μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.