Προβολή επιλεγμένων ταινιών στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ

Το event θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 8 μ.μ. στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας (Κουτσομητόπουλου 6, κοντά στην πλατεία Όθωνος). Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Οι θεατές καλούνται για μια ακόμη φορά να βαθμολογήσουν τις ταινίες που θα επιλεγούν για το ετήσιο φεστιβάλ του 2024.

Συνόψεις ταινιών:

Είδα μια πόλη (I saw a city)

Σκηνοθέτης Στέλιος Ευσταθόπουλος - Χώρα: Ελλάδα

Είδα μια πόλη, που απροσδόκητα έχασε τους ήχους της. Έμεινε μόνο το βουητό του αέρα. Μια πόλη που υπάρχει στο περιθώριο του βλέμματος μας. Την προσπερνάμε σαν τον άνεμο. Περιπλανώμενος στην πόλη, πέφτω πάνω σε μικρές καθημερινές ιστορίες, με πρωταγωνιστές ανώνυμους περαστικούς. Αυτή η περιπλάνηση αποκαλύπτει μια νέα πραγματικότητα που μας οδηγεί σε ένα εντελώς διαφορετικό μονοπάτι ερωτήσεων και περισυλλογής. Από τον συνδυασμό μορφών και αστικού χώρου και την αλληλοεπικάλυψη πληροφοριών και συμβόλων, αναδύεται ένα χαοτικό, ενίοτε σε αποσύνθεση τοπίο, αλλά αναμφίβολα πραγματικό και χαρακτηρίζει το πνεύμα της πόλης, όπως έχει διαμορφωθεί από τις εξελίξεις των τελευταίων ετών.

Ημέρα ζωής (Life Long Day )

Σκηνοθέτης Σαμπερ Ανσάρι - Χώρα: Ελλάδα

Με την ιδιαίτερη ζωγραφική του και την κινηματογραφική του μορφή ο Σάπερ Ανσάρι μας καλεί να μαντέψουμε το θέμα της ιστορίας του. Αυτή η ταινία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Speak Up Media For Inclusion που χρηματοδοτείται από το Erasmus plus. Ο Κάρπος, ο Έλληνας συνεργάτης του προβολέα σχεδίασε και υλοποίησε οπτικοακουστικά εργαστήρια για νέους πρόσφυγες. Στο τέλος των εργαστηρίων δημιούργησαν μια ταινία με τη βοήθεια της διαμεσολαβήτριας του Κάρπου σε αυτή την περίπτωση, της Μαρίας Πεσλή. Το θέμα, το είδος και το σενάριο της ταινίας επιλέχθηκαν από τους μαθητές και ο μόνος περιορισμός που είχαν ήταν ότι θα ήταν μέχρι 10' το πολύ.

Έλευσις (Elefsis)

Σκηνοθέτης Τάκης Γεωργ. Μπαρδάκος - Χώρα: Ελλάδα

Μια συλλογή απο ακίνητα πλάνα θαμώνων, του λιμανιού της Ελευσίνας. Οι άνθρωποι έχουν φτάσει στον προορισμό τους μπροστά στον υγρό τόπο της Ελευσίνας, απέναντι απ τις γραμμές του ορίζοντα, σαν ένα είδος καθαρτήριας τελετής. Ο χρόνος εδώ σταματά, μετατρέπεται σε μια αφηρημένη έννοια. Δεν υπάρχει ούτε «παρελθόν», ούτε «μέλλον», μόνο το «αιώνιο παρόν».

Φυσαλλίδα (Bubble)

Σκηνοθέτης Μαχμούντ Άρεμπ - Χώρα: Ιράν

Ένα αφήγημα για τη μετανάστευση, από το σπίτι στο πουθενά

Ποσειδωνίες (Posidonies)

Σκηνοθέτης Άντης Ιακώβου, Εύη Δημητρίου - Χώρα: Κύπρος

Οι «Posidonies» είναι μια χορευτική ταινία που σχεδιάστηκε από τη χορεύτρια Εύη Δημητρίου και τον Άντη Ιακώβου που αγαπά την κατάδυση. Το Posidonies είναι δανεισμένο από την ελληνική μετάφραση της λέξης Posidonia (πληθυντικός). Μέσα από έναν ποιητικό φακό και εμπνευσμένη από την αντίληψη ότι η pocedonia oceanica είναι ο πνεύμονας της Μεσογείου, η ταινία αποκαλύπτει δύο παράλληλες ιστορίες στις οποίες η μία επηρεάζει την άλλη. Η πρώτη ιστορία είναι για την ομορφιά, την κίνηση και τη συμβολική αναπνοή της posidonia oceanica που αποσπάται η προσοχή και γίνεται μια γυμνή υποβρύχια επιφάνεια. (Χρησιμοποιούνται κινηματογραφήσεις μετά την κοπή της ποσειδωνίας στην περιοχή του Αρχαίου Κουρίου στη Λεμεσό, που μοιράζονται θαλάσσιοι βιολόγοι στην Κύπρο). Παράλληλα με την ιστορία της posidonia oceanica ξετυλίγεται η ιστορία μιας γυναίκας. Η γυναίκα, που συμβολικά αναπνέει υποβρύχια, ενσαρκώνει την κίνηση της ποσειδωνίας. Όταν η ποσειδωνία καταστρέφεται, υποφέρει και αυτή, τρέχει να δραπετεύσει μέχρι να πνιγεί (από την απόσπαση της προσοχής.) Οι δύο παράλληλοι κόσμοι συνδέονται μέσω εικόνων, κίνησης και αφαίρεσης για να αναδείξουν με συμβολικό τρόπο τη σημασία του υποβρύχιου κόσμου

Αναπνοή (Breathe)

Σκηνοθέτης Ζακ Νόρινγκτον - Χώρα: ΗΠΑ

Το 1983, η Τζούλι Ριτζ έγινε το πρώτο άτομο που κολύμπησε δύο διαδοχικούς γύρους γύρω από το νησί του Μανχάταν (χαρίζοντας της μια guest εμφάνιση στο Σόου του Ντέιβιντ Λέτερμαν). Τώρα ζει στο Μανχάταν και εργάζεται ως κλινική κοινωνική λειτουργός με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, βυθίζεται στις αναμνήσεις της από την πάλη της με την διπολική διαταραχή. Το BREATHE εξερευνά τη σχέση της με τη μαραθώνια κολύμβηση και πώς το νερό την έχει βοηθήσει στο ταξίδι της.

Η ροή (The Flow)

Σκηνοθέτης Τζούλια Πιχότσκα - Χώρα: Ουκρανία

Το άγχος είναι αισθητό τριγύρω, όλοι περιμένουν πόλεμο. Σύντομα αρχίζει η πλήρης ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οπότε ο συγγραφέας επιστρέφει στην πατρίδα του. Εδώ ο πόλεμος είναι ο απόηχος των κύριων μαχών. Και μετατρέπει τη ζωή σε μια ροή που μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή, και ο φόβος από την παιδική ηλικία γίνεται πραγματικότητα. Αλλά η ροή θα συνεχιστεί.

Η Μικρασιατική Καταστροφή (The Asia Minor Catastrophe)

Σκηνοθέτης Γιώργος Χατζηβασιλείου - Χώρα: Ελλάδα

Animation ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για τη «Μικρασιατική Καταστροφή» του 1922. Παρουσιάζει σε 10 λεπτά τη μεγάλη εικόνα της περίπλοκης, πυκνής και κοσμοπολίτικης ιστορίας της Σμύρνης γύρω στο 1922. Την πιο τραγική ιστορία της νεότερης ελληνικής ιστορίας. To φιλμ χρηματοδοτήθηκε από τον Δήμο Καλαμαριάς που δέχτηκε πολλούς πρόσφυγες μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 (με αφορμή τα 100 χρόνια από την καταστροφή).