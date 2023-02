Στη Σπάρτη ο Περιφερειακός Διαγωνισμός First Lego League

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στον ισόγειο χώρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης – εργαστήριο Sparti TechLab από τις 9 π.μ. – 6 μ.μ.. Στο First Lego League Challenge οι ομάδες εμπλέκονται στην έρευνα, την επίλυση προβλημάτων, τον προγραμματισμό και την ρομποτική. Εισάγει σε παιδιά ηλικίας 9-16 τις έννοιες της επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) μέσω μιας διασκεδαστικής, και πρακτικής διαδικασίας μάθησης. Οι συμμετέχοντες αποκτούν πραγματική εμπειρία επίλυσης προβλημάτων μέσω ενός καθοδηγούμενου, παγκόσμιου προγράμματος ρομποτικής, βοηθώντας τους σημερινούς μαθητές και εκπαιδευτικούς να χτίσουν μαζί ένα καλύτερο μέλλον. Στόχος της φετινής σεζόν, είναι οι ομάδες να ερευνήσουν από πού προέρχεται η ενέργεια και πώς διανέμεται, αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται και επιστρατεύοντας την SUPER POWERED δημιουργικότητά τους να χτίσουν ένα καινοτόμο και καλύτερο ενεργειακό μέλλον.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται με την Έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το First Lego League είναι μια συνεργασία της FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) και του εκπαιδευτικού τομέα της LEGO® Education και διοργανώνεται κάθε χρόνο, από το 1998, σε περισσότερες από 110 χώρες παγκοσμίως. Αρμόδιος Φορέας και Εθνικός Διοργανωτής για την Ελλάδα είναι ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Eduact. Ο Περιφερειακός Διαγωνισμός Πελοποννήσου είναι ένας από τους οκτώ περιφερειακούς διαγωνισμούς που θα διεξαχθούν φέτος στην Ελλάδα. Συνολικά το 30% των ομάδων θα εξασφαλίσουν την πρόκριση τους στον τελικό που θα λάβει χώρα στις 18 και 19 Μαρτίου στην Θεσσαλονίκη. Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στη σελίδα firstlegoleague.gr.