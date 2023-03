Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας: Το πρόγραμμα του διήμερου “Messinia Forum”

Το διήμερο θα περιλαμβάνει 5 κύκλους συζητήσεων, διαδραστικά πάνελ, περισσότερες από 200 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, πάνω από 39 ομιλητές, δράσεις διασύνδεσης του αγροδιατροφικού κλάδου με τις επιχειρήσεις εστίασης και εργαστήρια γευσιγνωσίας.

Μεταξύ άλλων οι διοργανωτές αναφέρουν:

“Έχοντας στόχο και όραμα η Μεσσηνία ν’ αποτελέσει την αειφόρο δύναμη για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας σε όλους τους τομείς που συνδέονται με την Εστίαση, τα Ξενοδοχεία και τις Τοπικές Εμπορικές Επιχειρήσεις, το MESSINIA FORUM, επικεντρώνεται στην επιχειρηματική καινοτομία και στη δημιουργία συνεργιών και συνεργασιών μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων για την επίλυση προβλημάτων και για την υλοποίηση κοινών δράσεων. Ένας από τους στόχους της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της Μεσσηνιακής γαστρονομικής ταυτότητας, η σύνδεση των τοπικών προϊόντων και παραγωγών με τις επιχειρήσεις εστίασης και τον τουρισμό, βήματα που θα μας οδηγήσουν σε ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής”.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της ΠΕΔ Πελοποννήσου, των Δήμων Καλαμάτας, Τριφυλίας, Μεσσήνης, Πύλου – Νέστορος, Οιχαλίας και Δυτικής Μάνης, καθώς και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 11 Μαρτίου 2023

(Παρουσίαση-Συντονισμός: Δήμητρα Δημοπούλου)

15.30 Προσέλευση, χαιρετισμοί/εισαγωγικές τοποθετήσεις, 16.45 Χαιρετισμός-Εκπρόσωπος ΣΕΜ, 17.00 Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, 17.15 Παναγιώτης Νίκας, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, 17.30 Θανάσης Βασιλόπουλος, Δήμαρχος Καλαμάτας, 17.45 Βαγγέλης Ξυγκώρος, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

ΚΥΚΛΟΣ Α’: Γαστρονομική Ταυτότητα / Επιχειρηματικότητα / Τουρισμός

18.00 Ομιλία Υφυπουργού Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη, 18.30 "Η Πελοπόννησος και η Μεσσηνία-αναγνωρίσιμοι γαστρονομικοί προορισμοί" Αννα Καλογεροπούλου, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 18.45 "Δράσεις ανάδειξης του γαστρονομικού πλούτου του Ν. Μεσσηνίας" (Νίκος Μπασακίδης - Αντιδήμαρχος Καλαμάτας για θέματα Τουρισμού), 19.00 "Διασύνδεση των τουριστικών επιχειρήσεων με τον αγροδιατροφικό τομέα. Προτάσεις - Καλές πρακτικές" (Νίκος Στακιάς, Σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Καινοτομίας)

ΚΥΚΛΟΣ Β’: Προκλήσεις στην Εστίαση σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο

19.15 “Αποτίμηση και προοπτικές στον κλάδο της εστίασης” (Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ), 19.45 “Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΜμΕ και προοπτικές ανάπτυξης”, Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, (Μάριος Κάτσης, βουλευτής Θεσπρωτίας), 20.15 Κυμπουρόπουλος Στέλιος, Ευρωβουλευτής ΝΔ, 20.45 Μουσικοχορευτική παράσταση από την ομάδα DAGIPOLI DANCE Co. Μία παράσταση που αναδεικνύει την αρμονική συνεργασία σωμάτων με διαφορετικές λειτουργίες και την γοητεία που ασκεί η ανθρώπινη ποικιλομορφία και η συνεργασία ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, τιμώντας και αναδεικνύοντας έτσι το «διαφορετικό», 21.30 Ελαφρύ γεύμα με τοπικά μεσσηνιακά προϊόντα. Επιμέλεια: ΙΕΚ ΟΡΙΖΩΝ, Catering TSELIOS

Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

10.15 Προσέλευση

ΚΥΚΛΟΣ Γ’: Η σύγχρονη επιχείρηση εστίασης, Παρουσίαση-Συντονισμός: Ανδριανόπουλος Αθανάσιος

11:00 1. Εκπρόσωποι Εστίασης (Σπύρος Αντωνόπουλος-εκπρόσωπος Σ.Ε.Μ., Νίκος Τζαμαλής- εκπρόσωπος εστίασης Πύργου), 2. Εκπρόσωποι Ξενοδόχων (Δημήτρης Πατριαρχέας- εκπρόσωπος Ξενοδόχων Μεσσηνίας), 3. “Διαδικασίες και επιλογές για την έκδοση παραστατικών εσόδων στις επιχειρήσεις εστίασης”, (Γρηγόριος Γιαννούκος, Αντιπρόεδρος Σύνδεσμος Εισαγωγέων & Κατασκευαστών Ταμειακών ΣΕΚΤ), 4. “Κάρτα εργασίας και ωρομέτρηση”, Αλεκιζόγλου Παύλος, εκπρόσωπος τεχνικής εταιρίας ωρομέτρησης QUALISYS, 5. Κων/νος Κουτσουμπός, Πρόεδρος Ε.Λ.Φ.Ε.Ε Μεσσηνίας, 6. Βασίλης Καμπάνης, Πρόεδρος Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Διαδραστικός διάλογος με εκπροσώπους Συλλόγων

ΚΥΚΛΟΣ Δ’: Επιχειρηματικότητα-Νέες τάσεις

12.30-13.00 “Cans are here. Let’s raise our glasses” (Κωνσταντοπούλου Ειρήνη, ΒΙΚΟΣ Α.Ε .- Corporate & Marketing Tech Manager), 13.00-13.15 “Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες”, (Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, Καθηγήτρια ΠΑΠΕΙ), 13.15-13.30 “Νέες στρατηγικές & τάσεις στην εστίαση”, (Δρ. Σωτήρης Βαρελάς, επ. Καθηγητής ΠΑΠΕΙ), 13.30-13.45 “Οι νέες τεχνολογίες στην επιχειρηματικότητα”, (Δημοσθένης Αραβάνης, Σύμβουλος Διοίκησης και μέλος του Δ.Σ. της RBS), 13.45-14.00 “Νέες τεχνολογίες και προκλήσεις ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας”, (Παναγιώτης Καμπισιούλης, Sigma Security), 14.00-14.15 “Εστίαση & Αειφορία”, (Ηλίας Χάντζος, M.Sc. Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.), 14.15-14.45 “Χρηματοδοτικά εργαλεία, προϊόντα και υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις”, Σπυρίδων Κέκελος, Περιφερειακός Διευθυντής Καταστημάτων Εθνικής Τράπεζας, 14.45-15.00 “Τ’ ανείπωτα”, Γεωργία Κουτσούκου, Leader Chefs Brigade Πελοποννήσου, 15.00-17.00 Διάλειμμα - Παράλληλες δράσεις - Σύνδεση τοπικών παραγωγών με εστίαση / Ελαφρύ γεύμα με τοπικά Μεσσηνιακά προϊόντα (Επιμέλεια Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ 360, Catering ATHANASIOU)

ΚΥΚΛΟΣ Ε’: Επιμόρφωση – Ανάπτυξη - Νέες προοπτικές

17.00-17.15 “Η αναγκαιότητα της πιστοποιημένης εκπαίδευσης”, (Δρ. Δημήτρης Πετρόπουλος αν. Καθηγητής ΠΑΠΕΛ), 17.15-17.30 “Ο θεσμός της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (τομέας εστίασης και τουρισμού)”, (Πέτρος Βολτέας, Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Καλαμάτας), 17.30-18.15 “Χρηματοδοτικά και μη χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα”, (Παπαγεωργίου Παναγιώτης, Δ/ντής Διεύθυνσης Καινοτομίας - Ελένη Κολοφωτιά, Δ/ντρια Διεύθυνσης Συνεπενδύσεων - Γιώργος Τσαγκαράκης, Δ/ντής Διεύθυνσης Δανείων και Εγγυήσεων), 18.15-19.15 Οι Βουλευτές της Μεσσηνίας απαντούν σε καίρια ερωτήματα, 19.15-20.15 Στρογγυλό Τραπέζι Δημάρχων. Παρουσίαση-Συντονισμός: Γιάννης Πάζιος, 20.15 Λήξη φόρουμ