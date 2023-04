Η έκθεση εστιάζει στη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για την παραγωγή έργων τέχνης. Η Γιούλα Παπαδοπούλου συμμετέχει με ένα έργο - βίντεο με τίτλο “AI made me do it: Ophelia”, που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.