Ξεκινά το 10ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος

Επεσήμανε πως “έχει και κοινωνικά χαρακτηριστικά, γιατί πολλοί δημότες μας και πολλά παιδιά είτε συμμετέχοντας στις θεατρικές ομάδες ή παρακολουθώντας, έχουν επιδείξει έντονο ενδιαφέρον και θα κατακλύσουν αυτές τις μέρες τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης”. Παρατήρησε ότι “είναι ιδιαίτερο γεγονός, γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την τοπική οικονομία, αφού όλες οι δαπάνες που αφορούν το φεστιβάλ, θα γίνουν στην πόλη και τον ευρύτερο δήμο (εστίαση, μετακινήσεις, φιλοξενία”.

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι “το φεστιβάλ θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να γίνει ένας μοχλός ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή”, ενημέρωσε πως “βρισκόμαστε στο δεύτερο βήμα του στρατηγικού σχεδιασμού που εκπονήσαμε πέρσι” κι εκτίμησε ότι “βρισκόμαστε σε έναν πολύ καλό δρόμο”, εκφράζοντας την ελπίδα πως “τα επόμενα χρόνια θα διεθνοποιηθεί και θα αναβαθμιστεί περαιτέρω”.

Ευχαρίστησε το υπουργείο Πολιτισμού που το ενέταξε πέρσι στο διεθνές δίκτυο αρχαίου δράματος, την Εφορεία Αρχαιοτήτων για την πολύ καλή συνεργασία και το ίδρυμα “Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια” που “για πρώτη φορά συνέδραμε σε ό,τι αφορά τις παράλληλες δράσεις με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του φεστιβάλ”.

Επιπλέον, ο Γ. Αθανασόπουλος δήλωσε ότι “στον 10ετή σχεδιασμό για το φεστιβάλ όραμά μας είναι να διασυνδεθεί η Αρχαία Μεσσήνη και ο χώρος που διεξάγονται οι θεατρικές παραστάσεις με την πόλη της Μεσσήνης” και διευκρίνισε: “Και αυτό θα γίνει μόνο με την αναβάθμιση και τη δημιουργία νέων υποδομών πολιτισμού. Προς εκπλήρωση αυτού του στόχου δημιουργείται μια νέα πολιτιστική δομή, το Φιλοσοφικό Κέντρο κι ευελπιστούμε σε 2 χρόνια ότι θα μπορούμε να διασυνδέσουμε τον αρχαιολογικό χώρο και το φεστιβάλ με την πόλη, αφού κι εδώ θα διεξάγονται παράλληλες εκδηλώσεις, θα έχουμε και το ψηφιακό μουσείο.

Ο Νίκος Φουσιάνης, φιλόλογος, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, ενημέρωσε ότι “δύο νέοι θεσμοί με στόχο την αύξηση της βιωματικής συμμετοχής όσων αγαπούν το αρχαίο δράμα και την Αρχαία Μεσσήνη, καθιερώνονται για πρώτη φορά στο 10ο διεθνές φεστιβάλ” κι εξήγησε: “Είναι ο θεσμός του προάγωνα και τα σχολεία εν δράσει. Στον προάγωνα οι συντελεστές κάθε θεατρικής παράστασης μιλούν σε ένα βίντεο λίγων λεπτών για το ρόλο τους, τα διαχρονικά μηνύματα του αρχαίου δράματος και για τη θεατρική εμπειρία τους. Αυτά τα βίντεο έχουν ήδη αναρτηθεί στα κοινωνικά μέσα του φεστιβάλ. Τα σχολεία σε δράση είναι το πρώτο φεστιβάλ των μικρών. Δώσαμε για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους δασκάλους και στους θεατρολόγους στα Δημοτικά Σχολεία να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ με ολιγόλεπτα αποσπάσματα από έργα του Αριστοφάνη κατάλληλα διασκευασμένα για τα παιδιά. Η δράση αυτή θα παρουσιαστεί την τελευταία μέρα του φεστιβάλ στις 11 Μαΐου”.

Πληροφόρησε, ακόμα, ότι στην τελετή έναρξης συμμετέχει ο σύλλογος “Η χαρά του παιδιού” που θα παρουσιάσει το δρώμενο Ζευς Ιθωμάτας”, εμπνευσμένο από έναν τοπικό μύθο για τον Δία τον Ιθωμάτα.

Η Λίνα Καμαρινοπούλου, ιστορικός, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, ενημέρωσε ότι “φέτος έχουμε 3 συμμετοχές από το εξωτερικό, δύο από την Ισπανία και μία από την Αγγλία, τη RADA (Royal Academy of Dramatic Art, London) που μας στηρίζει κάθε χρόνο. Για πρώτη φορά έχουμε τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου”.

Ανέφερε, επίσης, ότι “στην τελετή έναρξης θα συμμετέχει και η Δημοτική Φιλαρμονική Μεσσήνης, παίζοντας φανφάρες, βασισμένες σε αρχαιοπρεπή μουσική που έχει συνδεθεί ειδικά για το φεστιβάλ και τη φιλαρμονική από τον μουσικολόγο και καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Μηνά Αλεξιάδη. Στο φεστιβάλ θα έχουμε και μία παράλληλη δράση εκπαιδευτικού χαρακτήρα, την κατασκευή του αυλού του Πανός, που θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές που θα συμμετέχουν, να έρθουν σε επαφή με το πώς κατασκευάζουμε, πώς παίζουμε αυλό του Πανός”.

Τέλος, ο Νίκος Στακιάς παρατήρησε ότι “ο γενικός στρατηγικός στόχος που έχει τεθεί, είναι η προβολή του Δήμου Μεσσήνης σε ποιοτικό και αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τουρισμό. Εχουμε τις δυνατότητες να θέσουμε τις βάσεις για να γίνει η Αρχαία Μεσσήνη εκπαιδευτικός προορισμός, νεανικός και να συνδεθεί με τον σύγχρονο δήμο”.

Ολοκληρώνοντας, έδειξε το βίντεο σποτ για την προβολή του φεστιβάλ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ περιλαμβάνει 8 διαφορετικές παραστάσεις από 10 σχολεία, προερχόμενα από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Αγγλία. Οι παραστάσεις δίνονται στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης. Το Φεστιβάλ επικεντρώνεται στην παρουσίαση έργων αρχαίου ελληνικού ή λατινικού δράματος (τραγωδίας ή κωμωδίας), δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και σκοπός του είναι η ουσιαστική - βιωματική επαφή των νέων με το αρχαίο δράμα και με την πολιτιστική κληρονομιά. Είναι μία διοργάνωση του Δήμου Μεσσήνης, με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, καθώς και τη συνδρομή της τοπικής κοινωνίας.

Τρίτη 25 Απριλίου, 9.30 π.μ., τελετή έναρξης σύλλογος “Η Χαρά του Παιδιού” και “Φανφάρες” από τη Δημοτική Φιλαρμονική Μεσσήνης. 9.45 π.μ., “Αντιγόνη” Σοφοκλή, από το Ιδιωτικό Λύκειο “Άγιος Κοσμάς” Βριλήσσια.

Τετάρτη 26 Απριλίου, 9.30 π.μ., “Ελένη” Ευριπίδη, από το 2ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης.

Πέμπτη 27 Απριλίου, 9.30 π.μ., “Τρωάδες” Ευριπίδη, από το 1ο Λύκειο Μεσσήνης.

Παρασκευή 28 Απριλίου, 9.30 π.μ., Antigona de Sophocles, La Nave Argo, Alicante Spain.

Τετάρτη 3 Μαΐου, 9.30 π.μ., “Πλούτος” Αριστοφάνη, από το11ο Λύκειο Περιστερίου.

Πέμπτη 4 Μαΐου, 9.30 π.μ., “Ελένη” Ευριπίδη, από το 1ο Γυμνάσιο Λιβαδοχωρίου Λήμνου.

Παρασκευή 5 Μαΐου, 9.30 π.μ., Electra de Sophocles, Cía de Teatro Noite Bohemia, Coruña Spain.

Δευτέρα 8 Μαΐου, 9.30 π.μ., “Φοίνισσες” Ευριπίδη, από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Ναύπλιο.

Τρίτη 9 Μαΐου, 9.30 π.μ.,The Suppliant Women by Aeschylus. Royal Academy of Dramatic Art, London. Στις 7 μ.μ., στο αμφιθέατρο του πάρκου Μεσσήνης, The Suppliant Women by Aeschylus

Royal Academy of Dramatic Art, London.

Τετάρτη 10 Μαΐου, 9.30 π.μ. “Πλούτος” Αριστοφάνη, από το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά.

Πέμπτη 11 Μαΐου, 9.30 π.μ. “Σχολεία εν δράσει” στο 1ο Φεστιβάλ των μικρών.

Γ.Σ.