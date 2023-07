Πολιτιστικό καλοκαίρι Δήμου Καλαμάτας: Βραβευμένα ντοκιμαντέρ στον Ηλιακό Κινητό Κινηματογράφο

Ο Ελληνικός Ηλιακός Κινητός Κινηματογράφος, αποκλειστικό μέλος του Solar World Cinema Network, αποτελεί μια παράλληλη δραστηριότητα του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, και έρχεται να ευαισθητοποιήσει το κοινό στα σύγχρονα προβλήματα ανά τον κόσμο, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη σημασία της μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς όλος ο εξοπλισμός του τροφοδοτείται 100% από ηλιακή ενέργεια. Τα ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν στο πλαίσιο της συνεργασίας σε περιοχές της Καλαμάτας και στη Θουρία, έχουν θεματικές που σχετίζονται με το περιβάλλον, με στόχο αφενός την αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής της ευρύτερης περιοχής και αφετέρου την ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω σε θέματα όπως η ενεργειακή κρίση, η μόλυνση του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή κλπ, δημιουργώντας έτσι ένα πρόσφορο έδαφος για διάλογο πάνω στα καίρια και επίκαιρα αυτά ζητήματα. Αντίστοιχα, στην Αρτεμισία στον Ταΰγετο, θα πραγματοποιηθεί περιβαλλοντική εκπαιδευτική δράση για παιδιά ηλικίας 7-15 ετών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

-2 Αυγούστου, Πάρκο Λιμενικού Καλαμάτας, 9.30 μ.μ., “Delikado - Karl Malakunas” (91’), Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ 2022.

-6 Αυγούστου, Θουρία, 9 μ.μ., “Μέχρι την τελευταία σταγόνα: Ο μυστικός πόλεμος του νερού στην Ευρώπη” (59′), Σκηνοθεσία: Γιώργος Αυγερόπουλος.

-9 Αυγούστου, Πλατεία Φραγκόλιμνας Καλαμάτας, 9.30 μ.μ., “Eating Our Way to Extinction” (80’), Σκηνοθεσία: Otto Brockway & Ludo Brockway, Παραγωγή: Ηνωμένο Βασίλειο 2021.

-13 Αυγούστου, Αρτεμισία, 6 - 8 μ.μ. Περιβαλλοντικός περίπατος (απευθύνεται κυρίως σε παιδιά 7 με 15 χρονών, διάρκεια 120 λεπτά). Στις 9 μ.μ. προβολή του ντοκιμαντέρ “Ο μανάβης” (82’), Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος.