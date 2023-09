Με Disco Party κλείνει το πολιτιστικό καλοκαίρι της Καλαμάτας

H Αναστασία Βελισσαρίου θα ερμηνεύσει επιτυχίες των 80’s και 90’s, σε μια εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Παίζουν οι μουσικοί: Γιώργος Πατσιώτης (Κιθάρα), Λουκάς Γιαννακίτσας (Μπάσο), Θοδωρής Χριστοδούλου (Ντραμς), Μάριος Καραμπότης (Πλήκτρα). Η Αναστασία Βελισσαρίου είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια jazz, soul, gypsy swing, ska-reggae, blues, session με δυνατή σκηνική παρουσία και μουσικός στο φλάουτο. Με την μουσική της παρέα έχουν ετοιμάσει ένα δυνατό πρόγραμμα. Ένα Disco Party με τραγούδια όπως: Dancing queen-Abba, Άνοιξη- Σοφία Βόσσου, It's raining men- the weather girls , I'm so excited- the Pointer Sisters και πόσα ακόμα, που όλοι γνωρίζουν. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες και σχήματα όπως Φοίβος Δεληβοριάς, Δημήτρης Μεντζέλος (Ημισκούμπρια), The Swinging Cats, The Big Nose Attack (δισκογραφικά, τηλεοπτικά, ζωντανές εμφανίσεις), με τον συνθέτη Θεόδωρο Αντωνίου ως φλαουτίστα σε πρεμιέρα έργων του, και με το Opera studio του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Από το 2016 είναι μέλος του συγκροτήματος Les SkartOi όπου και τραγούδησε στο τελευταίο τους LP «Twenty Four Hours» που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2019. Με τους LesSkartOi έχουν "ανοίξει" συναυλίες ξένων καλλιτεχνών όπως Lee Scratch Perry, Thievery Corporation, Neville Staple from the Specials κ.α. ενώ, έχουν συμμετάσχει σε φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.