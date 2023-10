Φεστιβάλ λογοτεχνίας στη Στούπα

Το πρώτο Mani Lit Fest πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2018 και επεκτάθηκε σε μια διήμερη εκδήλωση τον Οκτώβριο του 2019. Η εκδήλωση του 2020 ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας, αλλά το τρίτο Mani Lit Fest όπως και το τέταρτο, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τις δύο επόμενες χρονιές. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Παρασκευή στις 10.30 π.μ. με εργαστήρι από την Carol McGrath και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο στις 9.30 μ.μ. με ανάγνωση ποιητικών βιβλίων από τον Hugh McMillan.

Το ιστορικό του Φεστιβάλ…

Μια νέα εκδήλωση για την περιοχή, το Mani Lit Fest ξεκίνησε μια μέρα του καλοκαιριού του 2018, με ένα φλιτζάνι καφέ στον σκιερό κήπο του Patriko Bar στη Στούπα και μια συζήτηση με την ιστορική μυθιστοριογράφο Carol McGrath. Επισκεπτόμενη συχνά την περιοχή, η Carol είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει μια εκδήλωση με τίτλο «Γνωρίστε τον συγγραφέα» στο μπαρ, όπου είχε μιλήσει για το πρώτο της μυθιστόρημα «The Hand-Fasted Wife» (βιβλίο από την τριλογία της Daughters of Hastings). Μόλις κυκλοφόρησε το τέταρτο μυθιστόρημά της, «The Woman in the Shadows», η συζήτηση στράφηκε στην πιθανότητα να κάνει άλλη μια παρόμοια εκδήλωση στον ίδιο χώρο. Η ιδέα αυτή έτσι, εξελίχθηκε σε ένα event με δημιουργικά εργαστήρια, ομιλίες και παραστάσεις, και τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε το πρώτο Mani Lit Fest. Για το εν λόγω φεστιβάλ δεν χρειάζεται κράτηση, εκτός από τα εργαστήρια δημιουργικής γραφής. Για να κλείσετε τη θέση σας, στείλτε email στο manilitfest@yahoo.com, τονίζοντας ποια εργαστήρια θέλατε να παρακολουθήσετε. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Περισσότερα στο manilitfest.com.