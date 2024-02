Great Greece for Ever: Παρουσίαση του Ψηφιακού Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας με Τεχνητή Νοημοσύνη (βίντεο)

Το έργο του Ψηφιακού Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας με Τεχνητή Νοημοσύνη παρουσιάστηκε την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου σε ειδική εκδήλωση της "Great Greece for Ever" στον κινηματογράφο "Αίγλη" στο Χαλάνδρι.

Παρούσα στην εκδήλωση μεταξύ άλλων ήταν η Μεσσήνια Ιατρός Μικροβιολόγος-Βιοπαθολόγος και μέλος του Δ.Σ. της "Great Greece for Ever" Αλεξάνδρα Μαρίνη-Μαστρογιαννάκη.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Κώστας Παπασπήλιος ο οποίος τόνισε τις αδιάκοπες προσπάθειες της "Great Greece for Ever" για την ενδυνάμωση και διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και κουλτούρας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από ένα ψηφιακό σχολείο ελληνικής γλώσσας και ιστορίας.

Ακολούθησε η προβολή του εγκάρδιου μηνύματος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Αμερικής, Ελπιδοφόρου προς την "Great Greece for Ever" και την πρόεδρό της Ελένη Χόβρη όπου χαρακτηριστικά ανέφερε: “Η Ελληνική γλώσσα αποτελεί στη θαυμαστή διαχρονικότητά της ένα πολύτιμο στοιχείο της εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας του λαού μας. Αυτήν την σπανιότητα της γλώσσας μας, επιβάλλεται να μεταδώσουμε ως πολύτιμο θησαυρό στα παιδιά μας, τα Ελληνοπουλά μας”.

Επειτα προβλήθηκε βίντεο του μικρού πιανίστα αλλά και συνθέτη Στέλιου Κερασίδη. Ένα παιδί θαύμα που η "Great Greece for Ever" σκοπεύει να στηρίξει ώστε να προοδεύσει και να φτάσει όσο το δυνατόν ψηλότερα. Στο βήμα ανέβηκε ο πατέρας του, κ. Κερασίδης ο οποίος ευχαρίστησε την Great Greece for Ever και ιδιαιτέρως την Πρόεδρο Ελένη Χόβρη και αναφέρθηκε στις μεγάλες προσπάθειες αλλά και επιτυχίες του Στέλιου παγκοσμίως.

Σύντομο χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους απηύθυνε ο καθηγητής Δερματολογίας–Νομικός, πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινέζικης και Συμπληρωματικής Ιατρικής & πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής “Επιτροπή των Σοφών” Κωνσταντίνος Κουσκούκης αλλά και η Iατρός Μικροβιολόγος-Βιοπαθολόγος & Μέλος του ΔΣ της "Great Greece for Ever" Αλεξάνδρα Μαρίνη-Μαστρογιαννάκη.

Απονεμήθηκε Τιμητική Διάκριση στην αγαπημένη φίλη της οργάνωσης και μέλος της Επιτροπής των Σοφών Ανδρονίκη Γκιουλέκα η οποία προσέφερε και τον υπέροχο χώρο του κινηματογράφου "Αίγλη" για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, στον αντιπρόεδρο της "Great Greece for Ever" Χρήστο Χρήστου αλλά και στην οικογένειά του που στηρίζουν με κάθε τρόπο την "Great Greece for Ever", καθώς και στον Καθηγητή Γεωπληροφορικής κύριο Ανδρέα Βασιλόπουλο ο οποίος προσέφερε σε παραγωγή oncamera.gr και με κείμενα της Ελένης Χόβρη βίντεο για την Great Greece for Ever που αποτελεί δείγμα της ευρείας χρήσης της Tεχνητής Nοημοσύνης.

Η πρόεδρος της "Great Greece for Ever" Ελένη Χόβρη μίλησε για τα βήματα που έχει κάνει ως τώρα η οργάνωση προς τον στόχο της υλοποίησης του Ψηφιακού Σχολείου για τα Ελληνόπουλα της Διασποράς και όχι μόνο και για την σημαντικότερη στιγμή της εκδήλωσης κάλεσε στο βήμα τον Αναπληρωτή Καθηγητή, Διευθυντή του Ερευνητικού Εργαστηρίου Ψηφιακών καινοτομιών στη Δημόσια Υγεία του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και μέλος της Επιτροπής Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Ιωάννη Κουμπούρο, στον οποίο απονεμήθηκε και Τιμητική Διάκριση. Μαζί ανακοίνωσαν την επικείμενη συνεργασία με το εργαστήριο για την δημιουργία της εφαρμογής του σχολείου με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και υπέγραψαν και για τις δύο πλευρές Μνημόνιο Κατανόησης.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η Πρόεδρος της "Great Greece for Ever" έκλεισε την εκδήλωση κάνοντας έκκληση σε όλους τους παρευρισκόμενους να μεταφέρουν και να μεταδώσουν το ιδεώδες της ελληνικής γλώσσας και την έναρξη του σχεδιασμού της εφαρμογής του σχολείου με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης όπου υπάρχει έστω κι ένας Έλληνας.

"Τιμούμε τη γλώσσα, την ιστορία, οραματιζόμαστε το μέλλον κι αφήνουμε παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές" καταλήγει η σχετική ενημέρωση για την εκδήλωση.