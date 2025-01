Προβολή της δραματικής ταινίας "All of us strangers"

Τη δραματική ταινία "All of us strangers" διάρκειας 105' σε σκηνοθεσία Αντριου Χέιγκ, προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας την Tετάρτη 29/1 στις 9 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας. Παίζουν οι Αντριου Σκοτ, Πολ Μεσκάλ, Κάρτερ Τζον Γκράουτ. Η είσοδος είναι 5 ευρώ, 3 ευρώ για ανέργους και φοιτητές ενώ κάτω των 18 είναι ελεύθερη. Μια νύχτα σε ένα σχεδόν άδειο ουρανοξύστη στο σύγχρονο Λονδίνο, ο Adam (Andrew Scott) συναντά τυχαία έναν μυστηριώδη γείτονα, τον Harry (Paul Mescal), και η καθημερινότητά του αλλάζει. Καθώς η σχέση μεταξύ τους εξελίσσεται, ο Adam κατακλύζεται από μνήμες του παρελθόντος και βρίσκεται να επιστρέφει στην επαρχιακή πόλη όπου μεγάλωσε και στο σπίτι της παιδικής του ηλικίας, όπου μοιάζει να ζουν ακόμα οι γονείς του (Claire Foy και Jamie Bell), όπως ακριβώς τη μέρα που σκοτώθηκαν, πριν από 30 χρόνια. Απόλυτα συνεπής με το ύφος και τη θεματική του, ο Αντριου Χέιγκ συνδυάζει το γκει ρομάντσο με την υπερβατική αντίληψη του χρόνου δημιουργώντας όχι μόνο μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, αλλά ίσως την πιο επινοητική και πιο συγκινητική ιστορία coming out που έχουμε δει, ένα δράμα σπαρακτικής τρυφερότητας και αξιοθαύμαστης κινηματογραφικής δεξιοτεχνίας. Διασκευάζοντας το μυθιστόρημα Ξένοι του Τάιτσι Γιαμάντα και γυρίζοντας τις οικογενειακές σκηνές στο πραγματικό του πατρικό στο Κρόιντον, αφού πρώτα πήρε την άδεια των τωρινών ιδιοκτητών, σταδιακά δημιουργώντας αίσθημα ασφάλειας και οικειότητας στους απορημένους με την επιλογή συντελεστές της ταινίας (σύμφωνα και με δηλώσεις του πρωταγωνιστή), ο Αντριου Χέιγκ κερδίζει θριαμβευτικά το στοίχημα της διασταύρωσης μιας θρυμματισμένης ψυχής με τους δαίμονες και το πιο αγνό κομμάτι της ψυχής του. Είναι πολύ δύσκολο, κι όμως συμβαίνει τόσο αρμονικά, καθηλωτικά και εγκάρδια που αφοπλίζει, σαν τη δύναμη της αγάπης που υμνεί και καταφέρνει μαγικά να κυλά στις φλέβες της ταινίας. Με συμπαραστάτη τον Πολ Μέσκαλ, ο Αντριου Σκοτ συγκεντρώνει όλες τις θεατρικές αρετές και την ενσυναίσθηση που έχει επιδείξει μπροστά στην κάμερα, δημιουργώντας ένα δίδυμο πρωταγωνιστών που κατάφερε να συγκεντρώσει 30 βραβεία και 110 υποψηφιότητες στα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβαλ του 2024 και να βρεθεί στις λίστες με τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, προβάλλεται για πρώτη φορά στην Καλαμάτα.