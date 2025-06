Στο πλαίσιο αυτό, η Navarino Agora θα φιλοξενήσει στις 7 και 8 Ιουνίου το πρώτο “Pop Up Kids Radio Festival”. Μετά από 3 χρόνια sold out επιτυχίας, το Kids Radio Festival κάνει pop up εμφάνιση στη Navarino Agora, τον διαδραστικό, πολυπολιτισμικό χώρο της Costa Navarino, με καταστήματα, εστιατόρια, θερινό σινεμά και πολιτιστικές εμπειρίες, ανοικτό σε όλους όσοι ζουν ή επισκέπτονται τη Μεσσηνία.

«Σας περιμένουμε για να γνωρίσουμε από κοντά τους αγαπημένους παραγωγούς του Kids Radio 88.6, Φανή και Νίκo και να μας παρουσιάσουν το δικό τους Radio Show, να χορέψουμε παρέα με την Kids Radio Banda, να μάθουμε να φτιάχνουμε σχέδια με graffiti stencil από την ομάδα Imaginary Rooms, να ψυχαγωγηθούμε μαθαίνοντας με εργαστήρια STEM και το κινούμενο πλανητάριο, να χαθούμε στη μαγεία και το bubble show του Felipe, να γίνουμε μικροί chef στο εργαστήριο μαγειρικής με τον DJ Chef Σπύρο Παγιατάκη, να δώσουμε χρώμα και φαντασία στα πρόσωπα των παιδιών με face painting κ.α.» τονίζεται στο σχετικό κάλεσμα.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.