Αύριο ξεκινά το Αντιφασιστικό Φεστιβάλ Καλαμάτας

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων: Την Παρασκευή 20 του μήνα, στις 9 το βράδυ, συναυλία με τα συγκροτήματα Spark of Fire. Ήμαρτον και Απλοί Θεατές band. Το Σάββατο 21 του μήνα, στις 11 το πρωί, κύκλος συζήτησης “Φεμινιστικές αντιστάσεις στην έμφυλη βία την εποχή της εικόνας”, με τις Βάλια Τσιριγώτη και FZONE Against GBV. Στις 7 το απόγευμα, κεντρική εκδήλωση “Λογοκρισία στη σάτιρα και την τέχνη. Θα αφήσουμε το σκοτάδι να κυριαρχήσει;”. Ομιλητές: Κωστής Παπαϊωάννου (εκπαιδευτικός, διευθυντής Σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς), Τάσος Μαραγκός (Tasmar - cartoonist - δημιουργός κόμικς), Χριστόφορος Κατσαδιώτης (εικαστικός χαράκτης), Χριστόφορος Ζαραλίκος (ηθοποιός) Παρεμβαίνει η Ελίνα Ψύκου (σκηνοθέτης). Στις 9 το βράδυ, συναυλία με Ανοιχτή Ορχήστρα, COYOTE'S ARROW, ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC - Thrax Punks. Την Κυριακή 22 του μήνα, στις 7 το απόγευμα, κεντρική εκδήλωση “Η Αμερική του Τραμπ και του Μασκ. Εικόνες από ένα δυστοπικό παρόν”. Ομιλητές: Άρης Χατζηστεφάνου (δημοσιογράφος – Infowar Xstefanou), Λαμπρινή Θωμά (δημοσιογράφος - The Press Project). Στις 9 το βράδυ, συναυλία με AntifonA, Alex K & Stef (The Last Drive & Screaming Fly), The Periods. Σε ανακοίνωσή της η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας, μεταξύ άλλων, σημειώνει: “Η επίθεση είναι ολομέτωπη, αλλά… κι εμείς είμαστε παντού. Ο κόσμος γύρω μας φλέγεται: Από τη Γάζα ως την Ουκρανία, από τα Πανεπιστήμια ως τους χώρους επισφαλούς εργασίας, από τα στρατόπεδα μεταναστών ως τα εργατικά σπίτια, από τις πλατείες της Ευρώπης ως τους δρόμους της Αθήνας, η ιστορία δεν τελείωσε...μας καλεί να διαλέξουμε πλευρά.

Η γενοκτονία στην Παλαιστίνη, με τις πλάτες των ΗΠΑ, της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, ξεγυμνώνει τη βαθιά βαρβαρότητα ενός συστήματος που δεν διστάζει να θυσιάσει χιλιάδες για να συνεχίσει να κυριαρχεί. Η συναίνεση στον αφανισμό των Παλαιστινίων είναι οπισθοχώρηση από τις βασικές αξίες που κατέκτησε η ανθρωπότητα με το αίμα των λαών που χύθηκε στον αγώνα κατά του ναζισμού και της αποικιοκρατίας. Η επιστροφή του Τραμπ που φουσκώνει τα πανιά της ακροδεξιάς ξανά στην Αμερική, συντονίζεται με την προσπάθεια φασιστικοποίησης στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα του 2025, τίποτα δεν είναι «ουδέτερο». Ακόμα και την ώρα που το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, η κυβέρνηση επιμένει να εντείνει την στρατηγική συμμαχία μαζί του, μια πολιτική που ακολουθήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, παρά την αντίθεση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Μαζί με τα πρόθυμα ΜΜΕ επιχειρούν να ξεπλύνουν το κράτος- δολοφόνο ενώ ταυτόχρονα οι business με το ισραηλινό κεφάλαιο, ειδικά στο real estate και στην πολεμική βιομηχανία (εξαγορά ΕΛΒΟ, Elbit Systems στην 120 ΠΕΑ Καλαμάτας, data center στη Λάρισα), τροφοδοτούν με κεφάλαια την πολεμική μηχανή του Ισραήλ. Η ακρίβεια λεηλατεί τα λαϊκά νοικοκυριά και η στέγη γίνεται προνόμιο αντί για δικαίωμα. Οι εκπαιδευτικοί στοχοποιούνται και διώκονται επειδή αντιστέκονται στην κατηγοριοποίηση και υποβάθμιση των σχολείων, που φέρει το παραπλανητικό όνομα «αξιολόγηση». Στο μεταναστευτικό κυριαρχούν όροι εξόντωσης, τόσο με τα pushbacks όσο και με το καινούργιο ρατσιστικό «μεταναστευτικό» νομοσχέδιο. Η Πύλος δεν ήταν ατύχημα, ήταν προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Το κράτος φασιστικοποιείται: καταστολή, παρακολουθήσεις, συλλήψεις, αστυνομία παντού. Το ΕΣΥ καταρρέει και τα χρήματα κατευθύνονται, απροκάλυπτα πια, στους ιδιώτες. Η δικαστική εξουσία αγκαλιά με το «επιτελικό κράτος» συγκαλύπτουν τα κρατικά εγκλήματα και τα κυβερνητικά σκάνδαλα την ίδια στιγμή που βάζουν στο στόχαστρο τους αγωνιζόμενους ανθρώπους και κάθε διαφορετική φωνή. Απέναντι σε όλα αυτά όμως, δεν είμαστε θεατές. Είμαστε παρούσες και παρόντες. Στεκόμαστε στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων και των επιζώντων του εγκλήματος των Τεμπών και αγωνιζόμαστε μαζί τους για Δικαιοσύνη. Οι μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη έδειξαν ότι ο λαός αγωνιά και δεν εφησυχάζει. Οι αγώνες μας μπορούν να είναι νικηφόροι. Ο αγώνας συνεχίζεται. Οι λαοί του κόσμου απαιτούν ελευθερία, δικαιοσύνη, ζωή”.