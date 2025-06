Η «Moving band» του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας στο Mani - Sonnenlink

Η κιθαρίστρια Κωνσταντίνα Μαλαπάνη θα ανοίξει τη βραδιά με ζωντανή μουσική κατά το ηλιοβασίλεμα, ενώ στη συνέχεια η «Moving band» θα συνοδεύσει ζωντανά τρεις βωβές ταινίες του Buster Keaton: The Love Nest (1923), One Week (1920) και The Goat (1921).

Η «Moving band» αποτελείται από τον Γιώργο Παυλάκο – φλάουτα & εβραϊκή άρπα. Σταύρο Τσότρα – φαγκότο & καραμούζα. Υπαπαντή Αλεξανδροπούλου – κρουστά, σφυρίχτρες, κατσαρόλες. Κατερίνα Μηλιαρέση – κρουστά, τηγάνια και Στάθη Γυφτάκη – πιάνο & διεύθυνση. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721078077 ή στο email tickets@mani-sonnenlink.com. Η προβολή πραγματοποιείται με εξοπλισμό που παραχώρησε η Βούλα Σπυρέα από το θερινό σινεμά «Στην Αυλή της Γιωργίτσας».