31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Σήμερα "Ο γρίφος του δάσους

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας πραγματοποιεί για πρώτη φορά ανάθεση για την εξέλιξη ενός έργου που εμπνέεται από το δάσος του Ταΰγετου και το φυσικό ανάγλυφο της Μεσσηνίας. Πρόκειται για μια διακαλλιτεχνική συνεργασία, καθώς στην δημιουργική ομάδα συμμετέχουν επίσης η μουσικός Νικολέτα Χατζοπούλου και ο video artist Μάκης Φάρος. Η ιδέα αυτής της performance γεννήθηκε και παρουσιάστηκε ως work in progress στο πλαίσιο της διαθεματικής έκθεσης με τίτλο «Αίνιγμα του δάσους» (σε επιμέλεια Νάντιας Αργυροπούλου και Γιώργου Τζιρτζιλάκη το 2023). Στη νέα αυτή ολοκληρωμένη εκδοχή του έργου, οι καλλιτέχνες διερευνούν και ενσωματώνουν στοιχεία από το δάσος του Ταΰγετου, το φυσικό ανάγλυφο της Μεσσηνίας και τα ίχνη που έχει αφήσει η ιστορία στο ευρύτερο τοπίο.

Μια άλλη αγαπημένη χορογράφος της ελληνικής σκηνής, η Μάρθα Πασακοπούλου, παρουσιάζει στις 10 π.μ. και 7.30 μ.μ. την παράσταση "Dance your way out", διάρκειας 30', μια ακουστική – περιπατητική διαδρομή μέσα στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας όπου μέσα από τον ήχο συντονίζει τα σώματα και οδηγεί ένα πλήθος αγνώστων σε μια κοινή χορευτική εμπειρία. Οι συμμετέχοντες συναντούν τους «οδηγούς» τους και τους ακολουθούν κατά μήκος μιας διαδρομής στον δημόσιο χώρο, σερφάροντας ανάμεσα σε αφηγηματικές φωνές και πρακτικές σωματικές οδηγίες. Το έργο αντλεί έμπνευση από την ιδέα της «χορευτικής πανούκλας» (dancing plague, choreomania) και της μεταδοτικότητας του χορού — ενός κοινωνικού φαινομένου που εμφανίστηκε στα τέλη του Μεσαίωνα, παρασύροντας ανθρώπους σε έναν αδιάκοπο χορό για μέρες. Μια δράση στον δημόσιο χώρο που μπορούν να την ακολουθήσουν άνθρωποι όλων των ηλικιών. Το έργο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Flux Laboratory.

Η μέρα ολοκληρώνεται στο Λιμάνι Καλαμάτας, στις 10.30 μ.μ. με τη δεύτερη παρουσίαση σπουδαστών, αυτών της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, με το δίπτυχο των έργων "Tomorrow" της Γιάσμιν Βάρντιμον, μίας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού χοροθεάτρου των τελευταίων 25 ετών και "Three Friends of Winter" του χορογραφικού ντουέτου Δανάη & Διονύσιος, καλλιτεχνικών διευθυντών της ομάδας “Small Axe”. Το πρόγραμμα προβολών «Dancing on Screen» που πραγματοποιείται καθημερινά από τις 19 έως και τις 27 Ιουλίου, στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο και σε διάλογο με τις ζωντανές παραστάσεις του Φεστιβάλ παρουσιάζει σήμερα στις 6 μ.μ. το "One day Pina Asked…". Η νέα αυτή ενότητα υλοποιείται σε συνεργασία με τη Delta Pi και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Qualco Foundation και της Filmhouse / Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας.