Οι «Δάφνες και πικροδάφνες» παρουσιάστηκαν στο Διαβολίτσι

Το θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα του κοινού αποτέλεσε την καλύτερη επιβράβευση για τους συντελεστές της παράστασης και τους ερμηνευτές Φίλιππο Σοφιανό, Θανάση Βλαβιανό, Γιώργο Ζιώβα και Γιάννη Τσουρουνάκη — επισφραγίζοντας την επιτυχία της βραδιάς.
Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025 17:55
Οι «Δάφνες και πικροδάφνες» παρουσιάστηκαν στο ΔιαβολίτσιΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Με θερμή υποδοχή από το κοινό παρουσιάστηκε την Τρίτη 12 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Δάφνες και πικροδάφνες» των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, από το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας, στο Θέατρο της Νότας Αρνόκουρου, στον Πύργο του Μπάρμπα Αλέκου, στο Διαβολίτσι.
Κατηγορία Εκδηλώσεις