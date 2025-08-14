eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025

Οι «Δάφνες και πικροδάφνες» παρουσιάστηκαν στο Διαβολίτσι

Με θερμή υποδοχή από το κοινό παρουσιάστηκε την Τρίτη 12 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Δάφνες και πικροδάφνες» των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, από το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας, στο Θέατρο της Νότας Αρνόκουρου, στον Πύργο του Μπάρμπα Αλέκου, στο Διαβολίτσι.

Το θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα του κοινού αποτέλεσε την καλύτερη επιβράβευση για τους συντελεστές της παράστασης  και τους ερμηνευτές Φίλιππο Σοφιανό, Θανάση Βλαβιανό,  Γιώργο Ζιώβα και Γιάννη Τσουρουνάκη — επισφραγίζοντας την επιτυχία της βραδιάς.

