Οι «Δάφνες και πικροδάφνες» παρουσιάστηκαν στο Διαβολίτσι

Με θερμή υποδοχή από το κοινό παρουσιάστηκε την Τρίτη 12 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Δάφνες και πικροδάφνες» των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, από το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας, στο Θέατρο της Νότας Αρνόκουρου, στον Πύργο του Μπάρμπα Αλέκου, στο Διαβολίτσι.