eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025 08:00

«Χορωδιακό gala» από τον «Ορφέα» στο Μέγαρο Χορού

Γράφτηκε από την

«Χορωδιακό gala» από τον «Ορφέα» στο Μέγαρο Χορού

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

«Χορωδιακό gala» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας θα διοργανώσει το Σάββατο 29 Νοεμβρίου ο Μουσικός Όμιλος Καλαμάτας «Ορφεύς».

Σε αυτό θα συμμετάσχουν η Παιδική-Νεανική Χορωδία “Rosarte” Αθηνών, η Χορωδία «Καλλιστώ» του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας και το  «Μελίφωνο» - Φωνητικό Σύνολο Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας.

Η εκδήλωση θα γίνει υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας, με χορηγία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και την υποστήριξη του Ιατρικού, Οδοντιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας.

Τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν στην Ογκολογική Μονάδα του Γ. Ν. Καλαμάτας και στα Κέντρα Στήριξης Καλαμάτας Παιδικών Χωριών SOS. Εισιτήρια προπωλούνται στο βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις».

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις