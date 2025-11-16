«Δείπνο για οχτώ στις οχτώ» της Ελένης Αλεβίζου στην Καλαμάτα

Το βιβλίο της Ελένης Αλεβίζου «Δείπνο για οχτώ στις οχτώ» θα παρουσιαστεί το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στις 6 μ.μ.

Την παρουσίαση διοργανώνουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Νέα Σκηνή» και οι εκδόσεις «Λεξίτυπον», στον πολυχώρο Ρεγγίνα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας. Την εκδήλωση συντονίζει η φιλόλογος και συγγραφέας Μαρία Σταθέα. Το βιβλίο παρουσιάζει η φιλόλογος και συγγραφέας Πωλλέτα Ψυχογυιοπούλου. Αποσπάσματα διαβάζουν ο Πάνος Αλεβίζος και η Γεωργία Αγγελοπούλου. Την εκδήλωση πλαισιώνουν μουσικά οι D. John Forrow, Κατερίνα Γυφτάκη και Linda Cox.