Εορταστική εκδήλωση για παιδιά στο Ραπτόπουλο

Εορταστική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στον χώρο του παλιού ελαιοτριβείου λαογραφικού μουσείου στο Ραπτόπουλο διοργάνωσε ο Σύλλογος των Απανταχού Ραπτοπουλαίων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων.

Προσκεκλημένοι ήταν οι μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κυπαρισσίας.

Παρακολούθησαν ένα μαγευτικό χριστουγεννιάτικο παραμύθι με τίτλο «Η Πλούμπω και οι καλικάντζαροι» συνοδεία μουσικών οργάνων, όπως κιθάρα, κολυμπά, μπεντίρ, ούτι, ραμπάμπ, γυαλί ταμπούρ και άλλα. Αφηγήτρια του παραμυθιού ήταν η συγγραφέας Κατερίνα Σωτ. Γυφτάκη καταξιωμένη συγγραφέας και αφηγήτρια παιδικών βιβλίων αλλά και βιβλίων για ενήλικες.

Οι μικροί μας φίλοι εντυπωσιάστηκαν, χάρηκαν που βρέθηκαν σε ένα όμορφο μαγευτικό περιβάλλον και τραγούδησαν μαζί με την αφηγήτρια.

