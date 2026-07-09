«Αρσέν Λουπέν: Το μυστήριο της κούφιας βελόνας» στην Καλαμάτα

Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια συναρπαστική θεατρική εμπειρία, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Αθηνάς Χατζηαθανασίου, που προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα καταιγιστικό ταξίδι γεμάτο δράση, χιούμορ και ανατροπές. Σε αυτή την περιπέτεια, όμως, ο πρωταγωνιστής δεν είναι μόνος. Το κοινό αναλαμβάνει ενεργό ρόλο, καθώς με τη δική του ψήφο καθορίζει την τελική έκβαση της ιστορίας. Ετοιμαστείτε για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό θεατρικό ραντεβού, όπου η δική σας απόφαση θα κρίνει το μεγάλο φινάλε.







ΜΙΑ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η Καλλιτεχνική Εταιρεία CALD συστήνει για πρώτη φορά στο κοινό τις αθάνατες περιπέτειες του Μορίς Λεμπλάν, μέσα από μια φρέσκια ματιά: Η Αθηνά Χατζηαθανασίου διασκευάζει και σκηνοθετεί τις ιστορίες του Αρσέν Λουπέν, μεταφέροντας στη σκηνή την αύρα μυστηρίου που καθήλωσε εκατομμύρια θεατές και στη δημοφιλή σειρά ΛΟΥΠΕΝ του Netflix. Εδώ διασκεδάζουν όλοι! Πρόκειται για μια παράσταση που προσφέρει άφθονο γέλιο στα παιδιά και ένα δυνατό μυστήριο στους μεγάλους: το τέλειο ραντεβού για όλη την οικογένεια.







Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Στο Παρίσι της Μπελ Επόκ, μια μυστηριώδης διάρρηξη ξετυλίγει τον θρύλο της Κούφιας Βελόνας – ενός μυστικού που φτάνει ως την εποχή του Ιουλίου Καίσαρα. Ο Αρσέν Λουπέν, με την αφοπλιστική του γοητεία, βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με τον αιώνιο εχθρό του, τον ακούραστο επιθεωρητή Γκανιμάρ, σε ένα ασταμάτητο παιχνίδι γάτας και ποντικιού.

Τελικά τι είναι η Κούφια Βελόνα; Ένα χαμένο αντικείμενο; Ένας θησαυρός; Ποιο είναι άραγε το κρυμμένο μυστικό;

Με ανεξάντλητο χιούμορ, μπόλικο μυστήριο και κοφτερή φαντασία, η παράσταση αναδεικνύει διαχρονικές αξίες όπως η αλήθεια, η αγάπη και η σημασία της δεύτερης ευκαιρίας. Κάθε ιστορία μπορεί να ιδωθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες, κι έτσι ο Αρσέν Λουπέν, μέσα από μία συνάντηση που θα του αλλάξει τη ζωή, καλείται να επανεξετάσει τις αξίες του και να αποκαταστήσει τις κοινωνικές αδικίες.







ΟΤΑΝ ΟΛΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΥΝ... ΤΟ ΦΙΝΑΛΕ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ ΕΣΥ!

Το τέλος αλλάζει ανάλογα με την απόφαση των μικρών, αλλά και… των μεγάλων θεατών – μια διαδραστική εμπειρία που φέρνει τη δύναμη της επιλογής σε πρώτο πλάνο, όπου οι πράξεις και οι συνέπειές τους γίνονται οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Έξι ηθοποιοί μπλέκονται σε ένα θεατρικό παιχνίδι γεμάτο ανατροπές· παίζουν, χορεύουν και τραγουδούν με τη συνοδεία μυστηριακού μουσικού τοπίου και της ατμοσφαιρικής σκηνογραφίας, δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδυάζει το απρόσμενο του κινηματογράφου με τη μαγεία του θεάτρου.







ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

«Μιλάμε για ήρωες. Τους εξυμνούμε, τους τοποθετούμε στο βάθρο τους και γίνονται σύμβολα ηθικής και αξιών. Αφιλτράριστα και αδιαπραγμάτευτα. Αλλά τι γίνεται με τους αντι-ήρωες; Εκείνους που δε γεννήθηκαν τέλειοι, ούτε ικανοί να κάνουν πάντα το σωστό; Που κάνουν λάθη, πέφτουν, σηκώνονται, ξανασυνεχίζουν; Μα για μια στιγμή… Έτσι δεν είμαστε όλοι; Αυτή είναι και η ιστορία του Αρσέν Λουπέν. Ενός αντι-ήρωα που θέλησε να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο.

Διάλεξα το χιούμορ γιατί μόνο έτσι μπορείς να μιλήσεις για σοβαρά θέματα και να ακουστείς. Διάλεξα τη συγκίνηση γιατί μόνο εκεί η ιστορία βρίσκει καταφύγιο. Διάλεξα τον Αρσέν Λουπέν γιατί είναι ο τέλειος “ατελής”. Ο “αντι-ήρωας” που κάνει ένα μοναδικό ταξίδι από την ακμή στην κατάρρευση, στην αυτοαμφισβήτηση και στην επανεκκίνηση. Που παλεύει ανάμεσα σε ιδανικά, σε “θέλω” και σε “πρέπει”. Μα για μια στιγμή… Έτσι δεν είμαστε όλοι;

Μην ξεχνάτε! Πάνω απ’ όλα είναι μια ιστορία μυστηρίου. Και όπως σε κάθε μυστήριο, δεν μπορείς να διαλευκάνεις εύκολα ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός. Ή μήπως εσύ μπορείς;»

Α.Χ.



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Αθηνά Χατζηαθανασίου. Σκηνικά – Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα. Πρωτότυπη Μουσική: Βάιος Πράπας. Κίνηση – Χορογραφίες: Αλέξανδρος Κεϊβάναη. Φωτισμοί: Αθηνά Χατζηαθανασίου. Μουσική Διδασκαλία: Ηλιάνα Πασπάλα. Βίντεο: Γιάννης Ντουσιόπουλος. Βοηθός Σκηνοθέτη: Άντα Κουγιά. Στίχοι Τραγουδιών: Αθηνά Χατζηαθανασίου. Φωτογραφίες: Χριστίνα Φυλακτοπούλου. Εικαστικό Αφίσας: ΛΟΓΟΤΥΠΟ graphics / Μυρτώ Στέλιου. Γραφιστικά: Μάριος Γαμπιεράκης – Μαύρα Γίδια. Επικοινωνία: CALD – Le Canard qui parle (lecanardpr@gmail.com, lecanardpr2024@gmail.com). Social Media: Renegade Media. Οργάνωση & Εκτέλεση Παραγωγής: Δημήτρης Φωτόπουλος ΙΚΕ. Παραγωγή: CALD O.E. & CALD Productions ΑΜΚΕ. Παίζουν: Θοδωρής Ανθόπουλος, Χρήστος Ζαν Μπατίστ, Πάνος Κορογιαννάκης, Γιώργος Λιάκος, Κωνσταντίνος Ρόδης, Αθηνά Χατζηαθανασίου. Προπώληση μέσω more.com: 12€ (κανονικό), 10€ (μειωμένο). Ταμείο: 13€ (γενική είσοδος).