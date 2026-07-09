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Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2026 19:22

Παρουσίαση ποιητικής συλλογής του Δημήτρη Σίψα

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Παρουσίαση ποιητικής συλλογής του Δημήτρη Σίψα

Navarino Agora

  

«Η ποίηση είναι η μουσική της ψυχής» είναι το κεντρικό μήνυμα της παρουσίασης της πρώτης ποιητικής συλλογής του Δημήτρη Σίψα, με τίτλο «Ευρυδίκη», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα Ταρσούλη του Μανιατακείου Ιδρύματος, στην Κορώνη.

Την εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό η Χρυσοβαλάντη Λευτάκη, ενώ για το βιβλίο θα μιλήσει η συνταξιούχος φιλόλογος Καλλιόπη Μαράντου. Αποσπάσματα από την ποιητική συλλογή θα απαγγείλει η συνταξιούχος φιλόλογος και συγγραφέας Δήμητρα Γαϊτάνη, ενώ ο Γεώργιος Πουλακίδας θα πλαισιώσει μουσικά την εκδήλωση. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
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