Παρουσίαση ποιητικής συλλογής του Δημήτρη Σίψα

«Η ποίηση είναι η μουσική της ψυχής» είναι το κεντρικό μήνυμα της παρουσίασης της πρώτης ποιητικής συλλογής του Δημήτρη Σίψα, με τίτλο «Ευρυδίκη», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα Ταρσούλη του Μανιατακείου Ιδρύματος, στην Κορώνη.

Την εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό η Χρυσοβαλάντη Λευτάκη, ενώ για το βιβλίο θα μιλήσει η συνταξιούχος φιλόλογος Καλλιόπη Μαράντου. Αποσπάσματα από την ποιητική συλλογή θα απαγγείλει η συνταξιούχος φιλόλογος και συγγραφέας Δήμητρα Γαϊτάνη, ενώ ο Γεώργιος Πουλακίδας θα πλαισιώσει μουσικά την εκδήλωση. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.