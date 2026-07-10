Αναπτυξιακή Μεσσηνίας: Εκδήλωση για τοπική ανάπτυξη μέσω LEADER

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στον πολυχώρο House by Phaos της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Phaos στην Καλαμάτα, η ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων του ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027, Παρέμβαση Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER», η οποία αφορά πράξεις δημοσίου χαρακτήρα.

Την εκδήλωση άνοιξαν με χαιρετισμούς ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας και Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER Τάσος Σαρδέλης, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ιωάννης Αδρακτάς, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη συμβολή του προγράμματος LEADER στην ανάπτυξη της περιοχής και στις δυνατότητες που δημιουργούνται μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Παράλληλα, υπογράμμισαν τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την παρουσίαση του προγράμματος από τα στελέχη της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας, τα οποία παρουσίασαν τις προκηρυσσόμενες υπο-παρεμβάσεις, τους βασικούς όρους επιλεξιμότητας, τη διαδικασία προετοιμασίας και υποβολής των προτάσεων, καθώς και χρήσιμες διευκρινίσεις για την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να λάβουν εξειδικευμένες απαντήσεις από τα στελέχη της εταιρείας. Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, συλλόγους, οργανώσεις και ενδιαφερόμενους από όλη τη Μεσσηνία, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και ανάπτυξης που προσφέρει το πρόγραμμα LEADER. Η υψηλή προσέλευση και η ενεργή συμμετοχή του κοινού ανέδειξαν τη σημασία της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης για τα αναπτυξιακά προγράμματα που μπορούν να ενισχύσουν την τοπική ανάπτυξη και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τους φορείς της περιοχής.