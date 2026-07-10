Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας: Προβολή της κωμωδίας «Τελευταίος Βίκινγκ»

Με την κωμωδία «Τελευταίος Βίκινγκ» (116΄), σε σκηνοθεσία του Αντερς Τόμας Γένσεν, συνεχίζει το θερινό της πρόγραμμα η Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 9.30 μ.μ., στο Vista Marina (Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας). Πρωταγωνιστούν οι Νικολάι Λι Κάας, Μαντς Μίκελσεν και Σοφί Γκράμπολ.

Η είσοδος είναι 5 ευρώ, 3 ευρώ για ανέργους και φοιτητές, ενώ για νέους κάτω των 18 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Ανκερ αποφυλακίζεται ύστερα από χρόνια εγκλεισμού για μια ληστεία και επιστρέφει με έναν μόνο στόχο: να βρει τα κρυμμένα χρήματα. Το πρόβλημα είναι ότι ο μόνος που γνωρίζει πού βρίσκονται είναι ο αδελφός του, Μάνφρεντ, ο οποίος έχει αποσυρθεί στον δικό του ψυχικό κόσμο και πιστεύει πως είναι ο Τζον Λένον.

Ο Αντερς Τόμας Γένσεν επιστρέφει στο γνώριμο κινηματογραφικό του σύμπαν, εκεί όπου η μαύρη κωμωδία συναντά το οικογενειακό τραύμα, την ταυτότητα και τη βία που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια της καθημερινότητας. Οι ήρωές του είναι παράλογοι, ευάλωτοι και συχνά επικίνδυνοι, αλλά ποτέ μονοδιάστατοι.

Με τον Μαντς Μίκελσεν και τον Νικολάι Λι Κάας σε ακόμη μία συνεργασία με τον Δανό δημιουργό, η ταινία κινείται ανάμεσα στο γέλιο και την αμηχανία, στο εξωφρενικό και το βαθιά ανθρώπινο. Είναι μια ιστορία για δύο αδέλφια που αναζητούν χρήματα, αλλά τελικά βρίσκουν, άθελά τους, τον ίδιο τους τον εαυτό.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Βενετίας, εκτός διαγωνιστικού προγράμματος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση του Άντερς Τόμας Γένσεν ανάμεσα στους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης σκανδιναβικής κωμωδίας. Ξεχώρισε επίσης για το σύνολο των ερμηνειών της, αποσπώντας διακρίσεις και υποψηφιότητες στη Δανία, ενώ η παρουσία των Μαντς Μίκελσεν και Νικολάι Λι Κάας συνεχίζει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες δημιουργικές συνεργασίες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.