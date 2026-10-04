«Κιβωτός του λόγου. Τέχνη και γραφή» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Από το γράμμα και τη λέξη έως το σύμβολο και την εικαστική πράξη, η γραφή γίνεται ο άξονας της ομαδικής έκθεσης «Κιβωτός του λόγου. Τέχνη και γραφή», που εγκαινιάζεται την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 12 μ., στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, στην αίθουσα Black Box, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Μπίας Παπαδοπούλου.

Η έκθεση διοργανώνεται από τον Εικαστικό Τομέα του Δήμου Καλαμάτας, υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Λαμπρινίδη, και φιλοξενεί έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα σε έργα 32 διακεκριμένων εικαστικών από την Ελλάδα και τη Διασπορά. Εκπροσωπώντας διαφορετικές γενιές και καλλιτεχνικές καταβολές, οι δημιουργοί εξερευνούν τη σχέση λόγου και εικόνας μέσα από μια ευρεία ποικιλία μέσων και τεχνικών.

Πίνακες, γλυπτά, σχέδια, εγκαταστάσεις, περιβάλλοντα, χαρακτικά, εικαστικά τυπώματα και artist’s books, από το 1957 έως σήμερα, συνθέτουν ένα ενιαίο αφήγημα με ευρύ εννοιολογικό και χρονικό φάσμα. Η διαδρομή της έκθεσης εκτείνεται από τις προ-αλφαβητικές γραφές, τα πρώτα συστήματα επικοινωνίας του ανθρώπου, έως τη σημερινή ψηφιακή εποχή, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές μορφές που μπορεί να πάρει η γραφή όταν περνά από το πεδίο του λόγου σε εκείνο της τέχνης.

«Η έκθεση με τίτλο “Κιβωτός του Λόγου. Τέχνη και Γραφή” υπογραμμίζει τη σημασία της ανθρώπινης επικοινωνίας. Ο Λόγος μετατρέπεται στα χέρια των καλλιτεχνών σε μεθοδολογικό εργαλείο. Εμφανίζεται στα έργα με τη μορφή γραμμάτων, λέξεων και φράσεων. Λειτουργεί σαν δομικό στοιχείο. Προσδίδει μήνυμα σε πίνακες, σχέδια, γλυπτά, εγκαταστάσεις, χαρακτικά, τυπωμένες εικόνες και καλλιτεχνικά βιβλία. Γίνεται βοήθημα για την ερμηνεία και κατανόηση των έργων. Ή γρίφος. Γόρδιος δεσμός που ενεργοποιεί τον νου και απελευθερώνει τη φαντασία», σημειώνει ο δήμαρχος Καλαμάτας, Αθανάσιος Βασιλόπουλος.

Ξεχωριστό σταθμό στην έκθεση αποτελούν δύο μεγάλα αφιερώματα σε εμβληματικές μορφές της εικαστικής σκηνής με ιδιαίτερους δεσμούς με την περιοχή. Το πρώτο επικεντρώνεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πρωτοπόρο Χρύσα Βαρδέα-Μαυρομιχάλη (1933–2013), γνωστή διεθνώς ως Chryssa, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, με καταγωγή από τη Μάνη, δραστηριοποιήθηκε καλλιτεχνικά στην Αμερική και ήδη από τη δεκαετία του ’50 διερεύνησε τη γραφή ως εικαστικό μέσο. Το δεύτερο τιμά τον Καλαματιανό εικαστικό Γιάννη Μπουτέα (1941–2026), φέρνοντας για πρώτη φορά στη γενέτειρά του την ιστορική του εγκατάσταση από τη Μπιενάλε της Βενετίας του 1990. Και τα δύο αφιερώματα υλοποιούνται με την ιδιαίτερη συμβολή του Ιδρύματος Ελληνική Διασπορά.

Η Μπία Παπαδοπούλου, στο επιμελητικό της σημείωμα, περιγράφει την έκθεση ως «σκάφος ιδεών» που «ταξιδεύει νοητά τους θεατές στο χώρο και το χρόνο. Σε γνώριμα και άγνωστα πεδία. Τα ίδια τα έργα, κατεξοχήν φορείς μηνυμάτων, συνενώνουν παρόν, παρελθόν και μέλλον…». Όπως σημειώνει, «ως κιβωτός του Λόγου, η έκθεση συμβολικά διασώζει την Ιστορία, τη συλλογική μνήμη, τον πολιτισμό, τη γλώσσα, την επικοινωνία, τη λογική, τη σκέψη, τη σοφία, την αγάπη, την ανθρωπιά. Μια αγκαλιά προστασίας διαχρονικών αξιών σε μια εποχή ολέθρου και γενοκτονιών όπου αρχαίοι πολιτισμοί κινδυνεύουν να αφανιστούν από τη ματαιοδοξία, το μένος και την οργή των απανταχού σημερινών ισχυρών». Η έκθεση, καταλήγει, «οραματίζεται την ειρήνη, την τάξη και το φως, επιχειρώντας να καταυγάσει τα σκοτάδια».

Ο Παναγιώτης Λαμπρινίδης, Διευθυντής του Εικαστικού Τομέα της Κ.Ε., αναφέρεται στην αφετηρία και το σκεπτικό της φετινής έκθεσης «η τέχνη δεν είναι μόνο ένας τρόπος έκφρασης. Είναι ένας τρόπος να κοιτάζουμε τον κόσμο, να αμφισβητούμε όσα θεωρούμε δεδομένα και να δημιουργούμε νέες δυνατότητες επικοινωνίας. Από την ανάγκη αυτή για επικοινωνία και διάλογο ξεκινά η φετινή έκθεσή μας. Αναζητούμε τι συμβαίνει όταν δύο από τις αρχαιότερες μορφές έκφρασης του ανθρώπου, ο λόγος και η εικόνα, συναντώνται. Η “Κιβωτός του λόγου. Τέχνη και γραφή” παρακολουθεί αυτή τη συνάντηση, εκεί όπου η λέξη γίνεται εικόνα, η γραφή εικαστική πράξη και το αναγνώσιμο μετατρέπεται ακόμη και σε αίνιγμα».

Το παρόν εγχείρημα έχει διττή όψη. Αφενός προσεγγίζει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους διεισδύει η γραφή στα έργα των καλλιτεχνών, εξετάζοντας τη λειτουργία της· αφετέρου στοιχειοθετεί ένα κοινωνικό-πολιτικό οπτικό αφήγημα για την κατάσταση σήμερα.

Το εικαστικό γεγονός πραγματοποιείται από την Κοινωφελή Επιχείρηση «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας, με τη συμβολή του Ιδρύματος Ελληνική Διασπορά και της Πινακοθήκης Γιώργου Ν. Βογιατζόγλου.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες (αλφαβητικά): Αλέξης Ακριθάκης, Στήβεν Αντωνάκος, Παυλίνα Βαγιωνή, Σπύρος Βερύκιος, Στηβ Γιανάκος, Ρία Δάμα, Ελένη Εξάρχου, Γιάννης Ζιώγας, Δημήτρης Ζουρούδης, Θόδωρος (Παπαδημητρίου), Έλλη Κελεμένδρη, Δημήτρης Κοντός, Γιώργος Λαζόγκας, Παναγιώτης Λαμπρινίδης, Κώστας Λευκόχειρ, Δέσποινα Μεϊμάρογλου, Χριστίνα Μήτρεντσε, Κυριάκος Μορταράκος, Κώστας Μπασάνος, Γιάννης Μπουτέας, Κωνσταντίνος Ξενάκης, Αγνή Ουδινόττι, Νίνα Παπακωνσταντίνου, Παύλος (Διονυσόπουλος), Άγγελος Σκούρτης, Θεόδωρος Στάμος, Στέργιος Στάμος, Γιάννης Στεφανάκις, Νάκης Ταστσιόγλου, Δημήτρης Τάταρης, Γιώργος Χαρβαλιάς, Χρύσα (Βαρδέα-Μαυρομιχάλη).

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 8 Νοεμβρίου και θα λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από τις 6 έως τις 9 μ.μ.