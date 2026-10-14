Επιστημονικό workshop του MEDASSET στην Καλαμάτα για τις ανθρωπογενείς πιέσεις στις θαλάσσιες χελώνες

Ανοιχτό επιστημονικό workshop με θέμα «Ανθρωπογενείς επιπτώσεις στις θαλάσσιες χελώνες του Νοτιοανατολικού Ιονίου – Επιστημονικά δεδομένα και προκλήσεις προστασίας» διοργανώνει την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου το MEDASSET – Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως ομιλητές οι Δρ. Αλεξάνδρα Παναγιώτου, Δρ. Νικόλαος Σημαντήρης, Δρ. Αναστάσιος Σκριβάνος, Καθηγητής Ιωάννης Κουρέτας και Δρ. Γιώργος Μαλαπέρδας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν επιστημονικά δεδομένα, εμπειρίες πεδίου και προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση βασικών ανθρωπογενών πιέσεων στις θαλάσσιες χελώνες.

Με αφετηρία την εμπειρία και τα επιστημονικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του έργου Caretta²Zakynthos, το workshop μεταφέρει τη συζήτηση από τη Ζάκυνθο στη Μεσσηνία, ανοίγοντας έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τις πιέσεις που δέχονται οι θαλάσσιες χελώνες και τα παράκτια οικοσυστήματα του Νοτιοανατολικού Ιονίου.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης θα βρεθούν κρίσιμες ανθρωπογενείς πιέσεις, όπως η παρεμπίπτουσα αλιεία, η θαλάσσια ρύπανση και οι παράκτιες ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς και τα επιστημονικά δεδομένα που μπορούν να συμβάλουν στον καλύτερο σχεδιασμό μέτρων και πρακτικών προστασίας της Caretta caretta και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Παράλληλα, το workshop φιλοδοξεί να αναδείξει τον ρόλο της συνεργασίας μεταξύ επιστημονικής κοινότητας, τοπικών φορέων, επαγγελματιών και κοινωνίας.

Το workshop θα πραγματοποιηθεί από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ..

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει ανοιχτός μπουφές.