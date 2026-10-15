Στην Καλαμάτα το 7ο Διεθνές Συνέδριο Ανάπτυξης και Οικονομίας με συμμετοχές από 19 χώρες

Στην Καλαμάτα θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 24 Οκτωβρίου 2026 το 7ο Διεθνές Συνέδριο Ανάπτυξης και Οικονομίας, συγκεντρώνοντας πανεπιστημιακούς, ερευνητές και επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με επίκεντρο τις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις νέες τεχνολογίες.

Η επίσημη έναρξη του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στις 6.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, με δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που θα εστιάσουν σε επίκαιρα ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η πρώτη συζήτηση, με θέμα «Η οικονομία και η κοινωνία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», θα φιλοξενήσει τον διεθνώς αναγνωρισμένο Καθηγητή Δρ. Gabriel Xiao-Guang Yue, με σημαντική επιστημονική παρουσία στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της βιωσιμότητας και της εκπαίδευσης, τον Καθηγητή Δρ. Κώστα Γουλιάμο, πρώην Πρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και τον Καθηγητή Δρ. Χρήστο Τρυφωνόπουλο, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η δεύτερη συζήτηση θα επικεντρωθεί στο θέμα «Η ελληνική οικονομία και κοινωνία αντιμέτωπες με προκλήσεις», με τη συμμετοχή του Καθηγητή Δρ. Παναγιώτη Λιαργκόβα, της Ομότιμης Καθηγήτριας Δρ. Ισμήνης Κριάρη, πρώην Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου, και του Δρ. Νίκου Φωτόπουλου, Καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στον Αντικάλαμο, με παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το φετινό συνέδριο καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή διεθνή συμμετοχή, καθώς υποβλήθηκαν περισσότερες από 190 επιστημονικές εργασίες, από τις οποίες εγκρίθηκαν 129. Από αυτές, 81 θα παρουσιαστούν με φυσική παρουσία και 48 διαδικτυακά, με τη συμμετοχή επιστημόνων από 36 πανεπιστήμια και 19 χώρες. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα 15 διακρατικών ερευνητικών έργων, αναδεικνύοντας τη σημασία της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικές θεματικές συνεδρίες για τη λογιστική και τη χρηματοοικονομική στην εποχή της βιωσιμότητας και της ψηφιακής καινοτομίας, την έξυπνη διακυβέρνηση, την ψηφιακή οικονομία και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και του blockchain. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, την κοινωνική καινοτομία, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγροτική οικονομία εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν ακόμη το κοινωνικό κεφάλαιο και το δικαίωμα παραμονής των πολιτών στις αγροτικές περιοχές.

Στο συνέδριο συμμετέχουν καθηγητές πανεπιστημίων, ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές, παρουσιάζοντας νέα ερευνητικά δεδομένα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της οικονομικής επιστήμης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το University of National and World Economy της Βουλγαρίας, το Alexandru Ioan Cuza University της Ρουμανίας, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τιράνων. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενώ στην οργάνωσή του συμμετέχουν ο Δήμος Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Με έντονο διεθνή χαρακτήρα και πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα, το I.CO.DECON 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ουσιαστικό χώρο ανταλλαγής γνώσεων, ερευνητικών αποτελεσμάτων και απόψεων γύρω από τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της Καλαμάτας ως τόπου φιλοξενίας σημαντικών επιστημονικών διοργανώσεων.

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη διοργάνωση είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα icodecon2026.uop.gr.