Τετραήμερες εκδηλώσεις για τα 199 χρόνια από τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου

Τετραήμερες θα είναι οι εκδηλώσεις του φετινού εορτασμού για την 199η επέτειο της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου στην Πύλο, καθώς θα ξεκινήσουν το Σάββατο 17 και θα κορυφωθούν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Πύλου – Νέστορος αναφέρει ότι “από τις 17 έως και τις 20 Οκτωβρίου 2026, η Πύλος τιμά την ιστορική Ναυμαχία του Ναυαρίνου, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας, που συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία προς την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος διοργανώνει ένα τετραήμερο επετειακών εκδηλώσεων, συνδέοντας την ιστορική μνήμη με την εθνική τιμή, την παράδοση και τον πολιτισμό” και σημειώνει: “Στις 20 Οκτωβρίου 1827, στα νερά του κόλπου του Ναυαρίνου, η νικηφόρα έκβαση της Ναυμαχίας, με τη συμμετοχή των συμμαχικών στόλων της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας απέναντι στον οθωμανοαιγυπτιακό στόλο, αποτέλεσε σημείο καμπής για την Ελληνική Επανάσταση και συνέβαλε αποφασιστικά στην προοπτική συγκρότησης του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Σχεδόν δύο αιώνες μετά, η ιστορική αυτή παρακαταθήκη εξακολουθεί να εμπνέει, υπενθυμίζοντας τη διαχρονική αξία της ελευθερίας, της ειρήνης και της συνεργασίας των λαών.

Με επίκεντρο την ιστορική Πύλο και τον εμβληματικό κόλπο του Ναυαρίνου, το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει την έκθεση «Από το Μεσολόγγι στο Ναυαρίνο», συναυλίες, παραδοσιακή μουσική και χορό, τελετές μνήμης και απόδοσης τιμών, καθώς και την αναπαράσταση της ιστορικής ναυμαχίας.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημασία της διατήρησης της συλλογικής μνήμης και της απόδοσης φόρου τιμής σε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία, μεταφέροντας τα μηνύματα της ιστορίας στις νεότερες γενιές.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, ανήμερα της επετείου, με τις επίσημες τελετές, την παρέλαση και τις καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία των πεσόντων. Το βράδυ, στον κόλπο του Ναυαρίνου, η αναπαράσταση της ιστορικής ναυμαχίας αναβιώνει τα γεγονότα που καθόρισαν την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης και ανέδειξαν τη διεθνή σημασία του Ναυαρίνου.

Η επέτειος αποτελεί όχι μόνο φόρο τιμής στο παρελθόν, αλλά και ζωντανή υπενθύμιση της ιστορικής ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές. Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στις επετειακές εκδηλώσεις και να γίνουν μέρος μιας ξεχωριστής γιορτής ιστορίας, μνήμης και πολιτισμού, τιμώντας την ιστορική κληρονομιά του τόπου και τα ιδανικά που εξακολουθεί να συμβολίζει η Ναυμαχία του Ναυαρίνου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 199ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, με τα εγκαίνια της έκθεσης κειμηλίων, στην οικία Τσικλητήρα, “200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου – Από το Μεσολόγγι στο Ναυαρίνο – Από τη θυσία στην ελευθερία”, από την πολύτιμη συλλογή του Νίκου Λύρου. Λειτουργία έκθεσης έως και την 28η Οκτωβρίου: 11.30 – 16.00 και 17.00 – 19.00. Είσοδος ελεύθερη.

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Τριών Ναυάρχων, συναυλία με την παραδοσιακή ορχήστρα του Κώστα Καντζιλιέρη “Δημοτικά τραγούδια και χορούς της στεριάς και της θάλασσας για την ιστορική επέτειο της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου”. Συμμετέχουν οι χορευτικές ομάδες του Συλλόγου Κυριών Πύλου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύλου και του ΚΑΠΗ Δήμου Μήλου.

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 12.30 το μεσημέρι, στον ναό Αγίου Αθανασίου Γιάλοβας, θα πραγματοποιηθεί τιμητική εκδήλωση υπέρ θανόντων από θέρμες κατά την περίοδο 1828-1832. Το πρόγραμμα προβλέπει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφανιών, τήρηση ενός λεπτού σιγής, ανάκρουση Εθνικών Υμνων κι εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας.

Το βράδυ στις 8, η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού θα δώσει μουσική παράσταση “Μουσικές της καρδιάς και της οθόνης”, στην πλατεία Τριών Ναυάρχων.

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 9.30 το πρωί, με την έπαρση των σημαιών στην πλατεία Τριών Ναυάρχων. Στις 10.30 θα τελεστεί επίσημη δοξολογία στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, χοροστατούντος του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου.

Στις 11 στο μνημείο των Τριών Ναυάρχων, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση, θα κατατεθούν στεφάνια, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγής, θα γίνει ανάκρουση Εθνικών Υμνων, θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας και τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Θεοφανία Σιούτη.

Στις 11.30 έχει προγραμματιστεί η παρέλαση της Δημοτικής Φιλαρμονικής Πύλου - Νέστορος, των σχολείων και πολιτιστικών συλλόγων, στην παραλιακή ζώνη της Πύλου.

Στις 12 το μεσημέρι, με πλωτά μέσα οι επίσημοι θα μεταβούν στα νησιά Χελωνήσι, Σφακτηρία και Φανάρι, όπου σε καθένα από αυτά θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και θα κατατεθούν στεφάνια, στα μνημεία των πεσόντων.

Στις 5 το απόγευμα, θα γίνει η υποστολή των σημαιών. Οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση των 199 χρόνων από την ιστορική Ναυμαχία θα κορυφωθούν στις 8 το βράδυ, με την φαντασμαγορική αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου στην παραλιακή ζώνη της Πύλου.