Το café-NEO επιστρέφει στην Καλαμάτα

To θέμα της εκδήλωσης είναι «Κλιματική Αλλαγή και Ακραία Καιρικά Φαινόμενα», με προσκεκλημένο εισηγητή τον Δρ. Σταύρο Σολωμό, κύριο ερευνητή στο Κέντρο Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας, της Ακαδημίας Αθηνών.

Πώς συνδέεται η κλιματική αλλαγή με τα ακραία καιρικά φαινόμενα; Τι είναι οι μεσογειακοί κυκλώνες και πώς δημιουργούνται; Τι μπορούμε να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια και πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα; Αυτά τα ερωτήματα θα αποτελέσουν την αφετηρία μιας συζήτησης για τις αλλαγές στο κλίμα και τις επιπτώσεις τους, με έμφαση στη Μεσόγειο και στην τοπική πραγματικότητα. Θα εξεταστούν φαινόμενα όπως οι έντονες βροχοπτώσεις, οι ισχυροί άνεμοι και οι μεσογειακοί κυκλώνες, οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτά, καθώς και οι δυνατότητες πρόληψης και προστασίας.

Ο φετινός κύκλος café-NEO είναι αφιερωμένος στην ατμόσφαιρα και την κλιματική κρίση. Μέσα από συναντήσεις με επιστήμονες, σε έναν φιλικό χώρο και με γλώσσα προσιτή σε όλους, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να θέσει ερωτήματα, να ανταλλάξει απόψεις και να συζητήσει πώς η επιστημονική γνώση συνδέεται με την καθημερινή ζωή. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους, με ελεύθερη είσοδο.