Καλαματιανό Καρναβάλι 2027: Ξεκίνησε η προετοιμασία για παρουσίαση των νέων στολών των πληρωμάτων

Σε ρυθμούς προετοιμασίας για το Καλαματιανό Καρναβάλι του 2027 μπαίνουν τα καρναβαλικά πληρώματα, με την Οργανωτική Επιτροπή να ενημερώνει για τη διαδικασία παράδοσης των νέων στολών και του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για την προβολή τους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα πληρώματα που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, αλλά και εκείνα που πρόκειται να εγγραφούν το επόμενο διάστημα, καλούνται να προχωρήσουν έγκαιρα στην κατασκευή των νέων καρναβαλικών στολών τους, προκειμένου να παρουσιαστούν στο εκθετήριο του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας.

Η παράδοση των στολών έχει προγραμματιστεί για το διάστημα από 1 έως 19 Φεβρουαρίου 2027, ώστε να οργανωθεί εγκαίρως η έκθεση και να δοθεί η δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει τις νέες δημιουργίες των πληρωμάτων.

Παράλληλα, οι υπεύθυνοι των πληρωμάτων καλούνται να αποστείλουν φωτογραφίες των νέων στολών τους, μόλις αυτές είναι διαθέσιμες, προκειμένου να αξιοποιηθούν για την προβολή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, ζητείται η αποστολή των συνδέσμων των επίσημων σελίδων τους στο Facebook και το Instagram, ώστε να πραγματοποιούνται οι σχετικές αναφορές στις αναρτήσεις της διοργάνωσης.

Η Οργανωτική Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία του έγκαιρου προγραμματισμού και της συνεργασίας όλων των συμμετεχόντων, με στόχο την καλύτερη οργάνωση της έκθεσης και την αποτελεσματικότερη προβολή των καρναβαλικών πληρωμάτων.

Τ.Αν.