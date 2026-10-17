«Μουσική για Ολους» με τους The Salty Rocks σήμερα στην Κορώνη

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τίτλο «Μουσική για Όλους» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο στις 8 μ.μ., στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κορώνης, με τη συμμετοχή του μουσικού συνόλου «The Salty Rocks».

Το συγκρότημα, αποτελούμενο από τους John H. στην κιθάρα και το τραγούδι, Per Håkansson στο σαξόφωνο και Reijo Hiltunen στο μπάσο και τα πλήκτρα, θα παρουσιάσει ένα μουσικό πρόγραμμα, προσκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες και ζωντανή μουσική.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο εστιατόριο “Μπόγρης 1” (δίπλα στο σούπερ μάρκετ Μουργής).

Οι τιμές των εισιτηρίων ανέρχονται σε 12, 10 και 7 ευρώ, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για παιδιά και νέους κάτω των 18 ετών. Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας ticketservices.gr και από το κατάστημα «Αλντεμπαράν».

Για πληροφορίες και κρατήσεις τραπεζιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 698 403 4804.