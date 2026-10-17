«Κιβωτός του Λόγου»: Η τέχνη συνομιλεί με τη γραφή στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Από το γράμμα και τη λέξη έως το σύμβολο και την εικαστική πράξη, η γραφή γίνεται ο κεντρικός άξονας της ομαδικής έκθεσης «Κιβωτός του λόγου. Τέχνη και γραφή», που εγκαινιάζεται αύριο Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Αίθουσα Black Box), σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Μπίας Παπαδοπούλου.

Η έκθεση διοργανώνεται από τον Εικαστικό Τομέα του Δήμου Καλαμάτας, υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Λαμπρινίδη, και παρουσιάζει 50 έργα 32 διακεκριμένων εικαστικών από την Ελλάδα και τη Διασπορά. Πίνακες, γλυπτά, σχέδια, εγκαταστάσεις, χαρακτικά, εικαστικά τυπώματα και artist’s books, από το 1957 έως σήμερα, συνθέτουν ένα πολυδιάστατο αφήγημα για τη σχέση λόγου και εικόνας, από τις προ-αλφαβητικές γραφές έως τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνουν δύο μεγάλα αφιερώματα σε εμβληματικούς δημιουργούς με δεσμούς με την περιοχή. Το πρώτο αφορά τη διεθνώς αναγνωρισμένη Χρύσα Βαρδέα-Μαυρομιχάλη (1933–2013), με καταγωγή από τη Μάνη, η οποία διερεύνησε τη γραφή ως εικαστικό μέσο ήδη από τη δεκαετία του ’50. Το δεύτερο είναι αφιερωμένο στον Καλαματιανό Γιάννη Μπουτέα (1941–2026), με την ιστορική εγκατάστασή του από την Μπιενάλε της Βενετίας του 1990 να παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη γενέτειρά του. Καθοριστική είναι η συμβολή του Ιδρύματος Ελληνική Διασπορά στην υλοποίηση των δύο αφιερωμάτων.

Κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος χαρακτήρισε την έκθεση ιδιαίτερα σημαντική, υπογραμμίζοντας ότι υπενθυμίζει την αξία της συνομιλίας και της επικοινωνίας μέσα από την τέχνη. Παράλληλα, κάλεσε το κοινό να την επισκεφθεί, σημειώνοντας πως αποτελεί συνέχεια της παράδοσης που έχει διαμορφώσει η Καλαμάτα με εκθέσεις πανελλήνιας αναφοράς.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Εικαστικού Τομέα, Παναγιώτης Λαμπρινίδης, τόνισε ότι η διοργάνωση προσφέρει στην πόλη μια ουσιαστική επαφή με τη σύγχρονη τέχνη. «Μια λέξη γίνεται μορφή, ένα γράμμα γίνεται ένα εικαστικό στοιχείο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στον τίτλο, σημείωσε πως θέτει το ερώτημα τί οφείλουμε να διασώσουμε στον σύγχρονο πολιτισμό, αναδεικνύοντας την αξία της ιστορίας, του λόγου, της τέχνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένα έργα πραγματεύονται και το ζήτημα του πολέμου. «Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να χτίζουμε για την Καλαμάτα μια ζωντανή και ουσιαστική πολιτιστική παρακαταθήκη», συμπλήρωσε.

Η επιμελήτρια Μπία Παπαδοπούλου στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη διαφύλαξης της ανθρωπιάς σε μια εποχή πολέμων και γενοκτονιών, επισημαίνοντας ότι η έκθεση διαθέτει και πολιτική διάσταση, καθώς η τέχνη οφείλει να παίρνει θέση απέναντι στα γεγονότα της εποχής. Όπως ανέφερε, το παλαιότερο έργο της έκθεσης ανήκει στη Χρύσα Βαρδέα-Μαυρομιχάλη και χρονολογείται στο 1957, ενώ μέσα από τη διοργάνωση οι Έλληνες δημιουργοί από όλο τον κόσμο ενώνονται σε ένα κοινό αφήγημα που συνομιλεί με το σήμερα.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι: Αλέξης Ακριθάκης, Στήβεν Αντωνάκος, Παυλίνα Βαγιωνή, Σπύρος Βερύκιος, Στηβ Γιανάκος, Ρία Δάμα, Ελένη Εξάρχου, Γιάννης Ζιώγας, Δημήτρης Ζουρούδης, Θόδωρος (Παπαδημητρίου), Έλλη Κελεμένδρη, Δημήτρης Κοντός, Γιώργος Λαζόγκας, Παναγιώτης Λαμπρινίδης, Κώστας Λευκόχειρ, Δέσποινα Μεϊμάρογλου, Χριστίνα Μήτρεντσε, Κυριάκος Μορταράκος, Κώστας Μπασάνος, Γιάννης Μπουτέας, Κωνσταντίνος Ξενάκης, Αγνή Ουδινόττι, Νίνα Παπακωνσταντίνου, Παύλος (Διονυσόπουλος), Άγγελος Σκούρτης, Θεόδωρος Στάμος, Στέργιος Στάμος, Γιάννης Στεφανάκις, Νάκης Ταστσιόγλου, Δημήτρης Τάταρης, Γιώργος Χαρβαλιάς και Χρύσα (Βαρδέα-Μαυρομιχάλη).

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 8 Νοεμβρίου.