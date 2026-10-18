Η Ρούλη Μπουραντά στην Καλαμάτα - Με την παράσταση «Πυρ Γυνή & Comedy»

Στην Καλαμάτα συνεχίζει την περιοδεία της η stand-up κωμικός Ρούλη Μπουραντά, η οποία θα παρουσιάσει τη solo παράστασή της «Πυρ Γυνή & Comedy» σήμερα Κυριακή στις 9.30 μ.μ., στο Brooklyn Live Stage.

Με αφετηρία προσωπικές εμπειρίες και καταστάσεις της καθημερινότητας, η Ρούλη Μπουραντά παρουσιάζει μια παράσταση που επικεντρώνεται στις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, τον γάμο και τις κοινωνικές προσδοκίες, προσεγγίζοντας θέματα που συχνά αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, αλλά και αμηχανίας.

Από τη ζωή στο χωριό και τα οικογενειακά «πρέπει» μέχρι τις ερωτικές απογοητεύσεις, τα γυναικεία standards και το σεξ, η κωμικός επιστρατεύει αιχμηρό χιούμορ και αυτοσαρκασμό, μετατρέποντας γνώριμες εμπειρίες σε αφορμές για γέλιο.

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκονται οι ανασφάλειες, οι αντιφάσεις και οι επιλογές που συχνά καθορίζουν την προσωπική μας ζωή. Με άμεσο και εξομολογητικό ύφος, η Ρούλη Μπουραντά μοιράζεται σκέψεις και ιστορίες που πολλοί έχουν συζητήσει με την παρέα τους, αλλά δύσκολα θα παραδέχονταν δημόσια.

Το «Πυρ Γυνή & Comedy» απευθύνεται σε όσους έχουν μεγαλώσει με πολλά «πρέπει», έχουν πάρει αποφάσεις που σήμερα αντιμετωπίζουν με χιούμορ ή έχουν διαπιστώσει πως, τελικά, ο αυτοσαρκασμός είναι ένας τρόπος να συμφιλιωθεί κανείς με όσα έχει ζήσει.

Λίγα λόγια για τη Ρούλη Μπουραντά

Η Ρούλη Μπουραντά είναι stand-up κωμικός και δημιουργός του podcast «Τι θα πει ο κόσμος». Με καταγωγή από το Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας και έδρα την Αθήνα, αντλεί υλικό από την οικογένεια, τις σχέσεις και τη γυναικεία εμπειρία, συνδυάζοντας την προσωπική αφήγηση με την κοινωνική παρατήρηση.

Έχει συμμετάσχει στο Athens Comedy Festival, ενώ το 2024 αναδείχθηκε νικήτρια του Logopaignia Fight Night. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.